Cómo postular a la Escuela Naval Arturo Prat para la Admisión 2024

La Escuela Naval Arturo Prat comenzó su proceso de Admisión 2024. Esta deberá ser realizada de manera online o de manera presencial en alguna de las ocho sedes de postulación a lo largo del país.

La institución ubicada en Valparaíso, es conocida por su riguroso programa académico, combinado con una formación física y psicológicamente exigente. En donde, los estudiantes admitidos tendrán la oportunidad de aprender de fundamentos de la navegación, las ciencias marítimas, la ingeniería naval, la administración marítima y otras disciplinas relacionadas.

Escuela Naval Arturo Prat abre su proceso de admisión para el año 2024. Foto referencial

¿Cuáles son los requisitos para ingresar a la Armada?

Los requisitos para ingresar a la Escuela Naval incluyen:

Ser chileno.

Haber cursado enseñanza media completa.

Cumplir con lo estándares de salud y condición física establecidos.

No registrar antecedentes penales.

No pertenecer a partidos políticos.

Ser menor de 23 años.

No tener ningún tipo de acuerdo de unión civil.

No tener hijos.

Haber rendido la prueba P.A.E.S. el año de postulación o el anterior.

La escuela además es muy estricta en lo que respecta a tatuajes y piercings, estos no pueden estar en un lugar donde se vean con el uniforme puesto, no deben ser explícitos en ningún sentido y en el caso de que el o la postulante haya decidido remover su tatuaje o piercing o expansión, el proceso no debe tener menos de ocho meses antes de las evaluaciones médicas.

¿Cuánto vale la carrera?

Existen dos tipos de costo en la escuela naval, el primero vendría siendo el valor de matrícula que en el caso de los alumnas o alumnos nuevos el precio sería de 70 UF y el de los alumnos o alumnas que se encuentren entre segundo y cuarto año es de 9 UF. Este deberá pagarse a más tardar el día del ingreso del o la postulante.

El segundo costo corresponde a la colegiatura, que es de un total de 121 UF, que se separan en 11 cuotas de 11 UF cada una que se van cobrando mensualmente.

¿Cuántas etapas tiene la admisión?

El proceso de Admisión 2024 consta de tres etapas: