Un Explora en las tierras de Douglas Tompkins

Por los próximos 25 años, prorrogables por otros ocho, la empresa hotelera Explora estará a cargo de la administración del Parque Nacional Patagonia. Se trata de una enorme reserva conformada por las tierras donadas al Estado por parte de la familia de Douglas Tompkins, el empresario estadounidense que se asentó en el sur del país y que falleció en 2015 a los 72 años, quien fue adquiriendo vastas extensiones de terrenos con objetivos de conservación ecológica.

En 2018, el Estado de Chile decidió crear un parque nacional en esa zona y licitar su administración, tal como se ha venido haciendo en los últimos años con los parques nacionales, con el objeto de mejorar la infraestructura turística, aprovechar más su potencial y atraer nuevos visitantes. En el caso del Parque Patagonia, se realizó un proceso competitivo organizado por Conaf, donde el ganador terminó siendo el actor que está entre los más prominentes del turismo en la Patagonia: el grupo Explora, fundado por Pedro Ibáñez.

Una de las primeras decisiones del nuevo administrador del parque fue avanzar en la habilitación de un nuevo lodge, además de instalar servicios gastronómicos como restaurante y cafetería para los visitantes.

“Para quienes quieran profundizar en su recorrido y conocimiento del parque, ofreceremos visitas con guías, volcando toda nuestra vocación y experiencia en exploraciones de lugares únicos y remotos de la Patagonia”, señala Gonzalo Undurraga, gerente general de Explora, en entrevista con Pulso Domingo, quien agrega que, luego de la adjudicación, efectuada el 12 de marzo, el equipo de la empresa ya se asentó en el lugar para iniciar su trabajo el 1 de abril y recibir visitantes, si las condiciones sanitarias lo permiten, desde octubre.

Las expectativas son bastante elevadas y en Explora están muy entusiasmados. La empresa proyecta invertir en el parque sobre US$ 3 millones para complementar la infraestructura concesionada, habilitar el futuro Lodge Explora y desarrollar una nueva experiencia de servicio a los visitantes diarios.

Según Undurraga, si bien la crisis sanitaria ha golpeado con fuerza al turismo, al mismo tiempo ha aumentado el valor de conectarse con la naturaleza y explorar lugares nuevos.

“La pandemia ha significado la aceleración de ciertos procesos, como la digitalización, pero también ha aumentado la conciencia sobre temas claves. Uno de ellos, es el valor de estar en contacto con la naturaleza, de poder caminar libremente por lugares todavía no transformados. Conciencia que se da, además, en medio de una evidente crisis climática mundial”, comenta al respecto el ejecutivo.

Como compañía, agrega, ven que las posibilidades que ofrece un esquema de concesiones para los servicios de los parques son enormes, y esa fue una de las motivaciones para participar de la licitación.

“Lo más importante es que sea en beneficio de todos, puesto que cuidamos un patrimonio nuestro, pero también de la humanidad. Mejorar la oferta de senderos y servicios a visitantes diarios, con más posibilidades para conocer nuestros parques; y hacerlo con la adecuada protección y conservación para futuras generaciones es lo que nos entusiasma, porque estar en estos territorios, como lo hemos estado por casi 30 años, te enamora de ellos”, asegura Undurraga.

“La adjudicación de los servicios ecoturísticos del Parque Nacional Patagonia representa para nosotros el principio de ese camino, un gran desafío para nuestro equipo y nos sentimos muy honrados de poder asumirlo. Estamos convencidos que para avanzar es clave la colaboración entre el mundo privado y público, con un Estado activo, pero también sumando recursos privados, que se necesitan urgentemente. Desde Explora aspiramos a aportar el mejor estándar y experiencia a todos los visitantes. Queremos colaborar con el enorme trabajo desarrollado por la Fundación Tompkins, en base al legado de más de 30 años de dedicación en estas tierras que aportaron para la protección”, complementa.

Aunque no hay información de qué otras empresas participaron, lo que sí es conocido es que fue más de una. ¿Por qué participar en una licitación en un escenario de tanta incertidumbre? Según el gerente general de Explora, es parte de su visión de largo plazo, pues tienen confianza en una recuperación a pesar de la incertidumbre respecto a la velocidad en que se dé la salida de la pandemia.

“Es precisamente en la Patagonia donde se inició nuestra historia, ya hace 29 años, y con nuestro primer lodge como una concesión dentro del Parque Nacional Torres del Paine. Lo que nos distingue es una profunda conexión con el territorio y en el caso de la Patagonia, tanto chilena como argentina, hemos estado trabajando para ampliar nuestra red de destinos”, agrega Undurraga.

“La motivación es que chilenos y extranjeros puedan apreciar más la inmensidad y diversidad de los ecosistemas de la Patagonia, así como contribuir en su protección. Solo en Aysén se pueden apreciar la estepa patagónica, cordones montañosos, bosques notofagus, lagos y lagunas impresionantes. También hay una integración natural hacia el lado argentino. Y como Explora, aspiramos sumar para potenciar el maravilloso proyecto de la Ruta de los Parques de la Patagonia, iniciativa que une 17 parques nacionales desde Puerto Montt hasta el Cabo de Hornos y que permite recorrer más de 2.800 km de nuestro territorio de naturaleza única en el mundo”, añade.

