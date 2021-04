Luis Mayol (RN): “No existe ninguna norma constitucional que sea efectiva si no existe voluntad de diálogo de los pueblos originarios y del Estado de Chile”

Abogado, exministro de Agricultura en el primer gobierno de Sebastián Piñera y exintendente de la Región de La Araucanía: Luis Mayol aspira representar al distrito 23 en el Palacio Pereira.

Asegura que le pidieron ser gobernador pero no le entusiasmó la idea. “El proceso constitucional es lo más importante que ha pasado en Chile en los últimos 40 años, no me podía restar”, dijo el militante de RN.

¿Es partidario de reconocer constitucionalmente a los pueblos originarios?

Sí, porque genera una obligación para el Estado de igualar a los pueblos originarios con el resto de los chilenos y se tendrá que crear discriminaciones positivas para buscar equilibrios. Además, soy partidario de los escaños reservados porque es la única forma de tener un diálogo constructivo. En el caso del pueblo mapuche no tienen una estructura piramidal o dirigentes que representen a todos, entonces si se eligen por votación hay una legitimidad democrática para lograr acuerdos.

En el 2015 Francisco Huenchumilla, también exintendente, propuso reconocer a Chile como un Estado plurinacional para solucionar el conflicto en la región, ¿está de acuerdo?

Le he preguntado a muchos de los que promueven el Estado plurinacional qué es lo que entienden ellos con ese concepto y hay definiciones muy diversas. Por eso me inclino más por un Estado pluricultural que reconozca todas las culturas y no solo el pueblo mapuche sino que otros pueblos originarios, descendientes de colonos, gente que llegó a formar Chile y que tienen culturas riquísimas.

¿Y estos factores solucionarían el conflicto en La Araucanía?

Es un paso porque permite sentarnos a conversar, otorga un estatus superior y es un buen punto de partida pero no existe ninguna norma constitucional o legal que sea efectiva si no existe voluntad de diálogo por parte de los pueblos originarios y del Estado de Chile. Lo mejor que se ha hecho es el acuerdo que lideró el Obispo (Héctor) Vargas, creo que hay que rescatarlo y actualizarlo un poco, esa es una base.

Se ha hablado mucho sobre el derecho al acceso al agua, ¿qué visión tiene al respeto?

En Chile no existe una institucionalidad que administre bien el agua y no se hacen las inversiones necesarias porque el Estado no tiene el dinero. Por eso es importante que los privados en conjunto con el Estado hagan inversiones. El uso humano es prioritario, eso nadie lo discute, la gente tiene que tener agua potable pero es un tema de hacer las inversiones que corresponden. Tengamos una subsecretaría del Agua, una especie de Banco Central del agua que trascienda al Gobierno de turno.

¿Qué debate se debe dar en torno a las pensiones?

Sí y la discusión será el monto pero las pensiones hay que mejorarlas, hay que pensar en el futuro porque estos retiros del 10% lo único que hacen es debilitar el sistema, tenemos que reformarlo. Se propuso aumentar en un 6% el ahorro previsional, creo que es correcto y que un porcentaje vaya a un fondo común solidario tampoco es malo porque hay gente que pierde su trabajo y las pensiones más bajas tienen que tener ayuda.

¿Y sobre el régimen de gobierno?

Era partidario de un semipresidencialismo pero después del estallido social me bajaron serias dudas de que el Parlamento pueda asignar un Primer Ministro y que haga el país gobernable. Me gusta ese sistema pero no es el momento. Debemos seguir con un régimen presidencial pero moderno, que delegue facultades a los gobiernos regionales.