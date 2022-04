Ómicron, el virus más transmisible de la historia desplaza a Delta y a las demás variantes en Chile: ¿Se acerca otra ola?

Durante las últimas semanas en Chile, la cepa de cada contagiado con coronavirus proviene prácticamente de una misma variante: Ómicron. De acuerdo al último Informe Epidemiológico de Vigilancia Genómica de SARS-CoV-2, la mutación de este virus que apareció en el mundo en noviembre de 2021 desplazó a las demás categorías en nuestro país. ¿Qué pasó con Delta y otras variables que ingresaron y causaron estragos en la población? ¿Será un indicio que la pandemia comienza su salida?

El reporte, elaborado por el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud arrojó un avance de la variante Ómicron en Chile a prácticamente la totalidad de los nuevos contagios de las últimas semanas. Principalmente se ha manifestado a través de su versión original (Ómicron 1), pero también con un preocupante avance del sublinaje BA.2 de este virus.

Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud

De acuerdo a dicho informe, durante las últimas semanas de pandemia en Chile, tanto la presencia de nuevos casos dentro del territorio nacional, como también los casos testeados en puntos fronterizos, corresponden principalmente a Ómicron. Si se pone atención en las cifras de las muestras secuenciadas por el organismo de gobierno, durante la última semana analizada se pudo identificar 8 casos de la variante original, 2 casos de Delta y 736 de la cepa predominante hoy en día. En perspectiva, el avance de esta variante detectada en Sudáfrica avanza significativamente entre el porcentaje de casos activos de Covid-19 en Chile. De acuerdo a las cifras del mismo reporte, la cepa Ómicron, considerando todos sus linajes, está presente en el 91% de los casos analizados durante las últimas diez semanas.

“Ómicron es hasta ahora el virus con mayor tasa de transmisibilidad, o contagio, que se ha descrito en cualquier tipo de virus, no solo en SARS-CoV-2. Se describe que es más transmisible que el sarampión, que era hasta ahora el virus con mayor transmisibilidad”, explica la Dra. Claudia Cortés, infectóloga de la Clínica Santa María. Hasta ahora, la gran mayoría de los especialistas argumentan que la imposición de esta variante, por sobre Delta, Gamma y su versión original descubierta hace casi tres años en China, se explica por su gran capacidad de contagio, y por los procesos evolutivos que ha tenido Ómicron.

A esto se suma el Informe de Variantes SARS-CoV-2, realizado por el Instituto de Salud Pública. De aquel reporte se desprende que de todas las muestras de Covid-19 detectadas y secuenciadas, en las últimas semanas solo ha estado presente la variante Ómicron en los nuevos casos en nuestro país.

Fuente: Instituto de Salud Pública de Chile

En noviembre de 2021 la Organización Mundial de la Salud designó el linaje B.1.1.529 del virus SARS-CoV-2 como “variante de preocupación” (VOC, por sus siglas en inglés), bautizándola con el nombre Ómicron. Se caracteriza por tener un elevado número de mutaciones, especialmente en el gen de la proteína Spike (S), y se ha demostrado que puede ser hasta 500% más infecciosa que la variante Delta.

La Dra. Jeannette Dabanch, infectóloga del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, explica que esta cepa, además, evade muy bien el sistema inmune y puede producir reinfecciones. La especialista destacó también que Ómicron tiene otra característica particular, que la hace más persistente, y tiene que ver con su periodo de incubación. “Desde que uno toma contacto con el virus hasta que tiene síntomas es más corto de lo que se había observado en las variantes previas. Hay un porcentaje de pacientes que sufren la enfermedad con síntomas muy leves, o asintomáticos, y esas personas circulan y también pueden transmitir la enfermedad”, enfatiza.

Los contagios han disminuido estos últimos días, lo que alivia a la ciudadanía luego de un aumento en los casos debido a la variante ómicron.

