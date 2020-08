Simeng Wang, de Didi: “Vemos mucho potencial en el mercado chileno y vamos a continuar invirtiendo”

En junio -en medio de la pandamia- Didi cumplió un año en Chile. “Fue un año de mucho desafío. Superamos nuestras expectativas y hoy tenemos dos millones de usuarios inscritos en nuestra plataforma y más de 120 mil socios conductores. Es un crecimiento muy rápido”, cuenta el gerente general de Didi en Chile, Simeng Wang.

Para adaptarse a la cuarentena, en mayo lanzaron el servicio de paquetería Didi Entrega que permitió a los socios conductores de Express obtener ingresos.

Pero el ejecutivo adelanta que se preparan para lanzar nuevos productos: el primero será Didi Economy y luego Didi Solidario, que ayudará a las fundaciones a obtener un descuento especial. “Vemos mucho potencial en el mercado chileno y vamos a continuar invirtiendo”, añade.

¿Qué expectativas tenían cuando llegaron a Chile?

-En septiembre habíamos lanzado el servicio en Santiago y luego ocurrió el estallido social. Habíamos bajado la expectativa, pero en noviembre crecimos mucho. Por eso yo hablo que hemos superado la expectativa debido al desafío. Y este año la pandemia ha sido otro desafío, nuestro negocio se ha impactado mucho porque Express estaba en cero en cuarentena, pero creemos que hacer las cosas bien para los usuarios nos va a ayudar en el largo plazo.

¿Qué participación de mercado aspiran lograr?

-Queremos ser el número uno del mercado, esa es nuestra meta para 2022, ser el más grande internacionalmente, porque fuera de China todavía somos el segundo. En 2022 queremos ser el primero en la región y en otros sitios.

En usuarios, ¿cuánto más pueden crecer en Chile?

-Si nos comparamos con nuestras cifras de China por millón de habitantes, nuestro negocio en Chile todavía está en fase de expansión. Tiene un crecimiento de dos o tres veces en Chile como potencial.

¿Cree que la demanda será la misma luego que pase la pandemia?

-Nuestro servicio Express cerró su operación en toda la zona con cuarentena. Por otro lado, hay más taxistas con Didi y también usuarios que diariamente hacen un viaje por el servicio de taxis, principalmente en la Región Metropolitana. Hoy, si junto todas las cifras, todavía estamos más bajo que antes. Pero vimos en países como China, Brasil y México después de levantada la cuarentena que el negocio fue muy rápido. En China ya llegamos al 100% del nivel antes de la pandemia. Nuestro servicio es muy esencial, las personas tienen que moverse en la fase de reapertura económica, por eso creo que cuando se levante la cuarentena y pasemos de fase 4 a 5, conseguiremos recuperar los viajes rápido y superar este nivel.

¿Tuvieron que cambiar su estrategia producto de la pandemia?

-Sí, nuestro servicio Express fue cerrado pero vemos que los usuarios necesitan dos cosas; uno, hay trabajos esenciales y hay que moverse y el único servicio que puede ayudarlos es el taxi. Entonces, trabajamos más con las asociaciones de taxis y eso ha logrado un crecimiento 10 veces del número de inscritos de conductores de taxis y también de la demanda. Por el lado de los socios conductores de Express que no tienen ningún ingreso, buscamos qué cosa ellos pueden manejar durante la cuarentena y encontramos Entrega. Y tuvimos que cambiar nuestra estrategia también de más seguridad, que siempre ha sido un foco de Didi, pero la pandemia nos trajo no sólo seguridad física, también bio-seguridad.

¿Cree que pueda aumentar el número de usuarios y socios conductores?

-Yo creo que va a subir mucho. Tenemos evidencia en el estallido social. Antes de octubre teníamos 50 mil socios conductores inscritos en Didi. Antes de la pandemia, en marzo, llegamos a 120 mil y durante la pandemia esta cifra se mantuvo pero con la reapertura creo que vamos a tener más personas inscritas para manejar con Didi porque ofrecemos un ingreso adicional para las personas.

El impuesto a las plataformas digitales, ¿tuvo efectos en precios?

-Sí, es un efecto pequeño al lado de los usuarios, es un 2%, básicamente para cubrir este impuesto para no impactar a los conductores. Yo creo que pagar impuestos es un deber de todas las empresas, pagamos impuestos en todos los mercados. También hablo por la ley que está siendo discutida en el Congreso, la postura de Didi siempre es que una ley para nuestra industria va a ayudar mucho, la industria se reforma y los conductores no van a tener miedo de manejar y no van a tener multas en la calles. Pero tenemos que trabajar mucho junto con las autoridades para garantizar que ellos sepan bien como funciona nuestra industria. Creo que es una ley muy importante que va a impactar vidas de millones de personas.

¿Han pensado entregar servicios de comida en Chile?

-El servicio de entrega de comida ya lo tenemos en México y Brasil. Hoy el foco de la empresa es consolidar en esos dos países. Estoy seguro que este servicio va a llegar a nuestra región, pero no este año.