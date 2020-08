Trabajadoras de casa particular, el tema que traba el proyecto del seguro de cesantía

Tal como se esperaba el proyecto que perfecciona y mejora los beneficios del seguro de cesantía deberá cumplir un trámite más en el Congreso, ya que el Senado por amplia decisión lo envió a una Comisión Mixta. Uno de los principales temas que ha trabado una tramitación más ágil de la iniciativa se encuentra el hecho que los parlamentarios están solicitando una solución pronta para las trabajadoras de casa particular, a través de su incorporación a este sistema. Para ello se elaboró un proyecto que debe ser patrocinado por el Ejecutivo.

“El proyecto de ley está listo, pero el gobierno se ha demorado mucho en enviar el Mensaje. Mi intención es tratarlo en simultáneo con la comisión Mixta. Ellos dijeron que esta semana lo presentarían, lo estamos esperando porque el tema no se va resolver mientras no presenten el proyecto para las trabajadoras de casa particular”, señaló el presidente de la Comisión de Trabajo, senador Juan Pablo Letelier (PS).

El punto es que las trabajadoras de casa particular cuentan con un sistema de indemnización distinto, que por los montos de lo ahorrado en general no les alcanza para costear varios giros, y ya fueron agotados. Debido a que la cuarentena se ha extendido mucho, el senador Letelier apoyado por cuatro integrantes de la Comisión (senadoras Carolina Goic, DC; Adriana Muñoz, PPD; y senador Rodrigo Galilea, RN) presentaron un proyecto para incorporarlas al sistema de seguro de cesantía trasladando sus cuentas que están en las AFP.

El gobierno se comprometió a patrocinarlo, pero aún no llega la iniciativa. La ministra del Trabajo, María José Zaldívar insistió ante la sala del Senado con esta palabra: “estamos todos de acuerdo y así lo hemos planteado: la necesidad de darle una solución definitiva a las trabajadoras de casa particular para incorporarlas al seguro de cesantía permitiendo que puedan acceder a las prestaciones. Nos hemos comprometido a respaldar la iniciativa parlamentaria impulsada por el senador Letelier y estamos trabajando para tenerlo lo antes posible”.

No obstante manifestó que incluirlas en el proyecto de seguro de desempleo que se verá en la Mixta, no es una solución adecuada ya que presenta dos problemas prácticos: que no han cotizado y entonces serán financiada por otros trabajadores, y tampoco el Seguro o su administrador cuentan con los registros necesarios para individualizarlas y entregar un beneficio.

En tanto, se espera que hoy la Cámara de Diputados se informe formalmente de la decisión del Senado y defina los nombres que integrarán la Mixta para destrabar el proyecto que aumenta los giros, las tasas de reemplazo e iguala los beneficios del seguro de cesantía a las personas con contrato fijo.