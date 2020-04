Sólo un 25% de los chilenos cree que se verá beneficiado con la postergación de los créditos hipotecarios o de consumo

La mayor parte de los chilenos se ha informado del plan del gobierno para hacer frente a los efectos económicos de la crisis del coronavirus, pero la mayoría considera que las medidas no son adecuadas de acuerdo a los resultados de la edición 326 de la encuesta Plaza Pública Cadem, correspondiente a la segunda semana de abril.

Según el sondeo un 64% de los encuestados supo o eschuchó hablar del plan económico del gobierno, mientras un 35% no. En tanto sólo un 33% cree que las medidas son las adecuadas, 63% considera que no lo son y un 4% no responde.

En el detalle sólo un un 25% cree que se verá beneficado con la postergación del crédito hipotecario o de consumo y un 72% considera que no.

Sobre la ley de protección laboral que garantiza el ingreso a través del seguro de cesantía para aquellos trabajadores que no puedan realizar sus labores por teletrabajo un 23% estima que se verá beneficiado y un 74% cree que no.

En cuanto a la postergación del pago del IVA y Contribuciones para Pymes un 23% cree que se benecifará y un 75% cree que no.

Respecto al Bono Covid19, de 50 mil pesos por carga un 20% considera que se verá beneficiado y un 74% cree que no, mientras que sobre la disminución a 0% del impuesto de timbres y estampillas por 6 meses para empresas los porcentajes son de 16% y 80% respectivamente.

En medio del difícil escenario económico un 55% señala que tiene mucho o bastante temor a perder el empleo, un 26% tiene poco o nada de temor y un 18% tiene algo de termor.