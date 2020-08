Utilidades de CAP aumentan con fuerza pese al coronavirus y se sitúan en US$58,3 millones en el primer semestre

CAP reportó ganancias atribuibles a los controladores por US$58,3 millones en el primer semestre de este año, lo que se compara con los US$830 mil que obtuvo en el mismo período de 2019.

En tanto, los ingresos y EBITDA del grupo CAP alcanzaron US$ 1.062 millones y US$ 288 millones, representando aumentos de 31,2% y 98,7% en relación con los US$ 809 millones y US$ 145 millones obtenidos en igual periodo de 2019.

Según el análisis razonado de la compañía, la principal razón detrás de la mejora en los números consolidados es la recuperación de la capacidad de producción y despachos de mineral por la entrada en operación en diciembre de 2019 del puerto Guacolda II de CMP, cuyos ingresos y EBITDA durante el primer semestre llegaron a US$716 millones y US$264 millones reflejando aumentos de 82,2% y 104,1% al compararlos con los US$393 millones y US$130 millones registrados en igual periodo del año anterior.

En la actividad de minería del hierro, durante el primer semestre la compañía registró una utilidad neta de US$116 millones, representando un fuerte aumento respecto de los US$31 millones reportados en 2019.

CAP detalló que “la mayor utilidad neta del primer semestre de 2020 se explica principalmente por una umento de 87,8% en el tonelaje de mineral de hierro despachado hasta los 7.635 millones de toneladas, en comparación con los 4.066 millones de toneladas del mismo periodo de 2019, con un precio promedio del mineral de hierro despachado durante el presente ejercicio levemente inferior en un 1,1%.

Además, la compañía señaló que el costo por tonelada, registró una disminución de 12,5% básicamente por mayores tonelajes producidos y despachados, particularmente en el Valle del Huasco, cuyas operaciones (mina Los Colorados y planta de pellets) utilizan el puerto Guacolda II como principal puerta de salida de sus productos, y representan aproximadamente el 50% de los despachos totales de la compañía minera.