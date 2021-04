Carolina Pérez (RD): “Nosotros proponemos la eliminación del Tribunal Constitucional”

“Tenemos hoy día una convención constitucional donde la mitad vamos a ser mujeres. No me imagino un Congreso, por ejemplo, en donde la mitad no seamos mujeres y donde no estén los pueblos indígenas”. Ese es uno de los focos de la candidata a constituyente por el distrito 11, Carolina Pérez.

Para ella es esencial avanzar a una democracia paritaria y participativa. “El régimen hiper presidencialista nos obliga a repensar la democracia”, asegura la militante de RD.

¿Por qué quiere ser constituyente y cuál es su relación con el distrito 11?

Voy a la constituyente para combatir las desigualdades. Ese es el principal objetivo que nos pusimos en esta campaña. Crecí en el distrito 11, soy peñalolina, me eduqué en Las Condes, fui a la Universidad Católica donde fui consejera superior de la federación de estudiantes y fui becada por el Instituto de Estudios del Desarrollo de la Universidad de Sussex, que es número uno en el mundo en la visión multidisciplinar e interdisciplinar sobre la desigualdad, la pobreza y el desarrollo de los países. Entonces desde esa perspectiva voy con el propósito de atacar las desigualdades cuyas bases están en la Constitución del ’80.

¿Cuál debería ser el punto de partida de la Nueva Constitución?

La desigualdad es el punto de partida. Rodríguez Weber hace una evaluación de la desigualdad en Chile y dice que desde 1850 siempre se ha mantenido alta en términos del índice gini. Nosotros hemos enfocado el programa principalmente en cuatro desigualdades: la económica, la de poder porque tenemos que avanzar a una democracia que sea más participativa, la desigualdad de género entre hombres, mujeres y disidencias sexuales y también las desigualdades medioambientales porque tenemos que hacernos cargo de la crisis climática.

Una de sus propuestas es establecer a nivel constitucional el principio de corresponsabilidad parental, ¿por qué es importante?

Porque las mujeres hemos sufrido la injusticia histórica de hacernos cargo de las labores domésticas y de cuidados sin que sea considerado trabajo, quedando desprotegida. Esto es económicamente relevante porque el 20% del producto interno bruto corresponde a labores de cuidado y por eso tenemos que avanzar hacia una corresponsabilidad de hombres y mujeres.

En esa línea, ¿qué derechos sociales se deberían incorporar?

Los derechos sociales que se incorporen van relacionados a otros aspectos como la caracterización del Estado con respecto a la protección de sus derechos. Cuando hablamos de derecho a la salud efectivamente tenemos el derecho a elegir la prestación de salud y eso habla de un modelo de Estado subsidiario que queremos superar. Hoy día los adultos mayores de San Ramón mueren 12 veces más por covid que los de Vitacura. Queremos una Constitución que logre habilitar un seguro único universal de salud en donde el derecho a vivir no dependa del tamaño de tu bolsillo y otro derecho relevante es el derecho a la vivienda y a la ciudad.

También propone modificar el control de constitucionalidad de las leyes, ¿cuáles serían los mecanismos?

Tenemos un sistema hiper presidencialista y además tenemos un Tribunal Constitucional que ha funcionado como tercera cámara y que tiene atribuciones preventivas que no le corresponden. Nosotros proponemos la eliminación del TC entendiendo que de todas formas debemos tener algún mecanismo o institucionalidad que nos permita proteger la constitucionalidad de las leyes. Ese mecanismo tenemos que discutirlo pero no podemos tener un TC como hoy porque ha sido una traba a la democracia.

Se ha hablado de una renta básica universal y del impuesto a los super ricos, ¿cuál es su visión al respecto?

Hay varias cosas que considerar. Primero, Chile es el país más desigual de la OCDE con un 0,57 de Gini, siendo cero menor desigualdad y 1 mayor desigualdad. Según el economista Branko Milanovic somos el país más desigual del mundo y según sus aproximaciones los ricos ganan como en Alemania y los más pobres ganan como en Mongolia. Entonces cuando se habla del impuesto a los súper ricos a mí me parece indolente e inmoral que teniendo 2,3 millones de personas al borde de la pobreza y habiendo los súper ricos aumentado su riqueza en un 70% según Forbes estén hablando de que se van a llevar sus inversiones. Bajo esa perspectiva creemos en una renta básica que en el fondo asegura un piso económico mínimo a las personas.

Se estima que cerca de 13.000 personas privadas de libertad no podrán votar en estas elecciones, ¿qué opina sobre esta situación?

Por supuesto, es inconcebible que en un proceso histórico las personas privadas de libertad no puedan cumplir con su derecho político. Sabemos que en Chile se encarcela la pobreza y que hay muchas personas encarceladas por delitos menores. Porque hay que ser justos, hay delitos graves pero algunos encarcelados por delitos menores no tuvieron acceso a la justicia como lo tienen las personas con más dinero y un ejemplo es el incendio de la cárcel de San Miguel donde algunos jóvenes murieron estando encarcelados por vender discos piratas.