Otro aspecto que jugó a favor es la oportunidad que ven de potenciar la relación con Conaf, compatibilizando el acceso público a los parques, con una mejora en los niveles de protección y cuidado de los ecosistemas. Algo de eso ya han hecho en otras zonas: en San Pedro de Atacama, por ejemplo, han participado en la conservación de la reserva de Puritama.

El efecto pandemia

La industria del turismo ha sido una de las más afectadas por la pandemia. Y no solo eso: la crisis sanitaria frenó además un proceso de consolidación de Chile como destino turístico para extranjeros, que es precisamente el target al que apunta -o apuntaba antes de la pandemia- Explora con sus hoteles.

“Sin duda no ha sido un año fácil, pero la mirada de largo plazo y la convicción de nuestros accionistas ha sido total, dando no solo el respaldo necesario para sostener las operaciones actuales, sino que incluso seguir invirtiendo en el largo plazo. Eso incluye la inversión en esta concesión y proyectos del plan de desarrollo que no se han detenido”, comenta el ejecutivo de Explora, quien agrega que la crisis sanitaria les permitió encontrarse con otro tipo de visitante: el turista nacional.

“Comercialmente, el cierre de fronteras ha representado un enorme desafío para Explora, ya que nuestros viajeros provienen mayoritariamente del extranjero; pero también una oportunidad para acercarnos más a los clientes chilenos, cuya respuesta ha sido muy buena, en particular para explorar la Patagonia”, señala Undurraga al respecto.

El ejecutivo indica que desde hace un año han cerrado y vuelto abrir -y vuelto a cerrar- sus hoteles, siguiendo con los lineamientos de las autoridades sanitarias de las diferentes ciudades y países en que están -además de Chile, están presentes en Perú- y que el objetivo sigue siendo abrir apenas puedan.

“En diciembre realizamos la apertura temporal de nuestros lodges en San Pedro de Atacama y Valle Sagrado en Perú. Ahora cerraremos Torres del Paine, que estaba reabierto desde diciembre y con muy buen nivel de reservas de chilenos. Todo el esfuerzo ha sido y será abrir apenas podamos recibir a los viajeros, garantizando al máximo su seguridad, la de nuestros colaboradores y la de las comunidades locales en donde nos emplazamos”, destaca el ejecutivo.

Eso sí, hay algunas zonas en que ha habido más incertidumbre, como Isla de Pascua o San Pedro de Atacama, donde las comunidades y autoridades locales han decidido mantener los cierres para evitar los contagios. Según el gerente general de Explora, esto es parte de las complejidades de la pandemia y ha evidenciado lo difícil que es tener un protocolo único con condiciones para la reapertura. Por ello, su posición es que es importante abordar estas problemáticas desde las circunstancias locales y actual colaborativamente.

En relación con la época pospandemia, estima que si bien habrá cambios, las ganas de viajar, de conocer lugares remotos, conectarse con la naturaleza y explorar las riquezas naturales de las distintas zonas en que se ubican sus hoteles, no ha cambiado. “Creemos que como toda crisis, dejará muchos aprendizajes desde la relación entre los equipos, con las comunidades, con el territorio, con la tecnología, con los clientes domésticos, en fin, mucho que incorporar”, sostiene Undurraga.

Operaciones internacionales

Desde 2016, Explora está presente en Perú, específicamente en el Valle Sagrado de los Incas, en Urubamba, entre Cusco y Machu Picchu. Como empresa, este paso ha sido muy importante, pues permite complementar la ruta turística sudamericana, siendo a la vez un destino que atrae a muchos turistas de todo el mundo.

Perú representa un centro natural para explorar la zona andina, que incorpora el norte de Chile y Argentina, así como Bolivia. “Las posibilidades de exploración son enormes e incluso hemos podido profundizar el trabajo en la gastronomía. De todas maneras, aumentaremos nuestra presencia en el Perú en el futuro e integraremos más opciones en los demás países de la zona andina”, anticipa Undurraga.

Y pese a la pandemia, sus planes de seguir creciendo se mantienen. En octubre consolidarán tres destinos en la Patagonia: Torres del Paine, Parque Nacional Patagonia y un nuevo lodge, en una reserva cercana a El Chaltén, en la provincia argentina de Santa Cruz.

Undurraga cuenta que, además, en la región de Aysén proyectan dos nuevas aperturas. “Como adelanto, para la nueva región de Aysén que nos acoge, estamos bastante avanzados para abrir dos locaciones más en los próximos cuatro años. En las tres regiones seguiremos profundizando nuestra presencia con más destinos”, enfatiza.

Finalmente, tienen en carpeta potenciar un producto "lodge to lodge" que llamaron Travesía: este año relanzarán el cruce en la zona Andina entre San Pedro de Atacama y el salar de Uyuni, en Bolivia. "Y el paso siguiente es relanzar otro cruce que hemos ofrecido hace años, también desde San Pedro, pero esta vez hacia los valles calchaquíes en la provincia argentina de Salta", concluye el gerente general de Explora.