Uno de los escarabajos gigantes de África está a un paso de la extinción. Un nuevo estudio ha descubierto que una especie de los enormes escarabajos Goliat ha sido prácticamente exterminada por la industria del cacao en África occidental y, en menor medida, por el comercio internacional de insectos secos. Luca Luiselli, profesor de bioestadística y ecología en la Universidad de Lomé (Togo), lleva 30 años investigando las especies amenazadas en los bosques africanos. En esta nota explica qué ha ido mal y cómo se podría salvar al escarabajo Goliat.

¿Cuál es el insecto más grande del mundo y por qué está en peligro de extinción?

Los escarabajos Goliat (género Goliathus) se encuentran entre los insectos más grandes del mundo. Existen cinco especies diferentes. Crecen hasta 110 mm de largo; los machos tienen cuernos en forma de Y y las hembras no tienen cuernos. Los escarabajos se encuentran en las selvas tropicales de Sierra Leona, Liberia, Guinea, Costa de Marfil, Ghana, Burkina Faso, Benín, Nigeria, Camerún, la República Democrática del Congo, Uganda y Sudán del Sur.

Las larvas de escarabajos son omnívoras y probablemente se alimentan de carne y restos de plantas. Esto significa que tienen un papel importante en el traslado de nutrientes por todo el ecosistema forestal para nutrir a otras plantas y animales. Los escarabajos adultos se alimentan únicamente de la savia de unas pocas especies de árboles en las zonas de selva tropical madura.

El escarabajo Goliat es un excelente indicador de la salud de los bosques: si abunda en ellos, significa que el bosque está en condiciones lo suficientemente buenas como para albergar a otras especies. Pero cuando sus poblaciones disminuyen, es un indicador temprano de que los bosques se están vaciando y los ecosistemas se están erosionando.

Escarabajo Goliat.

¿Cómo estudiaste este escarabajo?

Estaba estudiando los reptiles amenazados en los bosques del oeste de África con un equipo de ecólogos de países africanos y europeos y me di cuenta de que los escarabajos Goliat compartían el mismo hábitat y también podían estar en peligro.

Mi equipo comenzó entonces a realizar intensas campañas de entrevistas personales en las comunidades para averiguar si la población local había notado una menor presencia de escarabajos Goliat. Entre esta población se encontraban cazadores, agricultores, recolectores de caracoles y setas, y recolectores de madera y otros materiales forestales. Cuando confirmaron nuestros temores, decidimos iniciar un proyecto de investigación en profundidad. Esto demuestra que el conocimiento ecológico tradicional es muy valioso para impulsar las decisiones de investigación.

Para empezar, rastreamos los árboles que supuraban savia, ya que se sabe que los escarabajos adultos (imagos) se alimentan de savia durante el día. Luego, observamos las copas de los árboles por las que volaban cada mañana. Regresamos por la noche para recolectarlos y medirlos antes de liberarlos nuevamente en su hábitat natural.

¿Qué descubrió su investigación?

Descubrimos que dos de estos insectos gigantes, Goliathus regius Klug y Goliathus cacicus Olivier, están amenazados de extinción.

El Goliathus cacicus es el más pequeño de las dos especies de escarabajos gigantes; mide hasta 95 mm de largo (normalmente entre 60 y 84 mm) y vive solo en selvas tropicales maduras. El Goliathus regius puede crecer hasta 105 mm de largo (normalmente entre 75 y 95 mm) y prefiere vivir en bosques más secos. Ocasionalmente, viven en la misma parcela de bosque e incluso en un mismo árbol y se aparean, dando lugar a híbridos naturales.

Calculamos que aproximadamente el 80% de la población de Goliathus cacicus ha sido exterminada en Costa de Marfil si consideramos la cantidad de bosque destruido para el cultivo del cacao. De manera similar, Goliathus regius ha perdido aproximadamente el 40% de su hábitat natural. Basándonos en la pérdida de hábitat registrada, creemos que Goliathus cacicus ha sufrido una disminución catastrófica en los últimos 30 años.

También descubrimos que el Goliathus cacicus parece haberse extinguido en varias zonas del oeste de África, como el Parque Nacional Forestal del Banco en Abiyán, Costa de Marfil. Es probable que esto se deba a que miles de estos escarabajos han sido capturados y vendidos en el mercado internacional de insectos secos (calculamos esto basándonos en los cálculos de coleccionistas expertos que han monitoreado el comercio de insectos durante décadas. Hoy en día, la mayor parte de este comercio se realiza en línea en eBay, Facebook y otras plataformas).

Otras especies estrechamente relacionadas, como Goliathus goliatus, todavía se venden por centenares en el mercado de insectos secos, principalmente en el suroeste de Camerún y, en menor medida, en Kenia y Uganda. Nuestras observaciones del comercio en línea muestran que se exportan desde allí a los mercados occidentales.

Debido a que viven tantos en una zona muy amplia, todavía no son una especie en peligro, aunque casi. Hay grandes partes de África donde los escarabajos están protegidos. Los bosques de Nigeria, Camerún, Uganda, Sudán del Sur, Ruanda y Kenia ofrecen un valioso refugio para Goliathus goliatus . Gabón, el norte de la República del Congo y el norte de la República Democrática del Congo tienen bosques vastos y en gran parte prístinos e inaccesibles donde los escarabajos Goliathus goliatus no están amenazados.

¿Cómo se pueden salvar estos escarabajos?

Es imperativo proteger su hábitat natural, es decir, los restos de los bosques de Costa de Marfil y Liberia donde han vivido. Se debe prestar especial atención a la protección de los árboles en los que estos escarabajos tienden a concentrarse. Recomendamos que se consulte a los ancianos de la comunidad y se los involucre para identificar los árboles objetivo y protegerlos cuidadosamente.

Incluso las especies que no corren peligro en la actualidad necesitan bosques húmedos para sobrevivir, pero se enfrentan a amenazas cada vez mayores debido a la deforestación, la conversión de tierras, la minería y el cambio climático. Pueden ser las próximas en verse amenazadas y deben ser vigiladas con atención. Aparte de las reservas protegidas y los parques nacionales (el más importante es el Parque Nacional de Taï en Costa de Marfil ), no existen medidas reales para limitar la expansión de las plantaciones de cacao en África occidental.

También recomendamos campañas de concienciación en las comunidades locales para alentar a la gente a proteger a estos escarabajos. Por ejemplo, sería muy importante crear “bosques certificados” donde las comunidades locales pudieran cosechar y vender una cantidad limitada de escarabajos para ganarse la vida, al mismo tiempo que ayudan a conservar el bosque y generan ingresos a partir del ecoturismo del escarabajo Goliat.

También recomendamos que la gente no intente salvar a los escarabajos recogiéndolos y criándolos en casa o en instalaciones de cría. No hay ningún respaldo científico que avale que la cría en cautividad ex situ sea de alguna utilidad para la supervivencia de los escarabajos Goliat.

Un paso importante sería que los científicos, los organismos gubernamentales y las organizaciones sin fines de lucro de África occidental acordaran un plan de acción para conservar los escarabajos Goliat, y en especial el Goliathus cacicus. Esto ayudaría a los países a coordinar la planificación de la conservación de estas especies.

*Luca Luiselli, profesor de Ecología, Universidad Estatal de Ciencia y Tecnología de Rivers