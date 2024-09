El recién asumido presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Alfredo Echavarría, manifestó su preocupación por el actual momento del sector de la construcción. Esto en base con el desempeño del sector tras el deterioro que le significó el rubro los efectos de la pandemia por Covid-19 y las medidas que se tomaron para detener su propagación.

Echavarría habló de que hoy el sector está en una crisis, donde hay 70.000 permisos para construir viviendas, pero que las condiciones de mercado no hacen atractivo para el sector avanzar con estos proyectos. Ante esto, el dirigente gremial llamó a que se den las facilidades para que estos permisos no caduquen y quienes, en el futuro, avancen con estos proyectos, no tengan que realizar una nueva tramitación de permisos.

Unidades sin vender y poca construcción: las alertas del nuevo presidente de la CChC por la situación que vive el sector

Por otro lado, el dirigente de la CChC planteó sus alertas por el stock de vivienda que existe. Según sus cálculos, hay 105.000 unidades sin vender.

“Eso explica por qué precisamente ha bajado mucho la inversión física en construcción, porque con todos estos proyectos terminando, sin venderse, no hay recursos en las inmobiliarias para partir los nuevos proyectos, y tampoco se necesitan en el corto plazo”, comentó el líder del gremio de la construcción en entrevista con T13 radio.

En esa línea, Echavarría acotó que este contexto merma el empleo que entrega el sector de la construcción: “Genera un impacto muy inmediato en reactivar la economía, en empleo, en pagos de impuestos, en fin, en el crecimiento del país. Todo eso está muy detenido en ese sector”.

Ante esto, el líder de la CChC planteó medidas como de volver, de forma acotada, con la iniciativa de que las constructoras no paguen IVA por motivo de venta de la vivienda. “Si pudiéramos volver a tener ese crédito por un periodo acotado, digamos por un año, eso impacta en los precios del orden de un 10, 11 y hasta 12%”, comentó.

“Otra medida que estamos por presentar al Ministerio de Hacienda, de hecho, lo conversamos ya informalmente con el ministro Marcel, la semana pasada, es una medida que subside en alguna forma la tasa de interés. Y si uno impactara la tasa de interés en unos dos puntos, también se produce una rebaja en los dividendos que pagarían las personas”, agregó. Esto pensando en proyectos para primeras viviendas y hasta 4.000 UF de valor.

Tramitación de permisos

El presidente de la CChC comentó que la tramitación de los permisos para los proyectos de la construcción se resaltó en el contexto de las presiones que generó para el rubro temas como la pandemia.

“Cualquier inversionista o negocio inmobiliario que compra los terrenos o tiene los terrenos, tiene esa inversión detenida por un rato más largo, en la eventualidad que sus permisos ocurrieran en plazos más razonables, pero si hay que esperar dos o tres años, son dos o tres años que tiene que estar con esa inversión, pagando intereses, si es que es con préstamo o con su inversión ahí congelada. Entonces obviamente afecta”, comentó.

Por otro lado, Echeverría también criticó la falta de nuevos espacios habilitados para la construcción, lo que a su juicio genera problemas porque se encarece el valor del suelo.

Así y sobre la base del proyecto del gobierno del Presidente Gabriel Boric para reducir los tiempos de tramitación de proyectos, desde la CChC lo valoran, pero ven medidas para el mediano plazo. Sin embargo, Echeverría planteó la necesidad de medidas en el corto plazo para el sector de la construcción.

De esta forma, Echeverría puso sobre la mesa medidas como la entrega en concesión de terrenos fiscales para la construcción de viviendas para el arriendo.

“Es difícil que el Estado pueda abordar con recursos propios, con todas las otras necesidades que hay, con tasas de crecimiento que estamos bajísimas, poder abordar el déficit completo de vivienda que se necesita”, comentó.

Mirada país

Echeverría también comentó que, pese a las alertas que despierta su sector sobre el futuro de este, reconoce a Chile como un país atractivo para invertir: “A pesar de esta mirada de repente que tenemos internamente un poquito pesimista, sigue siendo un país atractivo para la inversión extranjera (...) Todavía nos ven un país atractivo para invertir.”

Sin embargo, el líder de la CChC planteó que también estos mismos inversionistas encienden sus alertas con las tramitaciones de ciertos proyectos, como el de la negociación ramal y la reducción de la jornada laboral semanal de 44 horas a 40. “. Todo eso va encareciendo la mano de obra y va poniendo alertas a los inversionistas extranjeros que quieren traer plata”, agregó.