Uber supera las estimaciones para los resultados del segundo trimestre gracias a una mayor demanda de viajes y entregas

Los resultados del segundo trimestre de Uber superaron las estimaciones de Wall Street gracias a la constante demanda de sus servicios de transporte compartido y entrega de alimentos, lo que hizo que las acciones de la compañía subieran.

Con más personas regresando a las oficinas y saliendo de sus hogares, la demanda de viajes compartidos ha experimentado un impulso en los últimos meses, beneficiando a empresas como Uber y su rival Lyft.

Uber supera las estimaciones para los resultados del segundo trimestre gracias a una mayor demanda de viajes

“La movilidad tuvo un segundo trimestre destacado... el crecimiento fue consistente en todos los casos de uso y la fortaleza geográfica fue liderada por América Latina y APAC, en particular Brasil, Australia e India”, dijo el director ejecutivo de Uber, Dara Khosrowshahi.

Los viajes en vehículos autónomos en la plataforma de Uber fueron seis veces mayores en el trimestre, ayudados por asociaciones con empresas como Alphabet (la matriz de Google) y Waymo para viajes compartidos y entrega de comida, así como la startup Waabi para servicios de transporte de carga.

Así, los ingresos de Uber aumentaron un 16% hasta los US$ 10.700 millones en el segundo trimestre que finalizó en junio, mientras que las reservas brutas aumentaron un 19% hasta los US$ 39.950 millones. Los analistas esperaban US$ 10.570 millones y US$ 39.680 millones, respectivamente, según datos de LSEG.

La compañía reportó una ganancia de 47 centavos por acción, superando las estimaciones de 31 centavos.

Los ingresos del segmento de viajes compartidos de la compañía, el más grande, aumentaron un 25% hasta los US$ 6.130 millones, por encima de las expectativas de US$ 5.940 millones. El negocio de entregas de Uber informó ingresos de US$ 3.290 millones, en comparación con las estimaciones de US$ 3.320 millones.

“Si bien ha habido algunas preocupaciones sobre el gasto de los consumidores en restaurantes y entregas a domicilio, no estamos viendo ningún impacto hoy”, dijo Khosrowshahi, y agregó que un mayor impulso a los comestibles a través de asociaciones ampliadas con Instacart y Costco Wholesale estaban aumentando las entregas.

Uber pronosticó reservas brutas para el tercer trimestre (que incluyen sus segmentos de movilidad, entrega y carga) de entre US$ 40.250 millones y US$ 41.750 millones, cuyo punto medio estuvo por debajo de las estimaciones de los analistas de US$ 41.260 millones.

“Esperamos que las reservas brutas futuras y las estimaciones de EBITDA aumenten modestamente según los resultados del segundo trimestre y la guía del tercer trimestre”, dijo el analista principal de Evercore ISI, Mark Mahaney.

Uber pronosticó ganancias básicas ajustadas de entre US$ 1.580 y US$ 1.680 millones en el tercer trimestre, en comparación con las estimaciones de US$ 1.620 millones.