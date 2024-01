Venta de propiedades en el sector oriente de Santiago registra importante baja

Las ventas de propiedades en Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea registraron una importante baja, según cifras de Chile Sotheby’s International Realty. La agencia de corretaje realizó un estudio que comparó las ventas del tercer trimestre del 2023, con las del mismo periodo del año previo.

En Las Condes, el año 2022 se vendieron 166 casas y 582 departamentos. Para el 2023, esta cifra bajó en un 34% y 32% respectivamente. En Vitacura el retroceso fue entre el 37% y el 17%. Entre las tres comunas, Lo Barnechea presentó la mayor baja de ventas. El año 2022 se vendieron 103 casas y 109 departamentos, cifras que descendieron el 2023 en 62 y 57 respectivamente, lo que equivale a una baja del 43% y 48%.

El gerente comercial de Chile Sotheby´s International Realty, Cristóbal Tirado, reveló que la gente que quiere vivir en la zona oriente de Santiago opta por arrendar, esto debido a la dificultad de acceder a créditos hipotecarios. “La industria está en una tormenta perfecta, y el sector oriente no está aislado de esto”, señaló en un comunicado.

Desde Chile Sotheby’s International Realty también se analizó el índice de rotación anual del sector, donde La Dehesa Central y el barrio El Golf presentaron una mayor rotación anual en ventas, con un 5,5% y un 3,3% respectivamente. Mientras que Los Dominicos tuvo un 1,9% y San Carlos de Apoquindo un 2%, quedando como las zonas menos dinámicas. Tirado explicó que “la oferta es limitada. Lo que hay, ya está, y hay mucha gente que quiere vivir en San Carlos”.

Respecto del valor medio del precio de la propiedad que se ofrece, versus el precio final, es decir, el ticket promedio, Tirado indicó que “Lo que realmente se está vendiendo son las propiedades más baratas, es decir, dentro de toda la oferta, lo que se vende más es el subgrupo más barato”.

En La Dehesa Central, el valor promedio de publicación de casas es de 27.904 UF, pero su valor promedio de cierre llega a los 22.074 UF, lo que implica una baja del 21%. En Santa María, la diferencia es de un 28%. El precio promedio de publicación está en 43.059 UF, mientras que el de cierre está en 31.039 UF. Una situación similar ocurre en los sectores de Las Condes, los barrios de El Golf, Las Condes / Colón y Las Condes / Apoquindo, donde el valor promedio de la venta de una propiedad es un 25% inferior al de la publicación.

Sobre las proyecciones para el mercado, Tirado explica que se espera una recuperación del mercado hacia el segundo semestre del 2024, “posterior al periodo inflacionario producto de la pandemia y los retiros de los fondos de pensiones, el crecimiento general de los precios ha estado con mucho mayor control. Dado lo anterior, el Banco Central comenzó a bajar la tasa de política monetaria, lo cual debiese repercutir en una baja de tasa de los créditos hipotecarios en algún futuro”, señaló .

Pese a lo anterior, Tirado indica que hay factores que no son positivos para el mercado inmobiliario. “El mercado laboral no ha repuntado, y ya es una constante que la tasa de desocupación a 12 meses esté creciendo persistentemente. A su vez, el porcentaje del sector informal no ha caído, lo cual es un síntoma de que la economía chilena no está generando nuevos y buenos puestos de trabajo”.

Con este panorama, Tirado revela que para el 2024, los sectores con mejores perspectivas son los que cuenten con un stock a precios más bajos.