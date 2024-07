Es cada vez más frecuente que los niños vivan en una casa distinta a la de uno de sus padres. Solo en Australia alrededor del 28% de los niños menores de 14 años tienen padres separados.

Si bien la mayoría de los niños nacen en familias con dos padres, la proporción de niños que viven en familias monoparentales o reconstituidas aumenta cada año con la edad del niño.

“La profesora le devolvió la llamada a mi ex”: cómo los padres separados luchan por información del colegio de sus hijos

Esto significa que, a menudo, la información sobre la escolarización de los niños debe llegar a más de un hogar. Sin embargo, esta información no siempre se comunica de forma clara o fiable entre las escuelas y los padres, y entre los propios padres separados.

¿Cómo es la situación de los padres separados que comparten la responsabilidad de la educación de sus hijos? Una encuesta muestra que los padres separados tienen dificultades para obtener información clara, así como el apoyo y la comprensión que necesitan.

En 2020, encuestamos a 140 padres separados sobre sus experiencias al lidiar con la escuela de sus hijos.

La mayoría de los padres se identificaron como madres, mientras que poco más del 20% de los participantes eran padres. Los padres tenían a su cargo a sus hijos de manera exclusiva o en igualdad de condiciones, atención primaria (es decir, más del 50% del tiempo) o atención de una minoría (menos del 50%).

Los participantes fueron reclutados de toda Australia y de una amplia gama de escuelas, incluidas escuelas públicas y privadas, tanto de nivel primario como secundario.

Nuestros hallazgos

Los resultados generales sobre las experiencias de los padres separados con los colegios de sus hijos revelaron que la mayoría de los padres no estaban contentos con sus interacciones escolares:

El 57% calificó sus experiencias con los profesores como negativas

El 60% calificó sus experiencias con el liderazgo escolar (como directores o subdirectores) como negativas.

El 63% calificó sus experiencias con el personal administrativo o de oficina de la escuela como negativas y el 14% las calificó como “muy malas”.

¿Por qué los padres separados tienen dificultades?

A menos que exista una orden judicial que diga lo contrario, ambos padres tienen derecho a acceder a información sobre su hijo en la escuela, independientemente de con quién viva el niño.

Pero los padres en nuestra encuesta manifestaron frustraciones al no recibir información rutinaria ni mensajes y actualizaciones importantes de la escuela.

Esto incluía boletines, notas de permiso e información sobre tareas, así como actualizaciones médicas (por ejemplo, si el niño se lesionó en rl colegio o fue enviado a casa enfermo). Un padre reflexionó que es “extremadamente difícil” acceder a los boletines de calificaciones y a las entrevistas entre padres y profesores porque todos estos procesos están diseñados para familias tradicionales y [el colegio] no puede manejar dos correos electrónicos separados para las boletas de calificaciones y dos días separados para las entrevistas.

Para aquellos padres que tenían el mismo cuidado, el traslado regular de un niño entre casas hizo que la comunicación entre los colegios y los padres fuera particularmente problemática. Como explicó una madre, la escuela mostró falta de empatía por su situación y

Falta de comprensión sobre cómo tratar con padres separados. Comunicar o enviar información solo a uno de los padres e ignorar al otro.

Cuando no hay igualdad de cuidados, los padres nos dijeron que el personal escolar “tiende a favorecer a la persona con la que vive el niño, independientemente de la situación”. Una madre que tenía a sus hijos a cargo de una minoría (un grupo que se sentía particularmente alienado y juzgado en sus interacciones escolares) dijo que las escuelas “no quieren hablar conmigo de muchas cosas”.

Foto: Andrés Pérez

Las familias separadas pueden ser complejas

Los padres estresados a menudo no reconocen ni se adaptan a las complejidades de la vida familiar después de una separación. Esto puede incluir situaciones en las que uno de los miembros de la pareja sufre abuso financiero o emocional, o en las que los padres simplemente no se llevan bien.

Como dijo una madre que cuida a su hijo de forma compartida, “la expectativa de que ambos padres estén en el mismo espacio no es realista”.

De hecho, algunos padres creían que las interacciones con el colegio amplificaban los conflictos familiares e incluso los hacían sentir inseguros. Un padre dijo que las escuelas “no están preparadas para lidiar con padres con muchos conflictos”.

El colegio simplemente no tenía sistemas establecidos ni capacitación del personal para […] asegurarse de que ambos padres estuvieran informados de las cosas […]

El género juega un papel

Las ideas estereotipadas sobre el género y los roles parentales fueron un tema frecuente en nuestros hallazgos.

Por ejemplo, las madres con atención mayoritaria reportaron experiencias más positivas con el colegio de sus hijos que las madres con atención compartida o minoritaria.

Los padres eran más proclives a manifestar que sentían que el colegio favorecía al otro progenitor. Un padre nos dijo que el colegio prefería ceder ante la autoridad de la madre, independientemente de su condición de cuidadora principal.

Cuando llamé para hacerle una consulta, la profesora devolvió la llamada a mi expareja, buscando deliberadamente a mi ex en lugar de a mí para hablar de los asuntos.

Otro padre con custodia exclusiva explicó que no pudo postularse como “padre principal” porque el colegio decidió que “tenía que ser una madre”.

Incluso las madres que en general estaban satisfechas con sus interacciones en la escuela informaron tener dificultades con las expectativas de género, como la idea de que las madres tenían más tiempo y mayor responsabilidad para ayudar con el aprendizaje de sus hijos.

Existe la idea de que no me interesa la educación de mis hijos si no trabajo como voluntaria en el aula. Esta expectativa no se aplica a mi exmarido, ya que él “tiene que trabajar”.

¿Qué debería pasar a continuación?

Las necesidades de los padres separados, como un porcentaje significativo de la comunidad escolar, no se comprenden bien ni se atienden adecuadamente.

Nuestra investigación muestra que los colegios deben establecer protocolos de comunicación claros y consistentes que no se basen en suposiciones arraigadas sobre la familia nuclear.

La responsabilidad de garantizar una comunicación eficaz y equitativa no debería recaer exclusivamente en los padres.

Todo el personal escolar debería participar en una formación específica para mejorar su comprensión de las complejidades familiares y de las necesidades y desafíos de los padres separados. Esto es especialmente importante cuando el conflicto entre los padres se ve exacerbado por el intercambio (o la retención) de información relacionada con la escuela.

Estos hallazgos son motivo de gran preocupación para los educadores y los responsables de las políticas escolares, dado el impacto muy real que tienen en los padres y el impacto desconocido en la educación de tantos niños australianos.

*Renée Desmarchelier, profesora asociada (Pedagogías críticas), Universidad del Sur de Queensland

**India Bryce, profesora titular de Desarrollo Humano, Bienestar y Asesoramiento

***Kate Cantrell, profesora titular de Redacción, edición y publicación en la Universidad del Sur de Queensland