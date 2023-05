En vivo: posible erupción del volcán Popocatépetl pone en alerta a México

Con gran precaución se encuentran las autoridades de México, al estar monitoreando la constante actividad que ha registrado el volcán Popocatépetl durante los últimos días.

El macizo cuenta con 5.425 metros de altura y está ubicado a unos 70 kilómetros al sureste de Ciudad de México y desde la semana pasada ha incrementado su actividad, lanzando enormes columnas de ceniza y material incandescente.

Es por lo anterior que el gobierno mexicano incrementó el nivel de emergencia el pasado domingo, que actualmente se encuentra en Amarillo, fase 3, del semárofo de alerta volcánica. Al respecto, se han suspendido clases en Puebla, Morelos, Tlaxcala y el Estado de México.

Las autoridades monitorean al macizo a través del Centro Nacional de Prevención de Desastres, con un trabajo conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de México, poniendo a disposición reportes diarios.

El volcán Popocatépetl es considerado como uno de los macizos más peligrosos del mundo y se calcula que 25 millones de personas viven en un radio de 100 kilómetros a su alrededor, según informa DW.

En 1994 mostró sus primeras emisiones luego de aproximadamente 70 años de inactividad, con eventuales actividades desde entonces, según explicó el geólogo y vulcanólogo, Thomas Walter, al citado medio.

De acuerdo al experto, el riesgo viene del campo volcánico monogenético sobre el que se asienta Ciudad de México. “Eso no quiere decir que mañana vaya a haber una erupción volcánica. No lo sabemos. El problema de este campo monogenético es que no se sabe dónde y cuándo entrará en erupción”, señaló el vulcanólogo.

Revisa en vivo la actividad del volcán Popocatépetl

Es posible revisar la imagen en vivo del volcán Popocatépetl gracias a la cámara del Centro Nacional de Prevención de Desastres de México.

Durante la mañana de este martes 23 de mayo se registró nueva actividad, cuyas imágenes fueron compartidas por el sitio Webcams de México.