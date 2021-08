Primera Feria Laboral Femenina en Tecnología ofrecerá 1.000 puestos de trabajo

La organización Mujeres On IT y la plataforma de empleos tecnológicos Get On Board acaban de lanzar la Primera Feria Laboral Femenina en Tecnología, iniciativa que busca combatir las altas tasas de desempleo generada por la pandemia y empoderar a que más mujeres se unan este creciente mundo.

En su primera versión, ofrecerá la posibilidad de postular a una amplia gama de trabajos que van desde Desarrollador de Páginas Web, Especialista en Data Science, Diseñador UX/UI, Full Stack & Front End Developer, Arquitecto de Software, Desarrollo Mobile, Analytics, Marketing Digital, SEO Specialist, Tech Advisor, CTO Freelance, UX Content Writer, entre más de mil opciones diferentes y cuyos sueldos parten en promedio en los 900 mil pesos.

“En un mercado que cada día demanda más talentos digitales, las mujeres están llamadas a ser protagonistas, agentes de cambio y piezas fundamentales de esta revolución digital. Es por esta razón, que hago un llamado a que aprovechen esta tremenda oportunidad gratuita y postulen a los más de mil puestos de trabajo que estaremos ofreciendo” señala la vocera de Mujeres On IT, Camila Sánchez.

Por su parte, Sergio Nouvel, CEO de Get on Board, reconoce que “en la industria se sigue educando y contratando con sesgos. Por eso nos interesa tanto darle tribuna y visibilidad especiales a las empresas que se la están jugando por construir espacios de trabajo igualitarios e inclusivos y corregir la deuda histórica que tenemos con las mujeres en tecnología. Eso empieza desde el proceso de reclutamiento: sin sesgos, equitativo y donde todas las personas tengan oportunidad de mostrar su potencial”.