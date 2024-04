Retail y supermercados: eventos delictuales se incrementan 13% en 2023, pero disminuyen las querellas

Un análisis de la empresa Alto identificó un aumento en el número de eventos delictuales en el 2023 en comparación al 2022 en la industria de retail y supermercados. En concreto, los registros muestran que la industria tuvo un incremento de 13%, totalizando 34.354 eventos, versus los 30.383 del año anterior.

El gerente legal de Alto, Eduardo Hernández, explicó que “si bien no existe un único factor que genere este incremento, ni tampoco un patrón sostenido en el tiempo, más allá de los ciclos estacionales (...) creemos que en el último tiempo han surgido nuevas formas de comisión de delitos, de las cuales algunas incluso han llegado a difundirse por redes sociales. Adicionalmente, también se ha visto un incremento en la modalidad de comisión de los delitos ejecutados por bandas delictuales”, precisó.

Sin embargo, se vio una disminución en el número de querellas que se presentaron antes la presencia de dichos delitos. En la industria del retail y supermercados, se inició un total de 4.691 procesos judiciales, un 15% menos que el año anterior cuando el número ascendía a 5.500, pese a que hubo menos eventos.

Hernández manifestó que la falta de interés en denunciar se debe principalmente a la pérdida de confianza en el sistema y de los actores institucionales. Sin embargo, destacó como algo relevante en esta materia que “la nueva ley de Seguridad Privada introdujera la obligación de denunciar por parte de todas aquellas industrias que sean designadas como entidades obligadas. Creemos que una vez que entre en vigencia esta ley, el incremento de denuncias contribuirá, sin dudas, a focalizar los esfuerzos, elaborando mayores y mejores estrategias para combatir la delincuencia”.

Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional del Comercio (CNC), José Pakomino, expresó que “pese a las leyes que se han aprobado en esta materia, al incremento del presupuesto para las policías o al endurecimiento del discurso frente a la criminalidad y el comercio ambulante, las cosas no mejoran e incluso, en muchos casos, han empeorado (...) El comercio está sumido en una desconfianza respecto de las autoridades las que no han sido capaces de atender nuestras demandas, de gestionar nuestras denuncias y de aplicar las penas que en derecho correspondan”, dijo.

Los datos de la última encuesta de victimización del comercio de la CNC apuntan a que del total de comerciantes victimizados un 62,4% no denunció ningún delito. De aquellos que denunciaron al menos una vez, frente a la pregunta sobre si obtuvieron o no los resultados que esperaban, un 81,4% aseguró que no. Entre los principales factores para no denunciar se encuentran “no confía en la eficacia de la denuncia” (73,1%), “por ser un robo de bajo monto” (52,9%) y “por ser un trámite engorroso” (50,2%).

Aún así, el análisis de Alto destaca que aumentó en un 1,11% el número de casos que terminaron en algún tipo de sanción. Un 12% en 2023 culminó en un acuerdo reparatorio, un 24,74% culminó con una condena, y un 32,25% terminó con una suspensión condicional del procedimiento.

Este último fue el que impulso el aumento en el poder sancionatorio, creciendo un 18,05% en el 2023, y compensando las caídas en las otras variables. Los acuerdos reparatorios y las condenas cayeron 4,43% y 14,06% respectivamente.

Sin embargo, también cayeron los resultados no sancionatorios. La absolución correspondió a apenas en 3,75% de los casos y disminuyó un 0,95% en 2023. El principio de oportunidad, equivalente al 7,55%, tuvo una merma del 6,67%, y los sobreseimientos definitivos, con el 16,72% de los casos, bajó un 1,25%.

Adicionalmente, desde Alto identificaron que el sector de telecomunicaciones observó una disminución de eventos delictuales, mencionando que este rubro “ históricamente se ha visto enfrentado a diversas dificultades en sus operaciones en cuanto a la mantención de la infraestructura de redes, al ser víctimas de diversos delitos, principalmente el robo de cables que en muchas oportunidades generan afectaciones al suministro, impactando de esta forma no sólo a dicha industria, sino que también a familias, servicios públicos y privados”, sostuvieron.

“Lo más importante para poder hacer un análisis completo del fenómeno delictual es contar con datos duros y certeros, es por esto que creemos que es fundamental que las víctimas de los delitos denuncien siempre estos hechos, de modo de tener una correcta visibilidad y poder generar estrategias precisas para enfrentar el fenómeno delictivo en sus distintas manifestaciones”, concluyó Hernández.