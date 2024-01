Critics Choice Awards 2024: nominados, cuándo y dónde ver la premiación

La ceremonia de los Critics Choice Awards 2024, en donde se premia a lo mejor del cine y la televisión, se realizará pronto.

Para esta nueva edición, la película con más nominaciones es Barbie con 18, mientras que por el lado de las series, es The Morning Show con seis.

Los Critics Choice Awards 2024 serán emitidos este domingo 14 de enero en vivo y estarán animados por la comediante estadounidense Chelsea Handler.

La entrega de premios de los Critics Choice Awards 2024 será emitida en vivo a través del canal TNT a las 22:00 horas en Chile.

No obstante, también la ceremonia también podrá ser vista, en el mismo horario, por el servicio de streaming HBO Max.

Los nominados a los Critics Choice Awards 2024 en las categorías de cine y series son las siguientes producciones:

Cine

Mejor película

Mejor actor

Mejor actriz

Mejor actor de reparto

Mejor actriz de reparto

Mejor actor joven

Mejor elenco

Mejor director

Mejor guion adaptado

Mejor guion original

Mejor fotografía

Mejor diseño de producción

Mejor edición

Mejor diseño de vestuario

Mejor peinado y maquillaje

Mejores efectos visuales

Mejor comedia

Mejor película animada

Mejor película de habla no inglesa

The Taste of Things

Mejor canción

What Was I Made For – Barbie

This Wish – Wish

Mejor banda sonora

Televisión

Mejor serie dramática

The Last of Us

Mejor actor en una serie dramática

Pedro Pascal – The Last of Us

Mejor actriz en una serie dramática

Bella Ramsey – The Last of Us

Mejor actor de reparto en una serie dramática

Mejor actriz de reparto en una serie dramática

Mejor serie de comedia

What We Do in the Shadows

Mejor actor en una serie de comedia

Bill Hader – Barry

Steve Martin – Only Murders in the Building

Kayvan Novak – What We Do in the Shadows

Drew Tarver – The Other Two

Jeremy Allen White – The Bear