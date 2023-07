Vittorio Corbo: “Todavía no hay que destapar toda la champaña de que la inflación está transitando a paso seguro hacia el 3%”

La decisión del Banco Central (BC) de bajar la tasa de interés en 100 puntos base este viernes, tomó por sorpresa al grueso del mercado y al propio expresidente del instituto emisor, Vittorio Corbo, quien esperaba un inicio del proceso de relajamiento monetario menos agresivo por parte del ente rector. Sin embargo, el economista destaca como positivo que la medida haya sido tomada en forma unánime por todo el consejo del BC y estima probable que el organismo monetario repita la misma dosis de rebaja de tasas aplicada esta semana en las próximas reuniones de este año.

“Todavía no hay que destapar toda la champaña de que la inflación está transitando a paso seguro hacia el 3%”, afirma con cautela Corbo, quien vaticina una tasa de interés de entre 7,25% y 7,75% para fines de año.

También, de paso, alaba la reacción que ha tenido la institucionalidad macroeconómica del país luego de la pandemia. “Cuando se escriba la historia, esto va a tener una muy buena nota con el trabajo del Banco Central y la colaboración de Hacienda”, resume el extimonel del instituto emisor.

¿Cómo evalúa la baja de 100 puntos base en la tasa de interés por parte del Banco Central?

-Lo primero es decir que el ajuste en la economía se ha ido completando. El gasto ha caído en los últimos cinco trimestres y se ha ido corrigiendo ese tremendo exceso que se había generado en el periodo 2020-2021. Eso va en la dirección correcta. Eso también está haciendo que la brecha de capacidad, la diferencia entre el producto y la capacidad productiva, se ha ido reduciendo.

Lo porfiado era la baja de la inflación. Recién estamos celebrando que vamos moviéndonos bajo el 8% en la inflación total, mientras que la inflación subyacente preferida del Banco Central está sobre el 9%. El Banco Central está leyendo favorablemente que las expectativas de inflación se han anclado, lo cual ayuda a que la inflación vaya bajando. Es muy bueno que la decisión del consejo del Banco Central haya sido unánime.

Pero fue un recorte más agresivo de lo que usted mismo pensaba. ¿Comparte la magnitud?

-Efectivamente, la baja de 100 puntos base es más de lo que pensaba. Yo estaba más cerca de lo que pensaba el mercado, entre 50 y 75 puntos base. No olvidemos que en mayo estábamos con la inflación subyacente preferida por el Banco Central, la sin volátiles, sobre el 12% anual. Todavía no hay que destapar toda la champaña de que la inflación está transitando a paso seguro hacia el 3%.

¿Por qué le parece importante que la decisión haya sido unánime?

-Todos tenían claro que había que bajar la tasa y la diferencia era de táctica: algunos consejeros querían bajarla el mes pasado en forma significativa. Al final no se hizo y fue una decisión dividida. Cuando empieza un cambio en la política (monetaria), es bueno que se muestre que todos quieren bajarla. La única diferencia que había era que unos querían bajarla más rápido que otros, nada más. Desde mi punto de vista fue una medida arriesgada en la magnitud, pero no discrepo que había que bajarla.

El Banco Central en su comunicado anticipa que, hacia adelante, las bajas de tasas van a ser más pronunciadas de lo que tenía previsto en el último Informe de Política Monetaria. ¿Cuál es su pronóstico al respecto?

-Ese mensaje es con la información que tiene el Banco Central hasta hoy día. De aquí para adelante queda mucha información todavía que se va a ir acumulando. Con la información que tiene hasta hoy, el escenario más probable del Banco Central es que van a haber bajas de 100 puntos o menos en las tres reuniones que siguen, con lo cual terminaríamos este ciclo de este año entre 7,25% y 7,75%. Eso da a entender el comunicado, pero esto se va a ir evaluando reunión a reunión, porque las cosas cambian muy rápido.

Con las cifras que tuvimos en Estados Unidos estos días, hoy es más probable que la Reserva Federal tenga otro ajuste de tasas en la próxima reunión, que para ellos es en septiembre también. A su vez, esta baja que fue algo más de lo que estaba en los precios de mercado, también va a tender a depreciar el peso un poco más. Todas estas cosas las tiene que ir evaluando el Banco Central, en el sentido de cómo le van pegando a la inflación.

¿Esas disminuciones de 100 puntos base en cada una de las siguientes reuniones también las ve como agresivas?

-Lo que da a entender el Banco Central es que esas bajas podrían ser de esa magnitud. Pienso que pueden terminar siendo un poco agresivas. Yo hubiera sido más cuidadoso por el hecho de que la inflación todavía es muy alta.

¿Cómo está influyendo el escenario internacional en la baja de tasas en el país?

