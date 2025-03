Dónde poner atención: las claves de hoy, martes 25 de marzo de 2025

1. Nuevas diligencias en el caso Audio

Ad portas de que este miércoles venza el plazo para que el Ministerio Público apele al levantamiento de prisión preventiva que pesaba sobre Luis Hermosilla, ayer se llevaron a cabo nuevas diligencias en el marco de las aristas que han surgido en el caso Audio.

A primera hora, funcionarios de la PDI, instruidos por la Fiscalía Regional de O’Higgins, arribaron a la Corte de Apelaciones de Santiago para incautar los dispositivos electrónicos del juez Antonio Ulloa. En paralelo, la policía también ingresó al domicilio del ministro del Tribunal Constitucional, Héctor Mery, quien fuera jefe de la División Judicial del Ministerio de Justicia, repartición en la que se visaban los nombramientos que proponía la cartera, durante el gobierno de Sebastián Piñera.

Según se informó, el operativo busca indagar presuntos delitos de corrupción en la designación de una serie de cargos en el Poder Judicial (como ministros de cortes y también notarios), según se desprendería de conversaciones entre Hermosilla y Ulloa.

Un tercer objetivo de las pesquisas de ayer fue el ex asesor de la Presidencia de Sebastián Piñera, Andrés Sotomayor. Según los investigadores, el profesional tuvo conversaciones de “interés investigativo” con Hermosilla durante 2021, en las que se hace referencia al nombramiento de jueces.

2. Las nuevas proyecciones del Central

En el plano económico, ayer el Banco Central entregó sus primeras estimaciones del año sobre el crecimiento de nuestro país.

En su Informe de Política Monetaria (IPoM), el instituto emisor revisó al alza su proyección del PIB para 2025 desde un rango original de entre 1,5% y 2,5% a uno entre 1,75% y 2,75%.

La autoridad monetaria justificó su nueva expectativa dado la mayor actividad económica observada en los últimos meses y la mejora en algunos componentes del gasto.

Con todo, también alertó sobre mayores presiones inflacionarias —ajustó su previsión de IPC para este año desde un 3,6% a un 3,8%— y también sobre la incertidumbre económica y potenciales efectos a raíz de la política comercial que está generando la política arancelaria de Donald Trump.

“El anuncio de aranceles por parte de Estados Unidos y la respuesta de los países afectados han dominado la agenda. El desarrollo de los conflictos militares también ha sido un foco de atención importante”, señaló el Banco Central en su informe.

3. Caso Monsalve se reaparece al gobierno

Ayer concluyó el trabajo de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que indagó la reacción de las autoridades de gobierno y policiales tras la denuncia por violación interpuesta contra el entonces subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

En su última sesión, la oposición logró —gracias al voto de la diputada de Demócratas, Joanna Pérez— que se aprobará su informe de conclusiones, el que contiene cuestionamientos al actuar del Presidente Boric, la exministra del Interior, Carolina Tohá, la titular de la Mujer, Antonia Orellana, y el ex jefe del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi.

En lo que se refiere al Mandatario, en el texto se le hace un duro reproche por no haber removido a Monsalve de forma inmediata una vez conocida la denuncia. “La decisión presidencial no solo podría justificarse en la medida que no se diere crédito a la denuncia de la víctima, cuestión inaceptable y que merece especial reproche por las consecuencias revictamizadoras que en definitiva tuvo”, se sentenció.

En tanto, sobre la ahora candidata presidencial del PPD, el informe opositor dice que en la crisis que generó el caso Monsalve “tiene una responsabilidad directa por la ignorancia inexcusable que tenía respecto de lo que ocurría en su ministerio”.

