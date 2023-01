¿Por qué a la gente le gusta tanto embriagarse? Esto es lo que le pasa a tu cerebro

De acuerdo a un estudio de la Asociación Pro Consumo Responsable de Bebidas Espirituosas (Aprocor), dos de cada tres chilenos anticipó que aumentaría el consumo de bebidas alcohólicas en las pasadas Fiestas Patrias. En su mayoría, pensó que será “debido a la mayor libertad de movimiento tras dos años en confinamiento”.

El alcohol es una de las drogas más consumidas en el mundo, según consigna un artículo de The Washington Post. Millones de personas disfrutan de la sensación de ebriedad que produce, especialmente en reuniones sociales donde un poco de alcohol parece hacer fluir los buenos momentos.

En una reciente investigación, más de 700 bebedores sociales masculinos y femeninos se dividieron en grupos de tres extraños y se les indicó que bebieran durante 36 minutos.

Los participantes pensaron que las bebidas eran un preludio del experimento, pero los investigadores estaban observando lo que hacían en la mesa.

Inicialmente, y de acuerdo al artículo de The Washington Post, los extraños no sonrieron mucho. Pero mientras consumían sus bebidas de vodka y arándanos, sus expresiones cambiaron. No solo sonrieron más, sino que también captaron las sonrisas de los demás y hablaron más en sucesión. Y compartieron más de lo que los investigadores llamaron “momentos dorados” cuando los tres extraños sonrieron como uno solo.

“Parece que el grupo realmente se está uniendo, y creo que son parte de ese tipo de experiencia social y borracha”, dijo al mencionado diario Michael Sayette, director del Laboratorio de Investigación de Alcohol y Tabaquismo de la Universidad de Pittsburgh, y coautor del estudio.

Pero, ¿qué es lo que se disfruta cuando se está borracho? El alcohol desinhibe el cerebro

La sociedad acepta beber, pero “el alcohol es como cualquier otra droga”, advirtió en el mecionado artículo Jodi Gilman, profesora de psiquiatría en la Escuela de Medicina de Harvard y directora de neurociencia del Centro de Medicina de Adicciones del Hospital General de Massachusetts en EE. UU.

Afecta al cerebro

El etanol, el compuesto químico notablemente simple que le da a las bebidas alcohólicas su efecto, impregna las células de nuestro cuerpo y cerebro a los pocos minutos de su consumo. Todavía hay mucho que no sabemos sobre los efectos del alcohol en el cerebro.

“Tiene efectos tan generalizados en el cerebro”, dijo Jessica Weafer, psicóloga de la Universidad de Kentucky, EE.UU. A diferencia de otras drogas que afectan regiones cerebrales particulares o actúan sobre receptores específicos, “el alcohol simplemente recorre todo el cerebro”, lo que dificulta el estudio, dijo.

El alcohol es ampliamente conocido por ser un depresor, lo que significa que generalmente suprime la actividad neuronal en el cerebro. Amplifica los efectos de las sustancias químicas del cerebro que inhiben la actividad neuronal (GABA y glicina) al actuar sobre los mismos receptores a los que se unen esos neurotransmisores. Al mismo tiempo, el alcohol inhibe los efectos de las sustancias químicas cerebrales excitatorias, produciendo un doble golpe al reducir la actividad cerebral.

Como la mayoría de las personas que beben saben, el alcohol tiene un efecto bifásico: inicialmente y en dosis bajas, produce un zumbido en el que nos sentimos estimulados y desinhibidos como si pudiéramos bailar o conversar para siempre, antes de que se asiente el sueño.

Esta subida y bajada de nuestro espíritu se corresponde con la subida y bajada de nuestros niveles de alcohol en la sangre.

Así funciona el cerebro ebrio

Para ver qué sucede en el cerebro ebrio, los investigadores dieron alcohol a los participantes dispuestos a través de líneas intravenosas mientras se acostaban dentro de escáneres de neuroimagen fMRI.

El alcohol puede hacer que nos desinhibamos al amortiguar la actividad en partes de nuestra corteza frontal, lo cual es importante para las funciones de control ejecutivo, como la inhibición de comportamientos que no queremos hacer. Al inhibir nuestras inhibiciones, el alcohol nos hace sentir más estimulados.

Estar placenteramente zumbado también libera dopamina y aumenta la actividad en el cuerpo estriado, una región clave del cerebro asociada con los estímulos gratificantes. Weafer y sus colegas encontraron que la actividad neuronal en el cuerpo estriado se correspondía con la forma en que el alcohol estimulado hacía sentir a los participantes.

