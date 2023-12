Presidente de la CPC afirma que se requieren medidas concretas, claras y profundas para poder crecer

El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, fue consultado esta mañana por el gabinete pro crecimiento anunciado por el ejecutivo esta semana, y sostuvo que “si es un gabinete nuevo o no, económico o no, corresponde al Presidente. Nosotros necesitamos medidas concretas, claras y profundas para poder crecer”.

Esto, en el marco de las cifras de IMACEC conocidas hoy, respecto a las cuales el líder del gran empresariado señaló que “nos recuerda que nuestra economía está estancada. Este indicador es similar al que teníamos el año 2021(...) si no se toman medidas concretas vamos a tener un problema el próximo año de mayor desempleo”, indicó.

“Lo que haga el gobierno es fundamental en términos de la profundidad, de la velocidad, para volver a crecer porque el país lo necesita (...) Uno tiene que avanzar muy rápido, antes que la competencia. Tenemos oportunidades importantes en cuanto al litio, la minería, el hidrógeno verde, la transformación tecnológica, tenemos que abordarlo con mayor rapidez y profundidad posible”, expresó.

Las declaraciones se dan en el marco de un encuentro de la CPC con los gremios del Biobío, donde se abordó, entre otras cosas, el desempeño de la industria forestal en la Región. Respecto a esto manifestó su preocupación por la disminución de la masa de árboles, puesto que implicaría que en el futuro no habrán árboles para cosechar, sin embargo, valoró la disminución de robos de madera, lo que “demuestra que las medidas legislativas que apuntan al control de la delincuencia están dando resultado”, dijo.

Finalmente se refirió a la industria pesquera, y señaló que hay “incertidumbre por la nueva ley que se va a mandar al congreso porque no sabemos el detalle ni su contenido”. Asimismo, cuestionó la necesidad de ingresar una nueva iniciativa, puesto que, a su juicio la industria “ha ido avanzando a paso firme en biodiversidad, en mejoras en sus procesos, habría que preguntarse si es o no necesaria una nueva ley y no hacer cambios a la ley que actualmente tiene el sector”.