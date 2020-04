Los mejores documentales para ver en el Día de la Tierra, según 10 ambientalistas y científicos

Hay distintas maneras de celebrar el Día de la Tierra. Y hoy, cuando se cumplen 50 años desde su primera conmemoración, y en medio de un llamado al confinamiento mundial por el coronavirus, quedarse en casa y aprovechar todo el material disponible, puede ser una buena opción.

Por ese motivo es que te dejamos acá una completa selección de documentales -nacionales e internacionales- que ayudarán a generar una mayor conciencia sobre la relación que estamos teniendo con el planeta. El listado fue hecho con las recomendaciones de reconocidos ambientalistas y científicos que fueron consultados por Qué Pasa.

Marcelo Mena, exministro de Medio Ambiente

Puri, el camino del Agua: Un documental que se estrena este viernes a través de Ladera Sur y que fue producido por la Fundación Meri. Se trata de una serie de entrevistas donde se ven las distintas visiones al rol del agua en los ecosistemas y lo que deberíamos hacer para conservarla mejor.

Dirty Money: No puedo dejar de mencionarlo. Hay un capítulo que se llama Hard Nox, que cuenta del escándalo de las emisiones de Volkswagen. A quienes estuvimos involucrados en el impuesto a emisiones NOx nos da mucha rabia.

Matías Asun, director nacional de Greenpeace Chile

Chasing Ice: Este documental que está en Netflix es muy lindo y muy claro sobre el derretimiento de los glaciares en el mundo y el daño que le producen las actividades humanas. En Chile este es un tema especialmente relevante por la sequía que estamos enfrentando y por las actividades humanas, particularmente mineras, que destruyen glaciares. Si uno lo ve, no podría estar a favor de proyectos como Alto Maipo.

How to Change the World: Es la historia del surgimiento de movimientos ambientales, entre ellos de Greenpeace y de otras organizaciones más. Es precioso este documental y también está en Netflix.

The true cost: Este documental me gusta muchísimo y también está en Netflix. Es el verdadero costo de la moda rápida, de la moda desechable. Recomiendo verlo porque pone de manifiesto el cruce que hay entre el deterioro de las condiciones de vida laborales y las condiciones de vida sociales en una economía de lo desechable, por lo tanto permite tomar mucha conciencia.

Macarena Soler, presidenta de Fundación Geute Conservación Sur

The Economics of Happiness: Este documental hace un análisis de los efectos y las consecuencias de la globalización y cuáles serían las soluciones para crear un mundo diferente. Me gusta porque vincula el cuidado de la tierra con la meta de alcanzar la felicidad. Nos propone modelos alternativos de vida, nos demuestra que necesitamos menos para vivir, y que con buenas relaciones comunitarias y una vida amigable con el entorno podemos encontrar felicidad.

Raimundo Gómez, documentalista

What the health: Todos sabemos que muchas veces comemos basura en la comida procesada y eso viene a revelar un poco este documental, que es super bueno. Revela de cierta manera lo que pasa con la industria de la carne y de los alimentos procesados y cómo esto te puede debilitar y tener mal. Está en Netflix.

El Espíritu de los ancestros (Te Kuhane o Te Tupuna): Es un documental dirigido por un rapa nui que me encanta. Primero, por su simpleza en la historia y, segundo, porque habla del mana, de la energía, y es la historia de Rapa Nui, los moai y una búsqueda para recuperar un moai sagrado.

Carolina Morgado, directora ejecutiva de Tompkins Conservation Chile

Mission Blue: Está en Netflix y narra la vida y campaña de la oceanógrafa Sylvia Earle.

Wild Andes: Es excelente, es sobre nuestra Patagonia.

* Para ver parte de los episodios de este documental ingresa a este link.

Javiera Valencia, geógrafa, Programa Austral Patagonia-UACh

Lawqa. (Lauca): Este documental nacional muestra el impacto de los relaves mineros en el norte del país, el altiplano.

Antes que sea tarde: Este documental de National Geographic fue estrenado en 2016. Quizá no es el mejor documental sobre cambio climático, pero Leonardo DiCaprio (productor) ha sabido ocupar su grado de influencer para temáticas ambientales.

Rotten: Está disponible en Netflix. Habla de cómo el agrocomercio ha roto fronteras y cómo la venta de productos va dejando una huella ambiental grande.

Rodrigo Hucke, director Centro Ballena Azul

Blue Planet y Planet Earth: Estos documentales de la BBC son de los más impresionantes que se ha filmado. Nosotros estuvimos filmando con ellos la ballena azul, es una ballena azul chilena. El nivel de tecnología que ocuparon es impresionante y se filmaron animales que nunca se habían filmado o de los cuales hay muy poco material fílmico.

Para ver algunos episodios de este documental, ingresa a este link.

Trinidad Fiorentino, vocera Fridays For Future Chile

Estado salmonero: Este documental de autoría chilena habla del abuso de los humanos en nuestros océanos, especialmente en el área de Chiloé donde existe un cultivo de salmones desregulado, es decir, con nula regulación de lo que ocurre y de cómo esto afecta al ecosistemas y a las personas. Tenemos la responsabilidad de conocer lo que pasa en el país en el que habitamos y entender de fondo cómo funcionan las cosas. Es muy importante ver esto para que no quede como un secreto.

Our Planet: Es una serie de varios capítulos (está en Netflix) que muestra distintos territorios en el mundo. Muestra la vida de algunos animales, el comportamiento de las plantas, de los océanos, de las nubes y explica cómo están interconectados los distintos ecosistemas en todo el planeta. Es muy completo, nos hace entender que si algo se desestabiliza, si un polo empieza a perder superficie de hielo, eso afecta a muchos seres vivos. Es una cadena, es un efecto dominó. Este documental nos puede hacer reír, nos puede hacer llorar y hacer ver la inteligencia y belleza de la naturaleza, pero también nos cuenta como hoy eso está siendo deteriorados. Llena de inspiración.

César Villarroel, fotógrafo submarino

Dentro del volcán: Es un documental del gran maestro Werner Herzog, donde recorre varios volcanes activos de nuestro planeta, indagando en la relación que existe entre estas maravillas naturales y los seres vivos. Herzog tiene una particular forma de realizar sus documentales con muchos mensajes entre líneas de manera simple.

Encounters at the End of the World: Es un documental (también de Herzog) que ha sido bastante premiado, incluso con un Oscar, donde se deja en evidencia la intervención del hombre en la naturaleza, en este caso la Antártida y la búsqueda de respuestas. Es un hit.

Archipiélago Humboldt, paraíso en peligro: Es un documental inédito, sobre el conflicto del mega proyecto minero Dominga y sus posibles consecuencias en uno de los sitios con mayor vida de Chile continental y declarado de importancia mundial. De manera absolutamente independiente y libre se teje con increíbles imágenes de vida salvaje marina junto a la voz de reconocidos científicos y pescadores artesanales. Es un relato honesto, directo y contundente, un imperdible para informarse y tomar conciencia de la importancia que tenemos todos en salvar este patrimonio único e irrepetible.

Cristián Vargas, oceanógrafo, director del Núcleo Milenio MUSELS

Home: Es un documental más estilo hollywoodense, narrado por Salma Hayek (en su versión en español), y que muestra cómo el hombre está dañando su hogar, que es la Tierra. Tiene una fotografía y una calidad de imágenes espectaculares.