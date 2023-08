Tras 124 años de historia fábrica Fanaloza de Penco cierra sus operaciones

La empresa Fanaloza que se especializa en la fabricación y comercialización de productos de baño y cocina cerrará sus operaciones productivas en la comuna de Penco.

Según informó a Radio Biobio el dirigente del sindicato 3, Guillermo Contreras, la medida fue comunicada a los trabajadores este lunes por el gerente general de la empresa Héctor Saavedra.

“El gerente general nos comunicó el cierre de la línea productiva y fabricación. Va a quedar gente sin trabajo. De hecho ahora se están entregando las cartas y me imagino que son alrededor de 100, si es que no me quedo corto, 150 no sé, trabajadores que junto a sus familias van a quedar sin el sustento. Es un tema complejo”, dijo Contreras.

Historia

La fábrica ubicada en la comuna de Penco se hizo conocida por la producción de un plato en colores azulinos conocido como “plato Willow”.

Fundada en 1899, la empresa originalmente se dedicó a la producción de ladrillos. En 1927 surgió la Fábrica Nacional de Loza (Fanaloza) que el 4 de julio de 1930 se transformó en la Fábrica Nacional de Loza-Penco.

En 1990 la empresa estuvo involucrada en un escándalo financiero luego que se conociera que el empresario Feliciano Palma, en ese entonces dueño de Cerámicas Lozapenco, había defraudado al fisco con más de US$45 millones.