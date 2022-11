“Perro del infierno”: así apodaron a nueva variante del Covid que será la dominante en el mundo

Algunos científicos la han calificado como una “desagradable” descendiente de Ómicron, resistente a los tratamientos y de muy rápida propagación. Su reputación ha generado que en redes sociales haya sido bautizada como “el perro del infierno”, en referencia al can cerbero (o cancerbero), la mascota de Hades, dios de la mitología griega que cuida las puertas del inframundo.

Se trata de la nueva variante de Covid, bautizada BQ.1 y su hermana gemela, BQ.1.1, que ya representan el 50% de los casos en Europa y se proyecta que sean las principales variantes en este continente a fin de mes.

De acuerdo a la Organización Mundial de Salud (OMS), las dos cepas ya circulan en al menos 65 países, incluido Chile.

Ryan Gregory es académico en Biología Evolutiva en el Instituto de Biodiversidad de Ontario en Canadá, y fue a través de su cuenta de Twitter que aclaró que “el perro del infierno” es un nombre informal, y no centífico, pero que puede servir para denominarla. “Estos son nombres informales, pero han sido recogidos en bastantes noticias. Úselos si son útiles”, escribió.

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) ha advertido que ambas subvariantes de Covid-19 provocarán un aumento de casos de Covid-19 “en las próximas semanas o meses”.

Los autoridades de salud de Estados Unidos estiman que BQ.1 y el BQ.1.1 ya representan el 30% de las variantes de coronavirus en el país, casi el doble que hace un par de semanas, mientras que Europa espera que se conviertan en las variantes dominantes en un mes.

1. ¿Qué son BQ.1 y BQ.1.1?

BQ.1 y BQ.1.1 se encuentran entre los más de 300 sublinajes de la variante Ómicron que circulan a nivel mundial, el 95% de los cuales son descendientes directos de BA.5, según la Organización Mundial de la Salud.

Stuart Ray, experto en enfermedades infecciosas de la Universidad Johns Hopkins, explicó que BQ.1, BQ.1.1 son particularmente preocupantes debido a algunos rasgos que tienen en común. Cada una de estas subvariantes ha desarrollado mutaciones en las mismas áreas críticas del receptor de proteína del coronavirus, cambios que permiten que el virus se deslice más allá de los anticuerpos del sistema inmunitario.

Asimismo, tienen “cualidades o características peligrosas que podrían evadir algunas de las intervenciones que tenemos”, dijo el Dr. Anthony Fauci a CBS News.

El Dr. Anthony Fauci. Foto: AP

2. ¿Funcionarán los actuales tratamientos?

Las mutaciones en estas dos subvariantes hacen que sea poco probable que el fármaco de anticuerpos bebtelovimab vendido por Eli Lilly and Co sea eficaz para neutralizarlas, según la Administración de Drogas y Alimentos de EE.UU. (FDA, su sigla en inglés), el medicamento, que se usa para tratar el Covid-19 de leve a moderado en adultos y niños, sigue autorizado para todas las regiones de EE.UU. que pueden estar experimentando infecciones de otras subvariantes del virus.

Dichos tratamientos con anticuerpos son vulnerables a los cambios en el virus porque se dirigen a partes específicas del virus. Los expertos predicen que se espera que el tratamiento antiviral oral Paxlovid de Pfizer, que funciona al bloquear una enzima que el virus necesita para replicarse, siga siendo efectivo.

3. ¿Podría evadir las vacunas?

Hay evidencia preliminar de Pfizer y el socio alemán BioNTech que sus refuerzos actualizados, que se dirigen a BA.5 y BA.4, así como al virus original, aumentan los niveles de anticuerpos que combaten infecciones contra las subvariantes de Ómicron en adultos mayores.

Un estudio de sangre de tres docenas de adultos mostró que la inyección aumentó cuatro veces los anticuerpos neutralizantes contra las subvariantes BA.4/BA.5 Omicron en comparación con la inyección original después de un mes.

Todavía no está claro si eso se traducirá en una mayor protección contra las subvariantes BQ.1 y BQ.1.1, pero su estrecha relación con BA.5 puede funcionar a favor del refuerzo.

4. ¿Provocarán una nueva ola de contagios?

Alexis Kalergis, director del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia (IMII), señaló en una nota a Qué Pasa que la aparición de una nueva variante o subvariante del virus siempre puede provocar un alza y nueva ola de contagios, “por lo que debemos estar muy atentos a cómo evolucionan estas nuevas variantes de interés que están en observación por la OMS”.

Sin embargo, debido a lo reciente de la aparición de estas nuevas variantes, se deben estudiar para poder identificar el impacto real que podrían tener en la salud de la población en término de contagios, transmisión, casos de enfermedad y la gravedad de ésta, “así como su capacidad de evadir la inmunidad humoral y celular inducida por las vacunas y la infecciones previas”, añade.

5. ¿Variantes más graves?

Por el momento, ambos sub linajes fueron declarados variante de interés por el CDC y no han dado señales de mayor gravedad que las variantes anteriores. “Sin embargo, es importante mantener un constante monitoreo de su evolución”, enfatizó el director del IMII.

En comparación con las actuales variantes circulantes de Ómicron BA.4 y BA.5, “es muy posible que estas variantes (BQ.1 y BQ.1.1) provoquen un aumento muy grave de la enfermedad este invierno en los EE. UU., como ya está comenzando a ocurrir en Europa y el Reino Unido”, dijo a Reuters Gregory Poland, virólogo e investigador de vacunas en la Clínica Mayo.

Imagen microscópica del Sars-CoV-2. Foto: AP

Por ahora, no hay suficientes datos sobre la gravedad de la enfermedad causada por estas subvariantes para sacar conclusiones firmes.

El Dr. Roberto Olivares, jefe de Infectología de Clínica Dávila, comentó que no necesariamente sean variantes que produzcan una enfermedad más grave, pero lo que se sabe hasta ahora, es que son más transmisibles, más contagiosas pero al parecer no son más grave, no producen mayor mortalidad, ni mayor taza de hospitalización, “pero como esto recién está apareciendo todavía no está muy claro, y los primero casos que se conocen son en personas vacunadas”.

6. ¿Ya está en Chile?

De acuerdo al Informe de Vigilancia Genómica nacional, ambas variantes ya fueron secuenciadas en Chile.

FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

7. ¿Cuáles son los principales síntomas?

Los síntomas más comunes en personas que están completamente vacunadas son:

Secreción nasal

Dolor de cabeza

Estornudos

Dolor de garganta

Tos persistente

Los datos sugieren que aquellos que no están vacunados pueden tener más probabilidades de tener dolor de garganta como un indicador clave de Covid. El dolor de cabeza es el síntoma más común entre los no vacunados, y el goteo nasal es uno de los tres primeros. Anteriormente, la fiebre era un síntoma común de covid, pero ahora ocupa un lugar más bajo en la lista de los síntomas más comunes en las personas vacunadas, al igual que la anosmia, que es la pérdida del olfato.

Del mismo modo, menos personas que antes sufren dificultad para respirar con Covid.

Según el estudio de Zoe, las personas que han sido vacunadas y luego dan positivo por covid tienen más probabilidades de reportar estornudos como un síntoma en comparación con aquellas que no tienen una vacuna.