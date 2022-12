“Nunca vi algo así”: Nueva variante de Covid se expande sin control y médicos temen lo peor

En más de tres décadas de medicina de emergencia, “nunca había visto algo así” dijo el médico residente en Beijing Howard Bernstein, según reporta la agencia Reuters. Los pacientes llegan a su hospital en cantidades cada vez mayores; casi todos son ancianos y muchos están muy mal con síntomas de Covid y neumonía, dijo.

El relato de este especialista se repite entre muchos médicos de toda China que se esfuerzan por sobrellevar la situación después de una relajación en las estrictas restricciones que China había impuesto en sus políticas Covid tras una intensa ola de infecciones en todo el país debido a una nueva subvariante de Ómicron, bautizada BF.7.

La subvariante ha generado el mayor brote del país desde que comenzó la pandemia en la ciudad central de Wuhan hace tres años. Los hospitales y crematorios del gobierno de Beijing también han tenido problemas este mes debido a la gran demanda.

“El hospital está abrumado de arriba abajo”, dijo Bernstein a Reuters al final de un turno “estresante” en el Beijing United Family Hospital, de propiedad privada, en el este de la capital.

Los médicos que hablaron con Reuters dijeron que estaban más preocupados por los ancianos, decenas de miles de los cuales podrían morir, según estimaciones de expertos.

Un anciano se vacuna contra el Covid en Nantong, China. Foto: AP

La consultora de datos de salud con sede en Gran Bretaña, Airfinity, proyectó más de 5.000 fallecimientos diarios por Covid en China, un dramático contraste con los datos oficiales de Beijing sobre el brote actual del país.

Hace seis días que Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades ya no informa muertes por Covid, pese a la creciente demanda de los crematorios en ese país.

China ha reducido su definición para clasificar las muertes como relacionadas con Covid, contando solo aquellas que involucran neumonía o insuficiencia respiratoria causada por coronavirus, lo que sorprende a los expertos mundiales en salud.

Los expertos advierten que cada nueva infección por Covid ofrece al virus la oportunidad de mutar, y dada la forma en que circula en China, variables como las reglas de Cero Covid recientemente descontinuadas, alta población, alta vacunación general pero bajas tasas de refuerzo y la falta de disponibilidad de vacunas de ARNm más eficaces podrían contribuir a un caldo de cultivo muy fértil para una mutación del coronavirus.

Posible llegada a la subvariante a Chile

Si bien hasta ahora la subvariante BF.7 se ha detectado en varios países del mundo, incluidos India, Estados Unidos, Reino Unido y varias naciones europeas como Bélgica, Alemania, Francia y Dinamarca, aún no hay notificaciones de su presencia en Chile.

De acuerdo al último Informe Epidemiológico de vigilancia genómica del Sars-CoV-2 del Instituto de Salud Pública (ISP), correspondiente al 13 de diciembre 2022, “la totalidad de las muestras analizadas mediante secuenciación correspondieron a variante Ómicron. De estas, 2.297 correspondieron a subvariantes Ómicron bajo vigilancia, siendo la más frecuente BA.5 y sus sublinajes”.

Pero según los médicos, solo es cosa de tiempo que haga su arribo al país. “Al estar las fronteras abiertas y el amplio intercambio comercial con China, es bastante probable que la variante llegue a Chile”, vaticina Sergio Muñoz, profesor titular e investigador de la Facultad de Medicina Universidad de la Frontera.

El doctor Tomás Pérez Acle, director centro basal Ciencia y Vida, y académico de la Universidad San Sebastián, coincide y dice que lo más probable es que la variante llegue a Chile, esto porque se ha demostrado con las variantes anteriores de coronavirus, que incluso en condiciones de restricción de movilidad, de viajes, terminaron expandiéndose por todo el mundo. “Hoy pensar en una variante que va a ser exclusiva de un lugar y que no se va dispersar por el mundo es muy difícil. Quizás el único caso que le podría llamar la atención, es la dispersión de Gamma, que terminó dispersándose fuertemente en toda Latinoamérica, que produjo muy poco impacto en el resto del mundo”, afirma.

Incluso, estima su probable fecha de llegada: “Todavía no tenemos casos registrados en Chile, pero lo más probable es que la variante llegue, yo pensaría que en marzo, por ahí deberíamos tener casos de la nueva variante”, dice.

El Dr. Carlos Pérez, infectólogo Clínica Universidad de los Andes y decano de la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad San Sebastián, dice que en EE.UU., el porcentaje de todas las infecciones que se deben a esta sublijnaje BF.7 es de alrededor de un 6% y eso se ha mantenido estable, no ha aumentado, “así que no necesariamente el comportamiento que se está observando en China se va a observar en otros países incluyendo el nuestro”.

Agrega que en el caso de Chile, “nos beneficia ser uno de los países del mundo donde más dosis vacunas hemos recibido, incluyendo a muchas personas que ya han recibido bivalente que contiene variante Ómicron”.

Además, añade que muchas personas ya se han infectado con Covid-19, incluyendo a aquellos que se han infectado con variante Ómicron y tanto la infección como las vacunas confieren protección cruzada contra diferentes linajes y sublinajes de la variante de preocupación Ómicron, en mayor o menor grado.

Fin de la pandemia en duda

De acuerdo a un informe de Bloomberg, China reconoció que 37 millones de personas contrajeron Covid en un solo día esta semana, eclipsando el récord diario anterior de 4 millones establecido en enero de 2022.

Según Bloomberg, más de 248 millones de personas contrajeron el virus solo en los primeros 20 días de diciembre en China.

El informe cita datos de la consultora MetroDataTech que afirma que la ola actual de China alcanzará su punto máximo entre mediados de diciembre y finales de enero en la mayoría de las ciudades.

Esta rápida expansión hace temer, tal como vaticinó la Organización Mundial de la Salud (OMS), que la pandemia pueda terminar en 2023.

Un grupo de personas asisten a un funeral en Shanghai, China, el pasado 23 de diciembre. Foto: Reuters

Los informes de China indican que el sublinaje BF.7 (abreviatura de BA.5.2.1.7, sublinaje de la variante Ómicron BA.5.) tiene una capacidad de infección más fuerte que las subvariantes de Ómicron detectadas en el país asiático.

Asimismo, es más rápida de transmitir que otras variantes, tiene un período de incubación más corto y una mayor capacidad para infectar a personas que han tenido una infección previa por Covid, que ha sido vacunado, o ambos escenarios.

Se cree que la alta tasa de transmisión de BF.7, con el riesgo de propagación oculta se debe a la gran cantidad de portadores asintomáticos, lo que causa una dificultad significativa para controlar la epidemia en China, explicó Manal Mohammed, profesora titular de Microbiología Médica, Universidad de Westminster, en el portal científico The Conversation.

Por ello, algunos expertos en salud estiman que el 60% de las personas en China, equivalente al 10% de la población mundial, podría infectarse en los próximos meses y que más de 2 millones podrían morir, según reporta Reuters.

Según el doctor Pérez, por ahora la pandemia continúa “y mientras sigamos teniendo miles de casos, algunos de los cuales tienen complicaciones y requieren hospitalización y sobre todo, si siguen ocurriendo fallecimientos como es el caso de Chile y otros países del mundo, no podemos pensar aún en un fin de la pandemia”.

El doctor Nuñoz coincide, y afirma que será muy difícil que la pandemia finalice en el corto plazo. “Más aún cuando las variantes están apareciendo en periodos cortos de tiempo”.

