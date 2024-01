Segundo Tribunal Ambiental inspeccionó Humedal de Bucalemu, tras ser intervenido por el MOP

Luego de la demanda impuesta en 2022 por la Municipalidad de Paredones en contra del Ministerio de Obras Públicas (MOP) por potenciar la afectación del Humedal de Bucalemu, desde el Segundo Tribunal Ambiental realizaron una inspección personal en el balneario, para así recabar mayores antecedentes, y luego realizar un estudio sobre la demanda por reparación de daño ambiental.

La ministra presidenta del Segundo Tribunal Ambiental, Marcela Godoy Flores, señaló que se decretó la diligencia luego de que se llevó a cabo la audiencia de prueba y alegatos finales de la causa durante el pasado mes de octubre. “De la prueba rendida por las partes, el Tribunal estimó necesario revisar en el algunos hechos que se discutieron como eventuales daños referidos a algunos componentes ambientales”, precisó.

Lo que acusa la Municipalidad es que el daño ambiental se habría generado por la construcción del proyecto “Construcción Infraestructura Marítima Caleta Bucalemu, VI Región”, el cual fue levantado por la Dirección de Obras Portuarias entre los años 2016 al 2017.

Dentro de la acusación por parte de la Municipalidad de Paredones, se encuentra una eventual desconexión del humedal con el mar que se generó por la construcción del muelle, y que habría afectado a diversos componentes ambientales del lugar.

Desde la Municipalidad acusan que los primeros aspectos permanentes que se notan son el emvancamiento y la progradación -ensanchamiento- de la playa en 12 mil metros cuadrados por año, equivalente a 5 hectáreas que anteriormente correspondía al humedal.

Además, indican que se provocó un retroceso mar adentro de aproximadamente 150 metros de la línea de la costa, lo que implica una desconexión acuífera subterranea y superficial de la laguna-humedal. “Provocando una saturación al ecosistema del Humedal Urbano (salado) dañándolo irreparablemente”, agregaron.

En representación del MOP, el Consejo de Defensa del Estado (CDE), solicita al Tribunal rechazar la demanda, esto porque indican que no existe el supuesto perjuicio que se demanda, ni tampoco los otros elementos de la responsabilidad extracontractual. En tanto, sostiene que desde la Municipalidad la demanda procede sobre una base científica insuficiente, y que además interpreta erróneamente el funcionamiento del ecosistema del Humedal Bucalemu.

Desde el CDE apelan a revisar el contexto del humedal, y explican que según imágenes satelitales de la zona, entre el 2004 y el 2021, se puede evidenciar que el humedal es una laguna costera, lo que implica que existe una conexión eventual del humedal con el mar. “En este sentido, la progradación y el embancamiento son condiciones naturales propios de las desembocaduras de cauces al mar, y que precisamente, hacen posible la existencia de la Laguna Bucalemu”, explican.

A lo anterior agregan que la Laguna Bucalemu, dada la proximidad de viviendas, ha estado expuesta a la intervención antrópica, lo que implica descargas de aguas servidas y la realización de labores económicas y turísticas, como pesca artesanal y navegación en la laguna.

Otra de las acusaciones tiene que ver con que el MOP no analizó las consecuencias del proyecto, esto porque no se ingresó al Sistema de Evaluación e Impacto Ambiental (SEIA), a lo que el CDE explico que desde Obras Portuarias respetaron la normativa vigente, y que no existe elusión de ingreso al SEIA debido a que el proyecto no se subsumía a ninguna de las hipótesis de ingreso previas a la Ley N°21.202.

Luego de la medida, el siguiente paso por parte de los ministros es llevar a cabo un trabajo de análisis de todos los antecedentes que se recibieron de la demanda, de la prueba rendida y de la que se levantó durante el recorrido. La ministra Godoy indicó que al finalizar el proceso se realizará una sesión de acuerdo y se definirá el o la ministra redactor para dictar la sentencia.