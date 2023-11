Tribunal Ambiental confirma multa a faenas de construcción de edificio en Las Condes

El Segundo Tribunal Ambiental confirmó la multa aplicada por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) a Empresa Constructora Proyekta Ltda, por faena de construcción de edificio en Las Condes por infracción a la norma de ruidos. La sanción es de 74 UTA (poco más de $56 millones).

“Según el análisis del Tribunal, no se configuraron las exigencias para la procedencia de la imposibilidad de continuar con el procedimiento administrativo, sumado a que, en el contexto de un PdC [programa de cumplimiento], el hecho de encontrarse la obra concluida a la fecha de la formulación de cargos, no obsta a la presentación de medidas ya ejecutadas. Como resultado, no se infringieron las garantías del debido proceso y la sanción impuesta (74 UTA) se determinó de manera fundada, considerando las circunstancias establecidas en el artículo 40 de la Ley Orgánica de la SMA, de ahí que la multa no resulte desproporcionada”, indicó el tribunal.

El Tribunal estuvo integrado por los ministros Cristián Delpiano Lira, presidente (s), Daniella Sfeir Pablo y Cristián López Montecinos. La sentencia fue redactada por la ministra Sfeir.

El caso se originó en diciembre de 2018, cuando se presentó una denuncia por ruidos molestos ante la SMA, contra la faena de construcción del Edificio Alonso de Camargo, ubicado en la calle Alberto Vial Infante N°6041, comuna de Las Condes.

En enero de 2019 se realizó una fiscalización, y se constató incumplimiento a la norma de emisión de ruidos molestos. En abril de 2020 la SMA formuló un cargo contra la empresa, y en mayo presentó un programa de cumplimiento, que luego fue rechazado por el fiscalizador.

En mayo de 2021 la SMA decidió multar a la empresa, lo que finalmente fue ratificado este miércoles.