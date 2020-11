Misteriosa fiebre hemorrágica emergente: científicos descubren que peligroso virus detectado en Bolivia se puede transmitir entre humanos

Científicos descubrieron un mortal virus detectado en Bolivia, es capaz de propagarse de persona a persona en entornos hospitalarios, lo que genera preocupación respecto a la posibilidad de generar brotes epidémicos en el futuro.

La noticia fue dada a conocer este lunes en la reunión de la Sociedad Americana de Medicina e Higiene Tropical (ASTMH, su sigla en inglés).

Se trata del virus Chapare, que causa fiebre hemorrágica, y que solo se había visto detectado en pequeños grupos de pacientes en 2004. Sin embargo, durante la reunión de la ASTMH, se informó de un reciente brote entre trabajadores de la salud en Bolivia, infectados después de estar expuestos a un paciente con la enfermedad. Al menos tres personas se infectaron cerca de La Paz en 2019, dos de los cuales murieron.

“Nuestro trabajo confirmó que un joven médico residente, un médico de ambulancia y un gastroenterólogo contrajeron el virus después de encontrarse con pacientes infectados, y dos de estos trabajadores de la salud murieron más tarde”, dijo Caitlin Cossaboom, epidemióloga de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, su sigla en inglés), durante el desarrollo de la conferencia. “Ahora creemos que muchos fluidos corporales pueden potencialmente portar el virus”, añadió.

Caitlin Cossaboom. Foto: Virginia Tech

El descubrimiento generó una petición a los trabajadores de la salud que atiendan casos sospechosos de virus Chapare de tener sumo cuidado para evitar la exposición a contaminantes potenciales, como sangre, orina, saliva y semen.

Aún no se conoce el mecanismo exacto a través del cual la enfermedad se transmite de persona a persona, pero se sospecha que la saliva podría ser clave.

Los investigadores creen que en el brote boliviano, el médico de la ambulancia que sobrevivió contrajo el virus de de un residente médico infectado a quien resucitaron en el camino al hospital. Se cree que ese mismo médico residente, que murió más tarde a causa de la enfermedad, la contrajo después de ingerir accidentalmente saliva de un paciente infectado.

También hubo evidencia de ARN viral en una muestra de semen tomada de un sobreviviente 168 días después de haber sido infectado, lo que indica que la transmisión sexual es otra forma en que el virus podría propagarse.

El chapare es un arenavirus, un grupo de patógenos que incluyen el virus Lassa y el virus Machupo, los cuales causaron brotes mortales en África Occidental y Bolivia, respectivamente.

“Causa fiebres hemorrágicas, con un cuadro clínico similar al que producen otras infecciones virales tropicales más conocidas como el dengue o ébola”, explica Ignacio Silva, infectólogo y académico de Dirección de Postgrados Usach.

Dice que no es un virus que se haya identificado frecuentemente, y solo se descubrió hace poco a principios del 2000. “Se han descrito algunos brotes, principalmente en Bolivia y no se ha visto en otras zonas, son reportes escasos, aunque se cree que muchas veces se confunde y no se reporta porque se ha confundido con el dengue, ya que el cuadro es muy parecido”.

Añade que su diagnóstico es difícil de hacer y que en general lo hacen en centros de referencia, como en la CDC. “Puede ser que haya habido más casos diagnosticados como dengue y finalmente haya sido este tipo de virus”.

Médicos protestan en Bolivia en 2019, después de la muerte de dos doctores a causa de la enfermedad. Foto: Reuters

Cossaboom señala que los pacientes del brote de Chapare en 2019 sufrieron fiebre, dolor abdominal, vómitos, encías sangrantes, erupción cutánea y dolor detrás de los ojos. No existe un tratamiento específico, por lo que los pacientes se tratan principalmente con líquidos por vía intravenosa y otros cuidados de apoyo.

Posible origen de esta Fiebre hemorrágica emergente

La fuente del brote de Chapare en Bolivia en 2019 aún no se ha confirmado, pero se encontró ARN viral en roedores cerca de la casa del primer paciente identificado. El ARN viral por sí solo no es evidencia suficiente para concluir que los roedores son la fuente, pero ofrece información importante que podría ayudar a futuras investigaciones a delimitar la causa.

Los roedores involucrados fueron ratas arroceras pigmeas y ratas arroceras pigmeas de orejas pequeñas, las cuales se encuentran en Bolivia y algunos de sus países vecinos.

Los científicos sospechan que el reservorio natural del virus serían las ratas. Foto: Reuters

“Si bien aún hay mucho que se desconoce sobre el virus Chapare, es encomiable la rapidez con la que este equipo pudo desarrollar una prueba de diagnóstico, confirmar la transmisión de persona a persona y descubrir evidencia preliminar del virus en roedores”, dijo el presidente de ASTMH, Joel Breman, durante la conferencia.

“Es una lección valiosa que los equipos científicos internacionales, equipados con las últimas herramientas y que comparten libremente sus conocimientos, son nuestra mejor defensa de primera línea contra las amenazas disruptivas de las enfermedades infecciosas mortales”, añadió.

Todavía hay mucho que se desconoce sobre el virus Chapare, principalmente dónde se originó, cómo infecta a los humanos y la probabilidad de brotes más grandes en Bolivia y en otras partes de América del Sur.

Pese a ello, y a que es una enfermedad grave, Silva dice que por su comportamiento, forma de trasmisión y poca propagación “es muy poco probable que se convierta en pandemia y en Chile no ha habido casos”.