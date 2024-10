Wom recibió más de cinco ofertas no vinculantes: Entel se sumó a los otros interesados

Sólo había una claridad: Telefónica y América Móvil se unieron para intentar adquirir activos de Wom en el proceso de reorganización judicial y presentaron una oferta no vinculante. Sin embargo, no fueron los únicos operadores actuales en Chile que se mostraron interesados por la compañía de telecomunicaciones.

Fuentes cercanas al proceso confirmaron a Pulso que Entel y Digital Bridge, propietaria de Mundo Pacífico, también presaron ofertas no vinculantes, pero no de la misma forma que los dueños de Movistar, Claro y VTR. Lo hicieron por separado y no por el total. Mientras la multinacional del mexicano Carlos Slim y la española Telefónica buscan comprar la totalidad de Wom, Entel y Digital Bridge sólo están interesados en la fibra óptica de Wom.

Entel es la compañía líder del mercado de la telefonía móvil en Chile, con presencia también en Perú. Hasta el momento no había aparecido entre los potenciales interesados por los activos de WOM. No así Digital Bridge, un fondo de inversión estadounidense especializado en las telecomunicaciones que le compro Mundo Pacífico al fondo chileno Linzor Capital Partners. La velocidad de internet de Mundo es la mejor evaluada en América Latina.

El proceso de restructuración de Wom ha venido con retrasos, pero con el acuerdo tanto de la compañía, como de los acreedores. Inicialmente el plazo para la presentación de ofertas no vinculantes estaba fijado para la primera mitad de agosto, pero finalmente las reuniones de Wom con los interesados se dieron entre el 8 y el 11 de octubre.

Según se constató, hubo más de cinco ofertas no vinculantes entre empresas de telecomunicaciones nacionales y fondos de inversión extranjeros. Si bien se rumoreaba que KKR ingresó una oferta no vinculante, fuentes comentaron a Pulso que si bien estuvieron interesados en el inicio del proceso, no se presentaron.

Sin embargo, quien sí entró fue el Grupo Ad hoc de bonistas, los acreedores de Wom que han sido asesorados en el proceso por el ex CEO de la compañía, Chris Bannister, quien dejó la firma poco después de que se acogiera al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos. Según algunas personas vinculadas a ese grupo, la oferta de los bonistas podría llevar la delantera, por varias razones. Primero, porque una eventual compra de parte de otros actores de la industria debería pasar por autorizaciones regulatorias, lo que podrían retrasar la transacción. Segundo, porque la opinión de los acreedores es relevante en las decisiones: los bonistas reunidos representan más del 60% de los acreedores. Y tercero, porque la oferta valoriza WOM en más de US$ 1.500 millones y ofrece algo que da continuidad a la empresa: una inyección de capital que se acerca a los US$ 350 millones, trascendió.

El cronograma

Hasta este momento las fechas que están definidas para los siguientes pasos son para finales de octubre e inicios de noviembre. Hasta el 28 de octubre las partes definirán cuál es el mejor oferente, también conocido como “Stalking Horse Bidder”. Un Comité Especial, compuesto por Christopher Sontchi, ex juez de Delaware, y Timothy O’Connor, evaluará todas las propuestas recibidas y determinará su viabilidad. Esto se dará a conocer el 1 de noviembre a la Corte.

Una vez publicado el resultado de esas deliberaciones, habrá un plazo de 14 días en los se recibirán objeciones a esta decisión por parte de los involucrados. Las fechas y plazos para la presentación de ofertas vinculantes será definida a medida que avance estas partes del proceso. La última fecha que se definió para esto fue para el 15 de noviembre, pero podría variar.

De acuerdo a lo declarado a este medio no necesariamente será la oferta más alta la que será elegida al final, sino que también se considerará si es que permite la continuidad operacional de Wom en el mercado chileno. Las opciones dentro del proceso por parte de los interesados son tres: la reestructuración de la deuda, el ingreso de un nuevo inversionista o la combinación de las anteriores.

Wom se encuentra en el proceso de reorganización a través del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos desde abril de este año, ante la difícil situación financiera de la compañía y los problemas de caja. En junio cerró un acuerdo de financiamiento DIP (financiamiento de deudor en posesión, por su sigla en inglés) por US$210 millones con el banco de inversión estadounidense JP Morgan, que le serviría para poder asegurar la continuación de sus operaciones, y financiar el proceso en el Tribunal de Delaware. Este, por ejemplo, tuvo un costo de más de US$ 200 millones para la aerolínea Latam, cuando llevó a cabo ese proceso finalizado en 2022.

Es por esto que quienes siguen este reorganización indican que Wom espera poder finalizar el proceso, en el mejor de los escenarios, entre febrero y marzo del 2025.