El magnesio es uno de los minerales esenciales más abundantes del cuerpo que a menudo pasa desapercibido. Desempeña un papel crucial en más de 300 reacciones bioquímicas, desde la producción de energía hasta la síntesis de proteínas y el mantenimiento de la función muscular y nerviosa, el magnesio es fundamental para nuestra salud general. Sin embargo, sus beneficios no terminan ahí.

Recientes estudios han comenzado a arrojar luz sobre el potencial de los suplementos de magnesio para ayudar en la pérdida de peso y mejorar la composición corporal. Aunque comer sano es la mejor manera de recibir los nutrientes adecuados, una nutricionista explicó si tomar magnesio puede convertirse en un aliado inesperado en la batalla contra los kilos de más.

¿Sirve el magnesio para acelerar la pérdida de peso? Esto dice la evidencia científica

La ciencia ha investigado los posibles efectos del magnesio en la pérdida de peso, y aunque no es un milagro por sí solo, hay evidencia que sugiere que puede desempeñar un papel beneficioso en varios aspectos relacionados con el control del peso.

“El magnesio es un cofactor involucrado en más de 300 reacciones enzimáticas que regulan los sistemas del cuerpo, incluyendo la presión arterial, el azúcar en sangre, la función muscular y nerviosa y la salud ósea”, dijo a Eat This, Not That! Jessica G. Anderson, especialista certificada por la junta en dietética deportiva de Top Nutrition Coaching.

Los suplementos de magnesio pueden ser una opción práctica para quienes tienen dificultad para obtener suficiente magnesio a través de la dieta. Sin embargo, Anderson recomienda un enfoque de “primero la comida”.

“La dieta occidental actual contiene solo entre un 30% y un 50% de la dosis diaria recomendada de magnesio debido al elevado consumo de alimentos procesados, agua desmineralizada y bajas cantidades de verduras y legumbres a menudo cultivadas en suelos pobres en magnesio”, explicó Anderson.

Obtener magnesio de la dieta es generalmente la mejor manera de asegurarse de que el cuerpo recibe este nutriente esencial de manera equilibrada y junto con otros nutrientes beneficiosos. Esto significa comer más vegetales de hojas verdes, frutos secos y semillas, legumbres, cereales integrales, pescados grasos, plátanos y paltas.

Anderson explicó: “Si bien estos alimentos son ricos en magnesio, también contienen una amplia variedad de nutrientes esenciales para promover una salud y un bienestar óptimos, incluida la fibra dietética, un prebiótico que alimenta las bacterias buenas del intestino y reduce la inflamación crónica de bajo grado que afecta el metabolismo de la glucosa”.

El magnesio puede acelerar la pérdida peso porque ayuda a regular los niveles de glucosa en la sangre y la secreción de insulina. Un buen control de la glucosa es esencial para evitar picos y caídas bruscas de energía, que pueden conducir a antojos y consumo excesivo de alimentos poco saludables. Además, participa en la conversión de los alimentos en energía, lo que puede mejorar el metabolismo y la capacidad del cuerpo para quemar calorías.

Los suplementos de magnesio son útiles para personas que no obtienen suficiente magnesio a través de su dieta. Esto puede ser debido a diversas razones, como una dieta inadecuada, condiciones médicas que afectan la absorción de nutrientes, o mayores necesidades de magnesio.

Al tomar suplementos, puedes asegurarte de que tu cuerpo recibe la cantidad necesaria de magnesio para funcionar correctamente, alcanzando la dosis diaria recomendada (aproximadamente 310-420 mg para adultos, dependiendo del sexo y la edad).

El magnesio puede influir en varios factores que afectan el peso corporal, como la regulación del azúcar en la sangre, la reducción de la inflamación, y la mejora del sueño y el manejo del estrés. Estos factores pueden indirectamente apoyar un programa de pérdida de peso, pero el magnesio por sí solo no es suficiente para provocar una pérdida de peso significativa.

En cambio, Anderson dijo: “Considere todas las opciones de alimentación saludable, vida activa y manejo del estrés para mantener un peso saludable. Corregir malos hábitos alimenticios y de estilo de vida mientras toma suplementos de magnesio temporalmente puede ser una herramienta económica pero valiosa para promover una salud y un bienestar óptimos”.

Si está pensando en tomar suplementos, revise la recomendación de ingesta normal del Instituto Nacional de Salud. Un exceso de magnesio puede tener efectos secundarios adversos como debilidad muscular, náuseas, vómitos, presión arterial baja o sensación de fatiga. Siempre es recomendable consultar con un profesional de la salud antes de tomar suplementos para asegurarse de que sea seguro y adecuado para tus necesidades individuales.

Los suplementos de magnesio pueden ser útiles para asegurar que los niveles de magnesio en el cuerpo sean adecuados, pero confiar únicamente en ellos para la pérdida de peso no es efectivo. La pérdida de peso sostenible y saludable requiere una combinación de factores, y el magnesio puede apoyar algunos de estos factores, pero no puede hacer el trabajo por sí solo.