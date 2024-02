¿Dónde y a qué hora ver en vivo el show de medio tiempo de Usher en el Super Bowl 2024?

El Super Bowl 2024 se llevará a cabo durante la noche de este domingo 11 de febrero, en donde no solo se vivirá la final entre los Kansas City Chiefs contra los San Francisco 49ers, sino que también el esperado show de medio tiempo de Usher.

Reconocido por su música del género rhythm and blues, también conocido como R&B, el cantante estadounidense ha ganado 8 premios Grammy a lo largo de sus más de 20 años de carrera.

De esta manera, se espera que a lo largo del show, que tendrá una duración de 15 minutos, el artista incluya sus temas más populares como DJ Got Us Fallin’ In Love, Confessions part II, Nice & Slow, Trading Places y U Got It Bad.

Por ende, el evento de fútbol americano no solo es esperado por los admiradores del deporte de la NFL, sino que también por los fanáticos de la música.

El año pasado el espectáculo fue realizado por Rihanna, quien, además de presentar sus éxitos, reveló que estaba embarazada de su segundo hijo.

Además, en el Super Bowl 2024 los Kansas City Chiefs buscan el bicampeonato, ya que son los actuales campeones al vencer a los Philadelphia Eagles el año pasado.

¿Dónde y a qué hora ver el show de Usher en el medio tiempo de Usher del Super?

El show de medio tiempo de Usher en el Super Bowl 2024 será transmitido en en vivo por el canal ESPN2 y también por los servicio de streaming de Star+ y Paramount+.

No obstante, se debe tener en consideración que el espectáculo no tiene una hora exacta de inicio, debido a que puede tardar desde una hora y media hasta dos horas desde el comienzo del partido, el cual iniciará a partir de las 20:00 horas.

Por ende, los fanáticos podrían ver el show de medio tiempo de Usher entre las 21:30 o 22:00 horas en Chile.