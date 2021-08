Médicos alertas por alza de niños con variante Delta; esto sabemos de la nueva “Delta Plus” y ex experto de la OMS dice que “estamos más cerca del inicio que del fin de la pandemia”: tres cosas que aprendimos del coronavirus esta semana

1. Médicos alertas por alza de niños con variante Delta

La amenaza de la variante Delta, que es mucho más contagiosa y se transmite con mucha más facilidad, y que en Chile ya cuenta con 86 casos (ocho de ellos comunitarios) según Minsal, tiene a autoridades de salud muy preocupadas en Estados Unidos. Más del 80% de los actuales contagios corresponden a esa variante, y enfrentan además un nuevo peligro: el alza de niños y niñas hospitalizados a causa de ella.

El director de los Institutos Nacionales de Salud (NIH), el Dr. Francis Collins, reconoció la semana pasada en entrevista a ABC News que muchos pediatras lo alertaron del alza en el número de niños hospitalizados y con enfermedades más graves producto de la nueva variante. Se trata, dijo de un “salto masivo” en los casos de Covid-19 entre los niños. Todos se dan, además, en ocho estados (Alabama, Arkansas, Louisiana y Florida, entre otros) predominantemente del sur de los EE.UU. con bajas tasas de vacunación.

¿Podríamos tener un escenario similar en Chile? ¿Cuáles son los riesgos de Delta para la población pediátrica? Si se considera que aún no hay vacunación para niños menores de 12 años, y que todavía un porcentaje de menores de 18 años no recibe la vacuna, entre los especialistas de salud hay preocupación sobre las consecuencias de esta variante para ese grupo detalló un artículo esta semana en Qué Pasa.

Imagen microscópica del Sars-CoV-2. Foto: AFP

Lorena Tapia, viróloga y Pediatra de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile explicó a Qué Pasa que es una situación en evaluación: “Nosotros en Chile hace algunas semanas ya tenemos transmisión comunitaria de Delta, que no ha sido explosivo, pero hay que mirarla”.

Christian García, el epidemiólogo y académico de la Facultad de Ciencias Médicas de la U. de Santiago, señaló también que, si bien en Chile Delta no es aún la más predominante, “es esperable que vaya creciendo el porcentaje y se haga la más común”. Determinar posibles escenarios hoy es complejo, dice García, principalmente porque el testeo es escaso “y no se está haciendo vigilancia permanente en los casos hospitalizados, como se hace con la influenza para determinar la cepa”.

Sebastián Reyes, doctor en Microbiología e investigador del Centro de Genómica y Bioinformática de la U. Mayor, agregó en el mismo artículo que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en un informe sobre el incremento de esta variante y su impacto en las Américas, detalla que en las secuenciaciones realizadas más del 90% corresponden a delta, es decir, es absolutamente dominante.

La posibilidad que sea un peligro en las próximas semanas para niños y niñas tiene que ver mucho con las medidas que se tomen y el comportamiento de las personas con las medidas de cuidado. García explicó que si hay muchos adultos vacunados, algunos de ellos pueden enfermar o contagiar, y aunque no van a enfermar de manera grave, sí pueden contagiar a los no vacunados, como jóvenes y niños.

Al no estar vacunados su nivel de exposición es mayor, aclaró Reyes: “Las vacunas son un muy buen entrenamiento del sistema inmune y se hace necesario que para ellos llegue lo antes posible, la única autorizada en menores de 18 años es Pfizer y para menores de 12 no hay ninguna autorizada”.

En el reciente peak del virus entre abril y junio aumentó el número de niños hospitalizados. Y muchos, explicó Tapia en la nota tenían factores de riesgo, con patologías como obesidad, “que en niños en Chile es bastante alta, es decir tenemos un importante porcentaje susceptible que nos tiene preocupados”. Según el Mapa Nutricional Junaeb 2020 más de la mitad de los estudiantes tiene problema de sobrepeso u obesidad. La prevalencia de obesidad en escolares alcanza el 25,4%. Algo que también podría estar influyendo en Estados Unidos.

La estrategia que se debe mantener, también mencionada por el Minsal añadió Reyes en el mismo artículo es la de “capullo”, es decir, que en la población que no se puede vacunar todo su entorno lo esté, de modo tal que se mantenga dentro de una burbuja para evitar exponerse al virus. Para eso, se debe lograr que los adultos que no se han vacunado lo hagan lo antes posible, “porque como son posibles grupos de contagio que exponen a los niños que no tienen la posibilidad de vacunarse, es la única forma de protegerlos”, apuntó.

2. Esto es lo que se sabe de la variante Delta Plus que genera preocupación

“Delta plus” es un sublinaje de la variante delta del coronavirus que es altamente contagiosa y por lo mismo preocupa a muchas personas.

Revisa en el video qué tan peligrosa es esta nueva variante según los científicos y cómo se ha comportado en países como EE.UU. donde ha sido detectada.

3. Ex experto de la OMS dice que “estamos más cerca del inicio que del fin de la pandemia”

Pese al mejoramiento de alos índices de expansión del Covid en muchas partes del mundo, incluyendo Chile, la irrupción de la variante Delta, como el posible surgimiento de nuevas cepas más virulentas, preocupa a muchos expertos, que aún no pueden estimar el fin de la actual pandemia.

Uno de ellos es el reconocido epidemiólogo Larry Brilliant, quien en una entrevista a la CNBC en EE.UU. y reproducida por Qué Pasa, señaló que a pesar de haber transcurrido un año y medio desde la declaración de crisis sanitaria mundial, la pandemia está lejos de terminar.

“Creo que estamos más cerca del comienzo que del final de la pandemia, y eso no se debe a que la variante que estamos viendo ahora mismo vaya a durar tanto tiempo”, mencionó Brilliant, que formó parte del equipo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que ayudó a erradicar la viruela.

El experto señaló que la variante Delta es quizás “el virus más contagioso de todos los tiempos”, lo que haría más difícil su control, lo que se sumaría a la baja vacunación a nivel mundial.

Larry Brilliant. Foto: Reuters

En los últimos meses, tanto Estados Unidos como Europa, que venían con un aumento de las libertades, llegando incluso a eliminar el uso de mascarillas, han vuelto a presenciar un preocupante aumento de hospitalizaciones a raíz de esta última variante de preocupación.

Brilliant indicó además que es difícil que la pandemia termine en el corto plazo ya que sólo el 15% de la población mundial ha sido inoculada, y más de 100 países han vacunado solamente al 5% de su población, y mientras más tiempo se demore la inmunización, más posibilidades existirán para la proliferación de mutaciones del Covid-19.

Brilliant mencionó que, si bien es poco probable que aparezca una “súper variante” capaz de dejar sin efecto las vacunas, sí es posible que en unos meses más se presente una mutación más contagiosa que la Delta.

Es por esta razón que el epidemiólogo afirmó que, ante este escenario, era necesario vacunar de nuevo a los grupos de riesgo con una tercera dosis, yendo en contra con las indicaciones de la OMS, los cuales pidieron retrasar el proceso para darle a los países de menos recursos la oportunidad de inocular a la mayor cantidad de personas posible.

“Es esta categoría de personas la que hemos visto crear múltiples mutaciones cuando el virus atraviesa su cuerpo. Así que diría que esas personas deberían recibir una tercera dosis, un refuerzo de inmediato, tan rápido como trasladar las vacunas a los países que no han tenido una gran probabilidad de comprarlas o de tener acceso a ellas”, añadió el experto a CNBC.