El doctor Pérez-Acle dice que “la pandemia no se va a terminar nunca”. Agrega que la única forma en que hoy podamos terminar la pandemia, es, “o primero que este es un virus que se va a mantener dispersándose en la población de aquí hasta nuevo aviso, y ese nuevo aviso, la única forma en que va a llegar es cuando diseñemos vacunas que no solo nos protejan de la enfermedad grave y la muerte, si no también de la infección, si no es una pandemia que se mantiene a lo largo del tiempo”.

Mayor capacidad de infección

Los últimos datos de propagación han dejado asombrada a la comunidad científica: las lecturas del índice RO (tasa de reproducción) revelan que esta subvariante de Ómicron se propaga a una velocidad sin precedentes. Las estimaciones de los modelos han indicado una velocidad de transmisión es entre dos y tres veces más rápida que antes, con tasas de infección que se disparan.

Para poner esto en contexto, se cree que BF.7 tiene un R0 de 10 a 18,6, esto quiere decir que, “cada persona infectada con este sublinaje podría llegar a infectar de 10 a 18 personas susceptibles” detalla el Dr. Pérez.

Una trabajadora habla por teléfono mientras residentes hacen cola para someterse a las pruebas rutinarias de Covid-19 en Beijing Foto: AP Photo

La variante original de Ómicron tenía una taza de reproducción de alrededor de 5, por lo que efectivamente los índices de BF.7 “sería bastante mayor” recalca Pérez.

Sin embargo, y a pesar que los informes de China sobre las características de esta subvariante, son preocupantes, no parece estar creciendo demasiado en otras partes del mundo, indicó Mohammed.

Evadir anticuerpos

De acuerdo a la profesora titular, “BF.7 porta una mutación específica, R346T, en la proteína espiga del Sars-CoV-2 (una proteína en la superficie del virus que le permite adherirse e infectar nuestras células). Esta mutación, que también vemos en la variante “progenitora” BA.5 de BF.7, se ha relacionado con la mejora de la capacidad del virus para escapar de los anticuerpos neutralizantes generados por las vacunas o una infección previa”.

Un estudio reciente examinó la neutralización de BF.7 en sueros (un componente de la sangre que debe contener anticuerpos) de trabajadores de la salud que recibieron la triple vacunación, así como de pacientes infectados durante las oleadas ómicron BA.1 y BA.5 de la pandemia. BF.7 fue resistente a la neutralización, impulsado en parte por la mutación R346T, añadió la científica.

Pero, ¿por qué se producen estas variaciones? Esto es por mutaciones aleatorias en el material genético del virus, que pueden, por ejemplo, derivar en un mejoramiento en los mecanismos de infección, reproducción en la célula infectada y de evasión del sistema inmune del hospedero.

“O, como ha ocurrido en otras ocasiones, se generan variantes que generan infecciones menos severas pera más contagiosas”, explicó en una nota a Qué Pasa Alexis Kalergis, académico de la Universidad Católica, director del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia (IMII).

Foto: Jinzhou Lin/Unsplash

Por lo que la probabilidad de que el virus mute y genere nuevas variantes aumenta a la vez que aumentan los nuevos casos de infecciones en la población, “lo cual es más probable en lugares con baja tasa de vacunación”, añadió Kalergis.

Además, esta infección tendría un periodo de incubación más corto que el descrito hasta ahora, “pero en general no se ha demostrado que sea más agresiva o más virulenta que otros linajes de Ómicron” añade el infectólogo Clínica U. de los Andes.

Síntomas de BF.7

Los síntomas de una infección con BF.7 son similares a los asociados con otras subvariantes de Ómicron, principalmente síntomas de las vías respiratorias superiores.

Produce principalmente síntomas respiratorios altos como:

Secreción nasal.

Tos.

Dolor de garganta

Asimismo, “podría como todo el Sars-cov-2 llegar a producir neumonía y cuadros más graves en especial en personas no vacunadas y/o que tengan enfermedades crónicas” señala el académico de la U. San Sebastián.

En tanto, BF.7 también puede causar una enfermedad más grave en personas con sistemas inmunológicos más débiles.