A pesar del alza de la presencia de esta variante, se ha podido apreciar que sus síntomas son menos graves, y que causan menor porcentaje de muertes y hospitalizaciones. Pero los especialistas agregan que esta particularidad puede que no tenga que ver con las propiedades genéticas de esta variante. “Es muy difícil saber eso con evidencia científica, porque la mayoría de los estudios están hechos en países de alta prevalencia de vacunación, y que Ómicron haya generado proporcionalmente menos muertes y hospitalizaciones en una población mayoritariamente vacunada no nos dice qué hubiese pasado si no nos hubiésemos vacunado”, destaca la Dra. Cortés al respecto.

A su vez, el infectólogo de la Clínica Universidad de Los Andes, y Decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Universidad San Sebastián, Dr. Carlos Pérez, detalla que “en personas no vacunadas, la variante Ómicron puede producir cuadros tan graves como otras variantes, y eso lo he visto personalmente. Estoy atendiendo pacientes que en este momentos tienen cuadros gravísimos, están infectados con variante ómicron y por alguna razón no se encontraban vacunadas”.

¿Ómicron anuncia el fin de la pandemia?

La presencia en casi su totalidad de variante Ómicron, que proporcionalmente causa menos síntomas graves y muertes, podría anteceder que los próximos cuadros de la enfermedad se harán más leves y que de una pandemia podríamos pasar a una endemia. Pero no. Ante esto, los infectólogos ponen énfasis en estar alertas a las nuevas variantes y recombinaciones que puedan aparecer, así también como el surgimiento de otras enfermedades virales propias del invierno.

“El virus sigue presentando mutaciones, la pandemia sigue activa. Siguen habiendo nuevas infecciones”, adelanta el Dr. José Gregorio Martínez, infectólogo y jefe de la Unidad de Infecciones Intrahospitalarias de la Clínica Vespucio. Tanto en China como en Europa se han podido apreciar nuevos brotes de Covid-19, esta vez causados por la variante Ómicron 2. También, en Reino Unido se identificó una versión recombinada entre la cepa original y la BA.2, llamada “variante XE”.

Según explica el Dr. Martínez, la progresiva presencia de la variante de Ómicron 2 podría volver a subir el número de casos diarios de Covid-19, tal como ocurrió con la primera ola de esta cepa a principios de este año. Es por eso que el llamado de él, y de todos los infectólogos consultados, es seguir tomando las medidas de autocuidado impuesta por las autoridades sanitarias.

Para la Dra. Dabanch, la variante Ómicron 2 requiere atención de la comunidad y de las autoridades. “Es más transmisible, pero al mismo tiempo hemos podido ver que una persona eventualmente podría tener infección por más de una variante, que es lo que ha aparecido en estas versiones recombinadas”.

Junto a esto, surge la preocupación de otros virus respiratorios propios de las estaciones invernales, tales como influenza y el virus respiratorio sincicial (VRS). La Dra. Cortés confiesa que “tanto la influenza como el VRS son virus estacionales, tienen periodos súper marcados, donde la primera parte en mayo y termina en junio, y la segunda empieza en agosto. Pero esa temporalidad la perdimos, ya que en el verano tuvimos influenza, pocos casos pero los hubo. Antes jamás veíamos influenza en verano”.

Los cambios en la temporalidad de estos cuadros virales agregan un ingrediente más al escenario incierto para los próximos meses. Lo que sí están de acuerdos los especialistas es que la presencia de la pandemia del SARS-CoV-2 no parece ir de salida. “El punto es no ofrecer ventajas evolutivas al virus. Mientras más casos tengamos, o si persiste la multiplicación del virus en seres humanos, persiste la posibilidad de mutaciones y nuevas variantes”, aclara Dabanch. Para interrumpir la cadena de transmisión y la posibilidad de que el virus se siga adaptando y teniendo ventajas sobre el ser humano es necesario, según explican los infectólogos, a seguir los procesos de vacunación y respetar las medidas de autocuidado en zonas cerradas y con poca ventilación.