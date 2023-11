SII remueve a alta jefatura y focaliza investigación en exfuncionarios de la Dirección Metropolitana Oriente

Una larga jornada tuvo el director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Hernán Frigolett, en el Congreso. Poco antes de comenzar su exposición en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el organismo comunicó que se decidió remover de su cargo, con efecto inmediato, al director de Grandes Contribuyentes, Christián Soto.

El SII fundamentó su decisión en los antecedentes preliminares recabados en el marco de la investigación interna que lleva a cabo la entidad tras la difusión de los polémicos audios entre los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos y el empresario Daniel Sauer, además de las diligencias decretadas por el Ministerio Público por el eventual delito de cohecho, los que “implican que haya perdido la confianza en su gestión”.

Las investigaciones se originaron tras conocerse un audio entre Hermosilla, Villalobos y Daniel Sauer, controlador del factoring Factop y de la corredora de bolsa STF, donde hablaban sobre pagos a funcionarios del SII y la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) para obtener información sobre las empresas de Sauer indagadas por los organismos reguladores y fiscalizadores.

Así lo informó el SII, entidad que agregó que el sumario administrativo sigue en pleno desarrollo, por lo que no se descarta la adopción de medidas adicionales respecto de otros funcionarios.

Una hora después y al finalizar su exposición en la Comisión de Hacienda junto con subdirector jurídico del servicio, Marcelo Freyhoffer, este último señaló ante la instancia legislativa que “hasta ahora son cuatro funcionarios adicionales” suspendidos de sus cargos por este caso. Las dos autoridades expusieron además en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

Y en ambas sesiones, Frigolett entregó nuevas pistas sobre dónde se está focalizando la investigación, aunque dejó abierta la puerta hacia otras direcciones, considerando que tanto la investigación del Ministerio Público como el sumario siguen su curso. “Se sigue levantando un conjunto de antecedentes”, acotó Frigolett.

Ante los diputados, explicó las razones de la decisión que se adoptó: “Después de las primeras prestaciones a declarar a los funcionarios por parte del Ministerio Público, la primera decisión fue remover del cargo al director de Grandes Contribuyentes por la pérdida de confianza. La señal tiene que ser rápida y presta no solo por nuestro proceso interno, sino que grandes contribuyentes es una de las direcciones extremadamente relevantes en el quehacer del SII. Ahí están los mayores contribuyentes, que involucran los mayores montos de dinero”.

El director explicó que “en función de los antecedentes que se van levantando desde el jueves pasado, nuestro sistema tiene trazabilidad, y nos va dando cuenta de lo que va quedando registrado en las acciones de los distintos equipos de fiscalización o de control de la elusión. Esta fuente es la que provee la mayor parte de la información que nos permite llevar adelante los procesos de investigación, tanto del Ministerio Público como interno”.

El director enfatizó que se remueve de su cargo a Christian Soto no por su función en Grandes Contribuyentes, sino que porque cuando ocurrieron algunos de los hechos investigados, el funcionario estaba como director en la Dirección Regional Metropolitana Oriente. “(Leonarda) Villalobos no operaba en la DGC. La jurisdicción de los Sauer no es grandes contribuyentes. La salida de Soto no está vinculada la Dirección de Grandes Contribuyentes”, apuntó.

Profundizó señalando que “la responsabilidad administrativa está llevada al momento de los hechos. Estamos ahora en una investigación amplia y por lo mismo, para dar una mayor garantía no hay un problema de que esté involucrado gestiones de Villalobos en la DGC, sino que en la Metropolitana Oriente. Eso para aclarar que no hay un problema que estuvieran haciendo una gestión con Grandes Contribuyentes”.

Desde 2015 hasta el 2022, Soto se desempeñó como director Regional de la Dirección Metropolitana Oriente, la que es considerada la segunda dirección más grande luego de Grandes Contribuyentes.

Declaración de Soto como imputado

Durante esta mañana de este martes 21, y antes de la comparecencia de Frigolett en el Congreso, el saliente director de Grandes Contribuyentes, Christian Soto llegó a declarar hasta la Fiscalía Oriente. Aunque primero concurrió en calidad de testigo, con el correr de las horas, y dado los antecedentes arrojados de su declaración, su condición pasó a la de imputado.

Para los persecutores, la declaración de este funcionario es clave, dado que en el polémico audio se habla sobre “armar una caja” para pagarles a funcionarios del Servicio y la CMF. Si bien en su primer encuentro con la Fiscalía Leonarda Villalobos habría descartado el soborno, en el registro de la conversación grabada por ella misma se escucha que a Hermosilla y Sauer les menciona un información de una indagatoria sobre facturas falsas relacionadas, entre otros, con accionistas de STF y Factop y con la familia Jalaff, vinculados al grupo Patio.

Esta información, según un nuevo reportaje de Ciper, estaba contenida en un informe totalmente reservado. Villalobos no debía haber estado en conocimiento de estos antecedentes, pero, de alguna manera, sí tenía los datos en sus manos.

Además, se consigna en el reportaje que la indagatoria interna del SII también pudo comprobar que al empresario Daniel Sauer se le anularon liquidaciones por más de $3 mil millones.

Ya el jueves 16 de noviembre los investigadores de la Fiscalía Oriente y el OS-7 de Carabineros incautaron una serie de antecedentes desde la sede central del ente fiscalizador ubicado en Teatinos 120. En una diligencia coordinada con el servicio, los policías y fiscales tomaron muestras de informes, balances y una serie de planillas que tenían que ver con Factop y así determinar si hubo o no pago de coimas a funcionarios públicos.

¿Quién le pasó información a Leonarda Villalobos? ¿A cambio de qué? Esas son partes de las interrogantes que el Ministerio Público busca despejar. El foco de la Fiscalía ya está en Impuestos Internos, a pesar de que el director del Servicio, Hernán Frigolett, dijera ante el Senado que “el 99,9% de los funcionarios tiene un accionar probo”.