Colo Colo vs. River Plate: cuándo y dónde ver el partido amistoso

A pesar que el Campeonato Nacional nuevamente detuvo su programación, esta vez por las Eliminatorias, algunos equipos seguirán jugando de cara a la parte final del torneo. Uno de ellos es Colo Colo, quien tendrá un partido amistoso de primer nivel, cuando tenga que recibir en el país al gigante de Argentina, River Plate.

Los Albos vienen de un gran triunfo por 2-0 frente a Unión La Calera, resultado que les permite nuevamente ilusionarse por el bicampeonato, ya que quedaron a cuatro puntos del líder a falta de tres fechas. Las anotaciones vinieron por parte de Damian Pizarro y Carlos Palacios.

Sus rivales en el partido amistoso, River Plate, vienen de caer el fin de semana frente a Rosario Central por 3-1, resultado que les mete presión de cara a la última fecha de la Copa de la Liga Profesional, ya que se encuentran líderes del Grupo A, pero empatados en puntaje con Huracán e Independiente.

El último enfrentamiento entre los Albos y el Millonario fue el 9 de noviembre del 2022, también por un partido amistoso, donde River Plate venció a Colo Colo por 4-3. Dicho encuentro fue el penúltimo duelo de Marcelo Gallardo en la banca de los argentinos, tras ocho años dirigiéndolos.

Cuándo y dónde ver Colo Colo vs. River Plate. Foto: Agencia Uno.

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Colo Colo vs. River Plate?

El partido amistoso entre Colo Colo y River Plate se jugará este miércoles 15 de noviembre, a las 20:00 horas, en el Estadio Ester Roa de Concepción.

Los Albos no contarán con sus dos arqueros principales, Bryan Cortés y Fernando de Paul y tampoco con Vicente Pizarro y Damián Pizarro, debido a que fueron nominados por la Selección Chilena. En el caso del Millonario, no tendrán a Paulo Díaz, ya que fue convocado por La Roja y Pablo Solari, quien participará en los duelos amistosos de Argentina Sub 23.

¿Dónde ver en vivo el partido de Colo Colo vs. River Plate?

El partido amistoso entre Colo Colo y River Plate se podrá ver solo por la transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Star+, la cual tiene un costo de $9.500 mensuales en Chile.