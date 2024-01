¿A qué hora y dónde ver los Premios The Best de la FIFA 2023?

Este lunes 15 de enero se llevará a cabo la octava edición de la entrega de los Premios The Best de la FIFA, el cual galardona a los mejores jugadores de la temporada 2023.

El evento se desarrollará por tercera ocasión en Londres, Inglaterra y tendrá ocho categorías premiadas del fútbol masculino y femenino.

En la categoría de Mejor Jugador de fútbol, estará el astro argentino Lionel Messi, quien buscará obtener su tercer galardón, tras los conseguidos en 2019 y 2022. Los otros dos jugadores que lo acompañan en la terna final son la estrella del PSG, Kylian Mbappé, y el goleador del Manchester City, Erling Haaland.

En esta edición de los Premios The Best 2023, la arquera nacional, Tiane Endler, no quedó en las finalistas de la categoría de Mejor Portera, aunque se posicionó entre las siete mejores candidatas.

¿A qué hora y dónde ver los Premios The Best 2023?

La octava edición de los Premios The Best 2023 de la FIFA se realiza a partir de las 16:00 horas y se puede ver por todas las señales de TNT Sports y también por DSports (610 y 1610 en HD).

Además, se puede ver en streaming por las plataformas DGO, Estadio TNT Sports y FIFA+.

Nominados a Premios The Best 2023

La edición contará con ocho categorías, las cuales son:

Mejor Jugador

Lionel Messi (Inter Miami/Argentina).

Kylian Mbappé (PSG/Francia).

Erling Haaland (Manchester City/Noruega).

Mejor Jugadora

Aitana Bonmatí (Barcelona/España).

Linda Caicedo (Real Madrid/Colombia).

Jenni Hermoso (Pachuca/España).

Mejor Arquero

Yassine Bounou (Sevilla/Marruecos).

Thibaut Courtois (Real Madrid/Bélgica).

Ederson Moraes (Manchester City/Brasil).

Mejor Arquera

Mackenzie Arnold (West Ham/Australia).

Catalina Coll (Barcelona/España).

Mary Earps (Manchester United/Inglaterra).

Mejor Entrenador

Pep Guardiola (Manchester City).

Simone Inzaghi (Inter de Milán).

Luciano Spalletti (Napoli).

Mejor Entrenador/a de fútbol femenino

Jonatan Giraldez (Barcelona).

Emma Hayes (Chelsea).

Sarina Wiegman (Inglaterra).

Premio FIFA Puskas

Julio Enciso (Brighton/Paraguay).

Guilherme Madruga (Botafogo/Brasil).

Nuno Santos (Sporting de Lisboa/Portugal).

Premio a la Afición de la FIFA