-Son bastante independientes. Lo que está diciendo el Banco Central es que eso no va a tener mucho efecto en el tipo de cambio como para empujar la inflación hacia arriba, porque también las economías avanzadas, como muy bien dice el comunicado, se están desacelerando, con la excepción de Estados Unidos. Alemania está en recesión. China, que es un mercado muy importante para nosotros, se ha desacelerado con mucha fuerza. No hay duda que el escenario externo, como dice correctamente el comunicado del BC, se ha ido tornando más negativo.

Escenario 2024

¿Cómo ve el escenario de la política monetaria el próximo año?

-No veo una agresividad tan fuerte. No hay que olvidar que Chile ha hecho gran parte del ajuste gracias al Banco Central y la cooperación de Hacienda. El consumo durable, que estaba cerca del 60% más arriba de lo que era antes del estallido social, hoy está en el 7,4% por debajo. Es decir, Chile hizo un tremendo ajuste gracias a que el Banco Central subió la tasa mucho antes de que la empezaran a subir afuera y a que hubo un Presupuesto muy austero el año 2022.

¿El riesgo de sobreajuste y de menor crecimiento de la economía pudo haber influido en la decisión del Banco Central?

-No veo un sobreajuste, porque recién el producto se está acercando a la capacidad productiva. Esta es una economía que había sobreengordado y ahora lo que está haciendo es volver al equilibrio. Recién estamos celebrando que vamos transitando hacia un déficit en cuenta corriente de entre el 4% y el 5%.

El Banco Central lo que tiene que hacer ahora es consolidar que la inflación se vaya a la meta, porque hicimos este ajuste para eso. La inflación está recién transitando hacia allá. Estamos con una inflación total sobre el 7%, más del doble que la meta.

¿Cómo impactará el recorte de tasas en el crecimiento de la actividad este y el próximo año?

-Este año el efecto va a ser bastante marginal, porque estas bajas de tasas toman su tiempo en afectar la demanda agregada. La economía se va a contraer este año. El próximo año iremos navegando hacia una tasa de crecimiento inicialmente algo más que la potencial, pero no puede ser mucho más allá de la potencial porque todo el trabajo que se hizo se va a perder. El próximo año el crecimiento del PIB va a estar entre el 1,5% y el 2,25%. De todas formas, esto ayuda, en el margen, para que la economía se empiece a acercar al potencial.

Incertidumbres

¿Considera que la fuerte alza de la bolsa a nivel local y el mejoramiento de otros indicadores se debe a que se han venido disipando ciertas incertidumbres?

-Hay bastante de eso, sin ninguna duda. Hay conversaciones para la reforma tributaria, para la reforma de pensiones, que no son refundacionales. La propuesta constitucional que se rechazó en septiembre alejó una fuente de riesgo y el Banco Central ha hecho la pega y Hacienda también desde el punto de vista macro. Este es un ejemplo para el resto del mundo de cómo uno se ajusta desde un tremendo desorden que se creó en el 2021, al que contribuyó mucho el populismo del Congreso con los retiros de los fondos de pensiones y todas estas cosas. La economía estaba en llamas.

Hicieron un gran trabajo el Banco Central y Hacienda ejecutando el Presupuesto que se aprobó a fines del 2021. Eso da confianza. La banca internacional dice ‘estos chilenos son serios’. En la parte macro no se han hecho locuras, ni mucho menos. La bolsa está celebrando también que la tasa de interés va hacia abajo.

Entonces, cuando se escriba la historia sobre la reacción macroeconómica de las autoridades nacionales tras la pandemia habrá una correcta evaluación...

-Cuando se escriba la historia esto va a tener una muy buena nota con el trabajo del Banco Central y la colaboración de Hacienda. Se requieren dos para el tango.

¿Cuáles son los riesgos que avizora para la economía chilena a futuro?

-Los principales riesgos hoy están afuera. Están en cómo termina la guerra que inició Rusia en Ucrania. También las tremendas tensiones entre China y Occidente, especialmente con Estados Unidos y alrededor de Taiwán, y las restricciones que están poniendo algunos países a sus exportaciones, como la India a sus envíos de arroz.

Internamente hay que decir que hemos avanzado en estabilidad, pero no destapemos la champaña todavía. Estamos con una inflación muy alta aún, pero va en la dirección correcta por el trabajo que se ha hecho.

Sin embargo, para crecer en torno al 4%, que es lo que el país requiere para enfrentar en forma sostenida en el tiempo los problemas que hay en materia de derechos sociales -especialmente en salud, educación y pensiones-, no hemos hecho nada. Si no se crece, la gente de nuevo va a estar muy descontenta, porque no habrá muchos beneficios.

A su vez, Chile también necesita ahorro para crecer. El ahorro ha caído como seis puntos del PIB en los últimos 10 años. En la reforma tributaria hay que poner en primer lugar el ahorro y el crecimiento.