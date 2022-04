Con tecnología satelital confirman que rusos mataron a civiles en la ciudad ucraniana de Bucha

Un análisis de imágenes satelitales realizado por The New York Times refuta las afirmaciones de Rusia de que el asesinato de civiles en Bucha, un suburbio de Kiev, ocurrió después de que sus soldados abandonaran la ciudad.

De acuerdo al artículo del período neoyorquino, después del surgimiento de las primeras imágenes durante el fin de semana de cuerpos de civiles muertos tirados en las calles de Bucha, varios de ellos con las manos atadas y otros con heridas de bala en la cabeza, el Ministerio de Defensa de Rusia negó su responsabilidad.

En una publicación de Telegram el domingo, el ministerio sugirió que los cuerpos habían sido colocados recientemente en las calles después de que “todas las unidades rusas se retiraron por completo de Bucha” alrededor del 30 de marzo.

Rusia afirmó que las imágenes eran “otro engaño” y pidió una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU sobre lo que llamó “provocaciones de radicales ucranianos” en Bucha.

Pero una revisión de videos e imágenes satelitales realizada por el periódico muestra que muchos de los civiles fueron asesinados hace más de tres semanas, cuando el ejército ruso controlaba la ciudad.

Las imágenes satelitales fueron obtenidas por la empresa estadounidense Maxar Technologies. En una de ellas se identificó una fosa común de aproximadamente 13,7 metros de largo en la sección suroeste de la zona cerca de la Iglesia de San Andrés y Pyervozvannoho de todos los Santos, en Bucha.

Esta imagen satelital publicada por Maxar Technologies el 4 de abril de 2022 muestra una descripción general del sitio antes de las excavaciones cerca de la Iglesia de San Andrés y Pyervozvannoho All Saints en Bucha, Ucrania, el 28 de febrero de 2022, que probaría que Rusia preparaba la muerte de civiles en la ciudad. Foto: Reuters

Poco después del reportaje, la empresa Maxar mostró a las unidades blindadas maniobrando dentro y a través de las poblaciones cercanas a un aeropuerto en Hostomel, en la periferia noroeste de Kiev, lugar de intensos combates desde que Rusia descargó allí paracaidistas en las primeras horas de la guerra.

Otros elementos se habían reposicionado cerca del pequeño asentamiento de Lubyanka, justo al norte, con obuses de artillería remolcados en posiciones de tiro, dijo Maxar, según reportó la agencia Reuters.

“Es probable que Rusia esté tratando de restablecer y reposicionar sus fuerzas para una nueva actividad ofensiva en los próximos días”, dijo el Ministerio de Defensa británico en una actualización de inteligencia. “Esto incluirá probablemente operaciones contra la capital, Kiev”.

Ucrania dijo que las fuerzas rusas se estaban reagrupando después de sufrir grandes pérdidas.

En esta imagen satelital provista por Maxar Technologies, se ven vehículos militares rusos en el Aeropuerto Antonov, en Hostomel, Ucrania, el 21 de marzo de 2022. Parte del equipo cerca del Aeropuerto Antonov partió como se vio más tarde el jueves 31 de marzo. Foto: AP

El alcalde de Kiev, el excampeón de boxeo de peso pesado Vitali Klitschko, dijo que la capital tenía suficientes suministros esenciales para un par de semanas. Las líneas de suministro siguen abiertas por ahora.

Oleh Synegubov, gobernador de la región de Járkov, dijo que 330 personas estaban en el hospital psiquiátrico cuando fue atacado: “Se trata de un crimen de guerra contra la población civil, un genocidio contra la nación ucraniana”, escribió en la aplicación de mensajería Telegram.

Más evidencia satelital

Un video filmado por un miembro del consejo local el 2 de abril muestra varios cuerpos esparcidos por la calle Yablonska en Bucha. Las imágenes satelitales proporcionadas a The Times por Maxar Technologies muestran que al menos 11 de ellos habían estado en la calle desde el 11 de marzo, cuando Rusia, según su propio relato, ocupó la ciudad.

Un cadáver cerca de autos abandonados en la calle Yablonska en Bucha, Ucrania, el 2 de abril. El cuerpo había estado en la calle desde el 21 de marzo, según muestran las imágenes satelitales. Foto: Maxar Technologies

Para confirmar cuándo aparecieron los cuerpos y cuándo probablemente mataron a las víctimas, el equipo de Investigaciones Visuales de The Times realizó un análisis de antes y después de las imágenes satelitales.

Según el reportaje, las imágenes muestran objetos oscuros de tamaño similar a un cuerpo humano que aparecieron en la calle Yablonska entre el 9 y el 11 de marzo. Los objetos aparecen en las posiciones precisas en las que se encontraron los cuerpos después de que las fuerzas ucranianas recuperaran Bucha, como muestra el video del 2 de abril. Un análisis más detallado muestra que los objetos permanecieron en esa posición durante más de tres semanas.

Sin embargo, The New York Times señaló que “las causas de la muerte no están claras”. La nota agregó que algunos de los cuerpos estaban junto a lo que parece ser un cráter de impacto. Otros estaban cerca de autos abandonados. Tres de los cuerpos yacían junto a bicicletas. Algunos tienen las manos atadas a la espalda con tela blanca. Las víctimas estaban dispersas en más de media milla de la calle Yablonska.

Ilustración de uno de los satélites usados por la empresa Maxar. Crédito: Maxar Thecnologies

Un segundo video tomado en la calle Yablonska muestra tres cuerpos más. Uno yace al lado de una bicicleta, otro cerca de un automóvil abandonado. Las imágenes satelitales muestran que los autos abandonados y el cuerpo cercano aparecen entre el 20 y el 21 de marzo.