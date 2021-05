A los 92 años fallece Humberto Maturana, biólogo, Premio Nacional de Ciencias y creador del aplaudido concepto de la autopoiesis

El reconocido filósofo, biólogo, escritor chileno y Premio Nacional de Ciencias en 1994, Humberto Maturana, falleció hoy a los 92 años.

Maturana es reconocido como uno de los biólogos chilenos más influyentes a nivel internacional. En una reciente entrevista en Qué Pasa, recordó los años 1968 y 1969, momento en que estableció el concepto de la autopoiesis. La denominación nació de la inspiración griega, de αὐτo (auto), que significa ‘sí mismo’, y ποίησις (poiesis), que se refiere a la ‘creación o producción’. Y fue en el año 1969, cuando crea el concepto de autopoiesis, que le daría fama mundial. Posteriormente, en 1973, junto al biólogo Francisco Varela, publican el libro Autopoiesis and Cognition: the Realization of the Living.

“Con dolor me entero de la partida de un gran amigo y ser humano. Su dimensión intelectual fue siempre motivo de orgullo para la U. de Chile y para el país. Fue inspirador al abrir alternativas para percibir y acercarse a la biología. Mis condolencias a su familia y seres queridos”, señaló al respecto el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi.

La Universidad decretará un duelo de 3 días a contar de hoy.

La Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Consuelo Valdés, también lamentó el fallecimiento del Premio Nacional, destacando que Maturana “dedicó su carrera a la investigación científica” colaborando además en las bases teóricas del Programa Cecrea.

El científico e intelectal nació el 14 de septiembre de 1928 en Santiago. Estudió en el Liceo Manuel de Salas y en 1950 ingresó a a Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. En el año 1954 se trasladó al University College de Londres para estudiar anatomía y neurofisiología, gracias a una beca de la Fundación Rockefeller. En 1958 obtuvo el Doctorado en Biología de la Universidad Harvard, en Estados Unidos.

Según consigna su biografía en la U. de Chile, Maturana fue ayudante de la cátedra de Biología del Profesor Gabriel Gasic en la Facultad de Medicina y entre 1958 y 1960 se desempeñó como investigador asociado en el Departamento de Ingeniería Eléctrica del Massachussets Institute of Technology (MIT).

En 1960 volvió a Chile para desempeñarse como ayudante segundo en la cátedra de Biología de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile. Entre 1965 y 2000 fue Profesor Titular del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias.

En la década de 1970 creó y desarrolló junto a Francisco Varela el concepto de autopoiesis.

Premio Nacional de Ciencias

En 1994 Maturana fue galardonado con el Premio Nacional de Ciencias por su trabajo de investigación en el área de las Ciencias Biológicas, específicamente en el campo de la percepción visual en vertebrados y por sus planteamientos acerca de la teoría del conocimiento, con la cual estudia los temas de educación, comunicación y ecología.

En el año 2000 fundó junto a Ximena Dávila el Instituto de Formación Matríztica.

En total, en su vida publicó decenas de artículos científicos y alrededor de 20 libros.