En junio de 1981, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, su sigla en inglés) de Estados Unidos informaron sobre una forma rara de neumonía en hombres homosexuales jóvenes de California. Aunque en ese momento no lo sabían, estos fueron los primeros casos documentados de sida.

En 1983, el VIH, el virus responsable del sida, fue aislado por virólogos del Instituto Pasteur.

De la terapia triple a una vacuna preventiva: estas son las 5 mejores terapias y estrategias para enfrentar el sida

Desde entonces, 85,6 millones de personas se han infectado con el VIH y 40,4 millones de personas han muerto por enfermedades relacionadas con el sida.

En los primeros años la enfermedad se conocía como la “plaga gay” porque parecía afectar sólo a los hombres homosexuales. Ahora sabemos que el VIH está lejos de ser una enfermedad “gay”.

En la actualidad, las mujeres se ven afectadas por el VIH de manera desproporcionada en comparación con los hombres, y las mujeres jóvenes son las que corren mayor riesgo. En África subsahariana, las adolescentes y las mujeres jóvenes representaron más del 77% de las nuevas infecciones entre los jóvenes de 15 a 24 años en 2022.

La 25ª Conferencia Internacional sobre el Sida se celebrará del 22 al 26 de julio en Múnich (Alemania). Reunirá a personas que viven con el VIH, científicos, responsables de la formulación de políticas, profesionales sanitarios y comunidades para compartir los conocimientos adquiridos en la respuesta al VIH durante los últimos 40 años.

Estos son los cinco formas más efectivas para combatir la enfermedad:

1. Opción viable

Uno de los avances médicos más importantes contra el VIH en los últimos 40 años es la profilaxis preexposición o medicamentos PrEP. Estos medicamentos reducen el riesgo de contraer el VIH a través del contacto sexual y pueden tomarse en forma de inyección o de pastilla diaria.

Un ensayo clínico reciente en Sudáfrica y Uganda con 5.000 mujeres jóvenes mostró que una inyección dos veces al año del fármaco PrEP lenacapavir era 100% efectiva contra la infección.

No se trata sólo de un hito médico, como explica Linda-Gail Bekker. Para las mujeres jóvenes que no pueden seguir tomando píldoras sin enfrentarse al estigma o la violencia, una inyección dos veces al año es la opción que podría mantenerlas libres del VIH.

2. Burlas y abusos

En Sudáfrica la discriminación injusta basada en la orientación sexual está contra la ley. Pero en la práctica, muchas culturas africanas consideran que las relaciones y las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo son tabú y antiafricanas.

Un estudio sobre hombres que tienen sexo con hombres en la comunidad zulú reveló que el estigma arraigado en creencias culturales era generalizado. Los participantes denunciaron burlas y abusos, que a menudo desencadenaban depresión, suicidio y abuso de drogas.

Como consecuencia de ello, muchos tenían demasiado miedo de comprobar su estado serológico o de buscar atención médica en los centros de salud locales. Como dijo un participante del estudio:

Preferiría morir con mi enfermedad antes que utilizar tales instalaciones.

El artículo de Ikekhwa Albert Ikhile destaca la necesidad de hacer que la atención sanitaria sea más accesible para las poblaciones vulnerables.

3. La epidemia “gris”

La mayoría de los programas y políticas de prevención y tratamiento del VIH en Sudáfrica siguen centrados en los adolescentes y los adultos jóvenes, y un grupo cada vez mayor de adultos de mediana edad y mayores con VIH o en situación de alto riesgo se está quedando atrás.

Una excepción a esto es el estudio Salud y Envejecimiento en África: Estudios Longitudinales en Sudáfrica –o Haalsa como se lo conoce comúnmente.

Se trata de un proyecto de una década de duración en la zona rural del noreste de Sudáfrica que tiene como objetivo profundizar en la comprensión de la epidemia del VIH “envejecimiento”, es decir, de las personas mayores de 40 años.

Los investigadores descubrieron que la actividad sexual era común entre este grupo de edad: el 56% de los encuestados había tenido actividad sexual en los últimos 24 meses. Uno de cada cuatro vivía con VIH y el estigma social los disuadía de hacerse la prueba.

4. Cuando el sexo es ilegal

Estudios realizados en otras partes del continente también encontraron que los jóvenes con diversidad sexual o de género tenían mayor riesgo de abandonar su tratamiento contra el VIH, no sólo debido al estigma sino también a causa de leyes severas.

En 13 países de África oriental y meridional, las leyes y políticas penalizan las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo.

Las investigaciones realizadas en Malawi, Zimbabwe y Zambia descubrieron que las leyes penales y las creencias culturales y religiosas negativas producían una intolerancia profundamente arraigada en torno a la diversidad sexual o de género.

Los investigadores Kaymarlin Govender y Patrick Nyamaruze informan que los participantes hablaron sobre acoso verbal, chismes y violencia física.

En general, el 42% había pensado en suicidarse al menos una vez. Según un joven de 18 años:

Me siento que no soy nada, que no sirvo para nada… Y, a veces, decido que si puedo morir hoy, puedo descansar.

5. Brindar tratamiento a mujeres migrantes

En 2020, se estimó que había 4 millones de migrantes en Sudáfrica, algunos de los cuales eran mujeres que vivían con VIH. El sistema de salud pública había tenido dificultades para responder a esta población móvil.

El confinamiento por el Covid empeoró la situación.

Las mujeres migrantes que abandonaron la provincia de Gauteng y luego intentaron regresar para recoger sus medicamentos no pudieron hacerlo debido a las restricciones fronterizas y el confinamiento. A otras se les negó la atención médica porque no tenían documentación.

También hubo informes de malos tratos y actitudes xenófobas por parte de los proveedores de atención médica.

Melanie Bisnauth escribe que brindar un tratamiento efectivo a las poblaciones más móviles es clave para reducir las infecciones para todos y trabajar hacia el objetivo de 2030 de poner fin a la epidemia del VIH.

