Vapores casi triplica sus ganancias en el primer semestre

La Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV) informó este viernes sus resultados financieros al cierre del primer semestre, anotando positivas cifras. Así, la sociedad naviera del grupo Luksic reportó utilidades por US$ 2.788,5 millones, esto es un aumento de 186,3% en relación al mismo lapso del 2021.

En tanto, de manera trimestral, la compañía registró ganancias por US$1.387,1, lo que significa un incremento de 164,1% con respecto al segundo trimestre del ejercicio anterior.

De acuerdo a un comunicado, la firma atribuyó su resultado al sólido desempeño de Hapag-Lloyd, donde la compañía tiene un 30% de participación. Por su parte, Hapag-Lloyd registró en el período un Ebitda de US$ 10.942 millones y un Ebit de US$ 9.919 millones, mientras que las utilidades sumaron US$ 9.466 millones.

“Durante la primera mitad del año los volúmenes se mantuvieron estables y se continúa viendo tarifas promedio de flete elevadas, aunque se observa una tendencia a la baja desde el inicio del año en el mercado de tarifas spot. Al mismo tiempo, se enfrentan importantes alzas en el precio del combustible y en la estructura general de costos de la industria, impulsada por arriendo de naves, terminales, entre otros”, comentó el gerente general de la firma, Óscar Hasbún.

El ejecutivo agregó que “persiste la presión en la cadena de suministro global, con cuellos de botella en puertos y en la logística terrestre. Ejemplos concretos de ello son congestión en puertos de la costa este de Estados Unidos, impactos geopolíticos por conflicto entre Rusia y Ucrania y huelgas en puertos de Europa, todo lo cual provoca mayores tiempos de rotación de barcos y contenedores, aún cuando casi la totalidad de la flota está en operación”.

En cuanto al TEU -la unidad de medida de capacidad del transporte marítimo-, de acuerdo al análisis razonado de la firma, al 30 de junio se transportó prácticamente el mismo volumen de carga que en el mismo periodo del año pasado, anotando un alza de 0,1%. Sin embargo, las tarifas tuvieron un fuerte incremento del 77%.

Según la compañía, el alto nivel de congestión en el sistema implicó una escasez de oferta, ya que las naves pierden mayor tiempo en tránsito y por lo tanto tienen una menor rotación. Aquello dio como resultado un aumento en los ingresos de 76%, producto de la mayor tarifa.

En tanto, sobre el incremento de 0,1% en el volumen de carga, la firma explicó que se debió principalmente a la mayor carga transportada en África (+44%) tras la fusión con NileDutch y DAL, Medio Oriente (+2,3%) y la ruta Atlántica (+0,4%). Todo ello compensado por un menor volumen en Intra-Asia (-5,7%), el Atlántico (-4,2%), Latinoamérica (-3,2%) y Asia-Europa (-0,6%).

Para lo que resta del 2022, la compañía aseguró que se ven señales de una economía más ralentizada y una mayor presión sobre la estructura de costos. Pese a ello, mantienen proyecciones positivas para Hapag-Lloyd. Así, la naviera alemana prevé un Ebitda para 2022 en un rango de US$ 19.500 millones y US$ 21.500 millones y un Ebit de entre US$ 17.500 millones y US$ 19.500 millones. Este pronóstico, dijo la empresa, está sujeto a la evolución de las cadenas de suministro y efectos de la pandemia.