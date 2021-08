Concierto en pandemia: más de 650 personas disfrutaron de música en vivo en Talcahuano

Con bombos y platillos fue anunciado el concierto “Teatro Bodeguita Al Aire Libre”. En menos de 24 horas vendieron la mitad del total de las entradas.

Y es que luego de casi un año y medio sin mayor actividad en el rubro musical en el país, este fin de semana volvió el público. Más de 650 personas pudieron disfrutar en vivo y en directo de un concierto, el primer festival masivo del año.

El evento se desarrolló anoche en el Espacio Marina de Talcahuano, en la Región del Biobío. Según detallaron sus organizadores y la seremi de Salud (s) de la Región del Biobío, Isabel Rojas, el evento contó con los permisos correspondientes para su realización, con un aforo máximo de mil personas (considerando a la organización) y bajo estrictas medidas sanitarias.

Solamente nueve personas no pudieron ingresar al show. Siete de éstas no tenían el Pase de Movilidad habilitado, mientras que otras dos, no lo tenían.

El espectáculo musical (al aire libre) contó con la presencia de Dulce y Agraz, Valiente y Camila Moreno, y personal sanitario durante todo su desarrollo. Moreno volvió a dar un concierto como tal, luego de tres años. “Estoy en un éxtasis que me cuesta describir. Es una sensación de aceleramiento que no sentía hace mucho. También mucho nerviosismo”, señaló a Culto de La Tercera.

La situación epidemiológica en la que nos encontramos, muy favorable, nos permite realizar algunas actividades sociales, siempre y cuando se mantengan las medidas básicas de autocuidado. “Es importante tener en mente que no todas las actividades se pueden realizar, me parece positivo que se haya aprovechado el momento y en un espacio al aire libre, que es fundamental. Todo con una fiscalización adecuada”, señala Ignacio Silva, infectólogo de la Universidad de Santiago.

La organización del evento dispuso asientos separados por un metro lineal y exigió el uso obligatorio de mascarilla. No se permitió el consumo de alcohol, ni ningún tipo de alimento. Además, implementaron sanitización de baños cada 10 minutos, puntos de hidratación y alcohol gel. Con respecto a la trazabilidad de los asistentes, cada persona fue asociada a un asiento, por lo que quedó el registro frente a un posible caso de contagio durante el evento.

Creo que si bien el momento es bueno, “también es frágil, y si no somos cuidadosos y responsables al momento de realizar este tipo de actividades, puede que perdamos esta estabilidad y volvamos a tener una ola de contagios”, añade Silva.

Si bien la instrucción era estar sentados, un asistente reconoció que al final del show de Camila Moreno se les permitió ponerse de pie y bailar en el lugar.

El próximo jueves 19 de agosto será el turno de Chancho en Piedra. La iniciativa, además de ser un concierto para 200 personas que cuenten con las dos dosis de la vacuna, formará parte de un ensayo clínico en Latinoamérica para conciertos en vivo en pandemia, el que realizará junto a la Universidad de Chile. Los resultados del ensayo estarán disponibles en septiembre.

Una reciente encuesta de Puntoticket, junto a empresas, productoras y recintos del sector del entretenimiento, señala que el 84% del público está dispuesto a volver a un show en pandemia.