Los participantes estaban recibiendo el alcohol por vía intravenosa, pero aun así “lo disfrutan, a pesar de que simplemente están recostados en un escáner”, dijo Weafer.

El alcohol también afecta los centros emocionales del cerebro. En un estudio, el alcohol amortiguó las respuestas neuronales en la amígdala a las expresiones faciales negativas, lo que puede ser una de las razones por las que beber puede servir como un lubricante social, dijo Gilman, quien dirigió el estudio.

Un poco de coraje líquido puede ayudarnos a ser menos sensibles al rechazo o la ansiedad social, dice el artículo. Pero también podría dar lugar a peleas en bares o comportamientos inapropiados cuando alguien ha bebido demasiado.

El contexto social también importa

Los poderes intoxicantes del alcohol no son únicamente farmacológicos.

“Lo divertido de los cerebros es qu les gusta pasar el rato con otros cerebros”, dijo Sayette. “El aspecto del cerebro cuando bebes varía drásticamente, dependiendo de si estás solo o en una situación social”.

Estar cerca de otras personas en un entorno social puede ser en sí mismo intoxicante, y el alcohol parece amplificar los buenos sentimientos. También proporciona una señal a los demás de que nos estamos soltando el pelo, lo que no requiere una dosis intoxicante para ver los efectos en el estado de ánimo, dijo Sayette.

Señala un estudio de la década de 1970 que preguntó cómo se sentían las personas después de entrar al laboratorio y beber solos o en grupo. Cuando las personas bebían solas, hablaban más de los efectos fisiológicos, como los mareos, que de los cambios en el estado de ánimo. Pero cuando bebían en un contexto social, hablaban más de sentirse eufóricos y no de los efectos corporales.

“No se reduce a una liberación adicional de dopamina”, dijo Sayette. “Eso es demasiado simplista”.

Cómo disfrutar, con responsabilidad

Aunque los estudios muestran que ninguna cantidad de alcohol es saludable y que los trastornos por consumo de alcohol pueden ser mortales, muchos pueden disfrutar de un par de copas de vez en cuando.

Al salir a beber por la noche, esto es lo que recomiendan los investigadores:

Tener un plan. ¿Cuánto beberás? ¿Cómo llegarás a casa? Estas decisiones son más fáciles de tomar cuando no estás desinhibido.

Comer alimentos de antemano. Esto ralentiza el metabolismo del alcohol. Y bebe mucha agua.

Conoce tus límites. Cada persona tiene un nivel de tolerancia diferente. La dificultad para hablar o la pérdida de coordinación pueden ser señales de advertencia para reducir la velocidad. “Necesita saber cuándo siente que ha perdido el control de su forma de beber”, dijo Gilman.

Sepa por qué está bebiendo. Si está bebiendo para adormecer los sentimientos negativos o a pesar de las consecuencias negativas, eso podría ser una señal para hablar con alguien en busca de ayuda.

“Ciertamente es posible ser un bebedor responsable”, dijo Gilman. “Creo que muchas personas pueden tomar una copa en las fiestas y estar totalmente bien”.

Más allá de la salud mental

Quizás puede ser más evidente que un problema de salud mental, pero el alcohol en altas cantidades puede desencadenar una serie de patologías en el organismo. La Dra. Leyla Nazal, jefa del Departamento de Gastroenterología de Clínica Las Condes, advirtió en un artículo de Qué Pasa sobre los riesgos y consecuencias que pueden derivar de un consumo problemático de alcohol. Según la especialista, en la época de Fiestas Patrias “es común observar descompensaciones de enfermedades de base, tales como cirrosis o daño hepático crónico, las que se expresan con complicaciones como hemorragia digestiva, encefalopatía hepática e infecciones”.

Este daño hepático por consumo de alcohol no siempre se hace visible sino hasta que ya se encuentra en un nivel avanzado, agregó la Dra. Nazal. “En estos casos aparecen lesiones características -arañas vasculares-, un tinte amarillento en la piel, pérdida de masa muscular, entre otras señales”, detalló.

La profesional también señaló que, independientemente del tipo de bebida alcohólica que se consuma, los daños, en general, son siempre los mismos. “A largo plazo, el alcohol afecta distintos órganos y sistemas de manera simultánea, siendo el factor más relevante para el nivel de afectación, la cantidad de alcohol que se consume”, señaló.