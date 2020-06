Trabajadores suspendidos llegan a 623 mil y amenazan con presionar el desempleo

Ya no es una sorpresa. El mercado laboral se sigue deteriorando con el paso de las semanas y si bien no se ha visto reflejado del todo en la tasa de desempleo, hay otros indicadores que mantienen presionado al mercado laboral.

Uno de ellos es la cantidad de trabajadores que ya están acogidos a la Ley de Protección al Empleo. De acuerdo al último reporte de la Superintendencia de Pensiones al 14 de junio estos llegaron a 623.501, la cifra representa 12 mil trabajadores más que hace una semana.

En el detalle, se muestra que de ese total, 531.072 corresponden a trabajadores con contrato fijo (85,2%) y 92.429 (14,8%) a plazo indefinido.

Por sector económico, lidera el comercio con 145.215 trabajadores. Le sigue construcción con 119.843 y actividades de alojamiento y servicios turísticos con 112.802.

¿Qué pasará con estos trabajadores una vez que termine la ley? La primera respuesta la entregó el Banco Central en una encuesta que presentó en el marco del Informe de Política Monetaria (IPoM), donde se señala que casi la mitad de las empresas que se ha acogido a esta ley no podrá recontratar a esos trabajadores, lo que en definitiva pasarán a ser desempleados.

“La ley de protección del empleo es un amortiguador del shock recesivo y de no incrementarse el apoyo crediticio puede ser la antesala de despidos masivos”, afirma el economista de LyD, Tomás Flores, quien anticipa que para el trimestre junio-agosto se podría llegar a 750 mil personas utilizando la ley.

David Bravo, director del Centro de Encuestas Longitudinales UC, subraya que si se mantienen caídas en el empleo como las de abril seguirá un número importante bajo la ley de protección”., Para Bravo, estos trabajadores tienen “alto riesgo de perder sus empleos, y que de no haber habido esta ley ya habrían sido despidos”.

Mientras que el académico de la Universidad Alberto Hurtado, Mauricio Tejada anticipa que si este escenario de despidos se concreta, claramente presionarán la tasa de desempleo. Tejada indica que si a la última cifra de desempleo de 11% que entregó el Centro de Encuesta Longitudinales UC se le suman quienes están en la ley de protección se llega a 1,5 millones de desempleados.

Desde el empresariado, el presidente de la CPC, Juan Sutil no comparte el escenario que describió la encuesta del Central. " Yo no veo esa realidad. Hay que desagregar por sectores, yo no veo eso en la industria, la agroindustria ni la minería, pero sí la veo con sectores como el comercio, turismo y servicios”.

Autoridades

El presidente del Banco Central Mario Marcel siguió profundizando su análisis del IPoM en su presentación virtual ante Icare.

En su exposición puntualizó que “La ley de Protección del Empleo ha contenido la caída del empleo asalariado lo que ha significado que estos trabajadores mantengan el vínculo laboral , y ha evitado una tasa mayor a la actual de 9%”. Mencionó que “hay otras encuestas como la de Microdatos de la U. de Chile o del Centro de Encuestas Longitudinales de la UC que ya entregan cifras de dos dígitos y por ello no sería sorprendente que ya en la próxima encuesta del INE se muestren tasas de dos dígitos”.

Marcel sostuvo también que “el fuerte impacto en el mercado laboral se ha notado en la pérdida de empleos, en especial de trabajos por cuenta propia, en caídas de los salarios y en la disminución de las jornadas laborales”. Hoy, de acuerdo a su presentación, se llega a 35,4 horas promedio semanales, su nivel más bajo desde que hay registro.

Desde el gobierno, Fernando Arab, subsecretario del Trabajo, defendió la política impulsado por el Ejecutivo. “El panorama laboral será complejo durante los próximos meses, por eso resulta tan importante seguir potenciando las medidas de apoyo a trabajadores y empleadores que ya se han implementado o que se pretenden implementar en los próximos meses”.

En este contexto, dijo que “resulta clave el rol tanto de la capacitación, como de los subsidios a la contratación, a fin de que, por una parte, no se produzcan más pérdidas de empleos, y, por otra, promovamos la contratación en aquellos sectores que siguen generando oportunidades por el sector o actividad que realizan”.

Arab subraya que en caso que los trabajadores bajo la ley de protección sean despedidos, tendrán derecho a indemnizaciones. “Los meses en que el contrato de trabajo ha estado suspendido se consideran como trabajados para efectos de eventuales indemnizaciones. Es decir, durante el periodo de suspensión el trabajador no solo sigue con su relación laboral vigente sino que además sigue generando antigüedad en la empresa”.