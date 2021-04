Constanza Valdés (Comunes): “No colocaría como núcleo fundamental de la sociedad a la familia, lo haría en torno a las comunidades”

“Todas las sesiones debieran ser transparentes y deberían ser transmitidas por televisión abierta en un canal específicamente diseñado para aquello, para que todas las personas puedan ver cómo se está discutiendo la redacción de la nueva Constitución”, señala la candidata a constituyente por el distrito 7 (Valparaíso-El Quisco), Constanza Valdés.

Licenciada en Derecho, militante del partido Comunes, activista trans y feminista, su nombre estará en la papeleta el próximo 15 y 16 de mayo en la lista Apruebo Dignidad.

¿Por qué quiere ser constituyente y cuál es su vínculo con el distrito 7?

Esta candidatura nace principalmente del activismo que venimos haciendo desde hace años en un contexto donde constantemente las personas trans, de la diversidad y también mujeres feministas, no solo no estábamos representadas en espacios políticos sino que en general había una ausencia de esa perspectiva en la discusión de las políticas y de las leyes. Entonces tiene que ver con el reconocimiento y también con una lucha histórica. Por otra parte, nací en Valparaíso y si bien viví en Rancagua y después en Santiago, hace varios años atrás volví por mis raíces.

¿Cómo se deben abordar las temáticas de diversidad sexual y de género en la Constitución?

Una gran problemática que tenemos la diversidad sexual y de género es la violencia y la discriminación. Eso debería estar incorporado en la Constitución y que el Estado asuma el rol en materia de prevención, sanción y erradicación de la violencia de género. Además, podemos incorporar la perspectiva de género y de Derechos Humanos que incorpore una sub arista sobre los derechos de las personas de la diversidad sexual como por ejemplo el derecho a la identidad, también reconocer la igualdad y no discriminación con acciones afirmativas para el día de mañana tener una ley de cuotas en cupos laborales trans o acceso universitario a pueblos originarios y de la diversidad sexual, además de una educación sexual integral, no sexista. También el tema de igualdad de filiación, o sea, que todos los hijos independiente de la composición de la familia tengan el derecho a ser reconocidos.

En esa línea, ¿la familia se debe mantener como núcleo fundamental?

No colocaría en el centro de la Constitución como el núcleo fundamental de la sociedad a la familia, yo lo haría principalmente en torno a las comunidades, es decir, las comunidades como el núcleo fundamental de nuestra sociedad. En ese sentido reivindicar que las comunidades son lo más macro y que después también están las familias, que es algo mucho más pequeño, ayudaría también a entender cómo la gente también se está organizando y cómo está avanzando la sociedad.

¿Qué debería decir la Constitución en materia medioambiental?

Dentro de los primeros artículos deberíamos colocar que el medioambiente es uno de los ejes principales donde debe haber un respeto y protección tanto de la actividad estatal y particular. También incorporar un medio ambiente sano y en el cual se establezca una protección a la biodiversidad y a los ecosistemas que existen a lo largo de todo el territorio, la protección de los glaciares y de nuestra agua, avanzar a una economía sustentable. La Constitución debe tener una enfoque medioambiental en toda su estructura.

Entendiendo que es una de las principales demandas, ¿cómo se puede garantizar el derecho a la salud?

Primero debemos conceptualizar el derecho a la salud como un derecho propiamente tal y no el derecho a elegir, entonces una de las propuestas es que sea un seguro único de salud. Otra cosa que ha quedado afuera es que tenemos un alto costo de los medicamentos hoy en día y eso está relacionado con la salud porque cuando yo voy al médico las prestaciones de salud no solo se refieren al diagnóstico o los exámenes, entonces es super importante conceptualizar a los medicamentos como bienes esenciales.

Una de tus propuestas apunta al derecho a voto desde los 14 años, ¿por qué es importante desde tu punto de vista?

En esta nueva Constitución debe darse especial relevancia los derechos de niños, niñas y jóvenes. El sistema da responsabilidad penal desde los 14 años, entonces ¿por qué no una responsabilidad política? Los procesos que hemos estado viviendo durante los últimos 15 años los han liderado principalmente los estudiantes secundarios. Es un reconocimiento para avanzar en un sistema educativo que promueva una educación cívica y además es una deuda pendiente con los niños, niñas y adolescentes.

A propósito de la agenda de los últimos días, ¿qué debería pasar con el Tribunal Constitucional?

Debería eliminarse. Eso no significa que nos vamos a quedar sin justicia constitucional, por supuesto, pero creo que deberíamos estipular una corte constitucional en la cual no solo se elimine esta facultad preventiva sino que modificar el cuoteo político que existe al anterior y principalmente encargarle ciertas acciones judiciales cuando exista vulneración de derechos fundamentales, eliminar la gran cantidad de atribuciones que tiene específicamente vinculada a una justicia constitucional, o sea, que no se vaya a meter en la toma de decisiones de una ley que haya sido discutida por el Congreso con amplias mayorías.