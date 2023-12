¿Dónde ver Taylor Swift: The Eras Tour en el streaming?

La película Taylor Swift: The Eras Tour se ha transformado en una de las cintas más taquilleras del año, superando los 200 millones de dólares a nivel mundial. Ahora, llegará a las plataformas de streaming, tal como lo anunció la cantante estadounidense.

La gira de conciertos The Eras Tour ha sido un éxito mundial, llegando a varios países de Europa, Asia y durante estas últimas semanas a América Latina, donde visitó México, Argentina y Brasil.

La cinta muestra las presentaciones de Taylor Swift en el SoFi Stadium de Inglewood, California en un total de 169 minutos. A pesar de que los conciertos duran más de tres horas, para la película se omitieron cuatro canciones del setlist original.

Sin embargo, con la llegada a la plataforma de streaming, tres de ellas se integrarán a la cinta, ya que será una versión extendida del filme.

En qué plataformas estará Taylor Swift: The Eras Tour.

¿Cuándo y en cuál plataforma estará Taylor Swift: The Eras Tour?

La cantante a través de sus redes sociales anunció que la película estará disponible desde el próximo 13 de diciembre, el día de su cumpleaños. La cinta llegará AppleTV, Youtube, Google Play Películas, Xfinity y VUDU para la renta o compra de ella, pero solo en Estados Unidos y Canadá.

No todo está perdido para los y las fanáticas de la artista estadounidense, ya que pronto serán anunciados otros países en los que estará disponible la película.

El largometraje será una versión extendida de la original y que contendrá tres nuevas canciones, la cuales son The Archer, Long Live y Wildest Dreams, por lo que Cardigan no estará disponible en esta versión, al igual que No Body, No Crime.

Para quienes aún no han visto Taylor Swift: The Eras Tour se encuentra disponible todavía en Cinemark y CineHoyts hasta el domingo 3 de diciembre.