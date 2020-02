¿Cómo se puede ser feliz en el trabajo?

Evite los prejuicios . No juzgue a las personas sin conocerlas o por las apariencias. Dedique el tiempo suficiente para saber y aprender de ellas.

No sea envidioso . Alégrese por los logros de los demás y demuestre su felicidad por ello. Sentir rabia por el éxito ajeno, es un sentimiento que le quita mucha energía.

No acumule rencor. Perdonar es un gesto que no sólo entrega paz a sí mismo y a los otros, sino que también permite avanzar y no quedarse pegado en el tiempo.