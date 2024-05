Sindicato de SQM valora acuerdo entre la firma y Codelco por explotación de litio en Salar de Atacama al 2060

Los trabajadores de SQM valoraron el acuerdo que anunciaron esta jornada la empresa y Codelco. El sindicato de las personas que se verán afectados por el acuerdo vieron con buenos ojos la medida.

El sindicato de la filial de SQM que extraer hoy litio en el Salar de Atacama, SQM Salar, mandó un comunicado donde valoró el contenido del acuerdo que impulsa una firma en conjunto con Codelco y se garantiza la producción de litio hasta el 2060, una vez que esta nueva sociedad realice la tramitación ambiental correspondiente.

“Como Sindicato Andino de Trabajadores Rol General y Rol Supervisor de la Empresa SQM Salar, queremos expresar nuestra satisfacción por el acuerdo alcanzado entre la empresa SQM y Codelco porque reafirma que la unión público – privada es el complemento que permite que nuestro país y nuestra industria siga creciendo en pos de darle mejor calidad de vida a todos chilenos”, dijo la agrupación en un comunicado.

En el mensaje, el sindicato valoró la información que se les entregó durante el proceso y reiteró su apoyo al acuerdo final. “Creemos que este es el camino correcto para seguir avanzando hacia el futuro, con una mirada público – privada ya que se genera el complemento perfecto entre ambas instancias”, añadió la agrupación.

En esa línea, el sindicato se cuadró con SQM y Codelco y estimó que no hay razones para criticar el acuerdo. “Queremos la aprovechar la ocasión de hacer un llamado a todos los sectores políticos a que sumen a esta buena noticia y que no comiencen a sacar cálculos políticos pequeños, que solo los benefician en lo personal y no en lo colectivo, buscando distraer los verdaderos fines que tiene este acuerdo”, dijeron.

Por otro lado, el sindicato aprovechó la instancia para valorar el diálogo que se generó en el proceso entre las distintas partes y llamó a replicarlo en otras discusiones, como la reforma al sistema previsional.

“Este acuerdo traerá consigo más beneficios en materia social que tanto necesitan miles de compatriotas en todo Chile. Es urgente que nuestro país cuente con pensiones dignas para los adultos mayores; que nuestros hijos tengan educación gratuita y de calidad; y que miles de personas dejen de vivir en la pobreza y la miseria de los campamentos y puedan tener una casa digna”, comentó el sindicato.