Presupuesto 2024 pondrá foco en control de las transferencias a privados y Ejecutivo priorizará tres proyectos de la agenda de probidad

Este jueves cerca de las 21 horas se terminará por dilucidar el contenido del proyecto de ley de presupuestos 2024. Esto porque el Presidente Gabriel Boric lo dará a conocer a través de una cadena nacional. No obstante, ya durante esta semana se han ido mostrando los ejes que tendrá y el foco que el gobierno y Hacienda le quieren dar al segundo erario fiscal que elaborará esta administración.

El lunes en el Consejo de Gabinete ya se comenzó a trazar que el mayor control para las asignaciones directas a privados es una de las principales preocupaciones para Hacienda y por ello, tendrá un énfasis mayor hacia estas regulaciones. Esto luego de los problemas que han tenido los gobiernos regionales y algunas seremis a quienes se les ha cuestionado la utilización de los recursos, en particular en traspasos a algunas fundaciones.

Ese mismo mensaje fue el que transmitió el martes en una reunión con los presidentes de las cinco subcomisiones mixtas de presupuestos, quienes son por lo demás los que analizan el detalle de las partidas presupuestarias. En ese encuentro los presentes, tanto de oposición como del oficialismo, indicaron que el énfasis que entregó el ministro estuvo puesto en la mayor regulación.

Uno de los presentes señaló que el ministro les informó que habrá cambios en las glosas presupuestarias reduciéndolas al mínimo, ya que esas glosas se refieren a distintas excepciones a la norma general, lo que daba pie al tipo de abusos que hubo. También habrá nuevas reglas para la entrega de recursos y se establecerán tres subtítulos para regular las transferencias a privados y la norma general apuntará a que todo sea vía concurso público.

También aumentará la exigencia de antigüedad de las instituciones a cinco años, exigir la rendición de cuentas usando la plataforma de la Contraloría y la aprobación del Consejo Regional en mayoría de proyectos.

27 DE SEPTIEMBRE DE 2023/VALPARAISO Mario Marcel, Ministro de Hacienda en Sesion especial de sala de la Camara de Diputado FOTO: MANUEL LEMA OLGUIN/AGENCIAUNO

La previa del debate presupuestario

Un duro cara a cara tuvo el gobierno con la oposición. Los diputados de oposición pidieron una sesión especial para volver a analizar si hubo algún tipo de modificaciones que permitieron el abuso en el traspaso de recursos a privados. Por parte del gobierno estuvo presente el ministro de Hacienda, Mario Marcel, de la Secretaria General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, la directora de Presupuesto, Javiera Martínez y las subsecretarías Macarena Lobos y Heidi Berner.

La discusión en la sala de la Cámara de Diputados permitió medir la temperatura que tendrá la discusión presupuestaria que comenzará la próxima semana. El jefe de bancada de RN, Frank Sauerbaum, fue quien abrió el debate afirmando que existe falta de rigurosidad con los recursos fiscales.

El legislador acusó la existencia de “decisiones gubernamentales que permiten crear un clima propicio para la corrupción. Lejos de darse protección a los recursos que pertenecen a todos los chilenos se optó por flexibilizar los controles y abrir la puerta a la corrupción”, agregó. En esa misma línea dijo que “ya sea por el profundo desconocimiento o la inexperiencia e incapacidad se bajaron todas las barreras que por años habíamos construido para mantener a raya la corrupción”, recalcó.

Asimismo, acotó que “mucho se ha querido decir acerca de las razones por las cuales la bancada de Renovación Nacional ha sido tan insistente en apuntar a la responsabilidad de la Directora de Presupuestos, Javier Martínez. Y más que errores en declaraciones de patrimonio e intereses que fueron advertidas por la Contraloría General de la República, lo que realmente nos preocupa son las decisiones tomadas por la Directora y como ellas fueron fundamentales para terminar en este clima de desconfianzas y la pérdida de cuantiosos recursos públicos”.

La respuesta de parte del gobierno llegó a través del ministro de Hacienda, Mario Marcel: “Quisiera recordar que como Ministerio de Hacienda hicimos presentación en las comisiones de Hacienda de la Cámara y el Senado y en todas esas instancias mostramos que en 2023 se restringieron la apertura y la flexibilidad que tenían los gobiernos regionales que tenían antes”.

En esa línea, añadió que “lo que se hizo en la Ley de Presupuestos 2023 fue restringir el uso de las asignaciones directas, regular las asignaciones por concurso y establecer la obligatoriedad de generar reglamentos para administrar las asignaciones directas”, aseguró Marcel.

El secretario de Estado acotó que “un examen detallado, no el examen de los titulares de los diarios, no el examen de las denuncias, sino que el examen detallado del texto de la Ley de Presupuesto, comparándolo con la Ley de Presupuesto anterior es claro en el sentido de que entre ambas leyes los controles aumentaron y, en consecuencia, se redujeron los convenios con instituciones privadas sin fines de lucro. Ahora por supuesto no quiere eso decir que haya sido suficiente”, agregó.

Al terminar su exposición Marcel reiteró algo que ya había señalado pero ahora hacia un interlocutor directo: el diputado Frank Sauerbaum: “Todos los que estamos en esta Sala hacemos declaración de intereses y patrimonio, más de uno nos hemos equivocado una vez y hemos tenido que corregirla (…) ¿Cuántas correcciones ha tenido que hacer en a su declaración?”, le preguntó al diputado.

En ese sentido continúo señalando que “en el caso de la directora de Presupuestos la objeción de la Contraloría fue porque no había ingresado el nombre de sus padres y ella se dio cuenta que tampoco estaban sus trabajos anteriores y lo incorporó voluntariamente, pero esa información siempre ha estado disponible de manera pública, acá no habido intención de ocultar ninguna cosa”, agregó Marcel.

Posteriormente, la diputada Gael Yeomans (Convergencia Social) tomó el guante y continúo con la arremetida contra Sauerbaum y reveló que el legislador ha tenido que rectificar su declaración de patrimonio e intereses en 11 oportunidades desde que asumió en 2015.

Agenda de probidad

El ministro Secretario General de la Presidencial, Álvaro Elizalde, anticipó algunos proyectos que se anunciarán en la jornada de este jueves en el marco de la agenda de probidad.

Uno de ellos es la creación de un Registro Nacional de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas en Chile. “Este proyecto tiene por objetivo saber quiénes están detrás de las personas jurídicas sean con o sin fines de lucro. Es un proyecto que no solo tiene finalidad combatir los conflictos de intereses, sino que la evasión fiscal, el crimen organizado y el lavado de activos”.

El segundo es el proyecto que reforma al Consejo de Auditoria Interna general de Gobierno. Y como tercera propuesta está rentas municipales, la que busca mejorar la eficiencia y simplificación de los procesos recaudatorios, dando un rol importante a la tesorería y el SII.