¿Hay fuegos artificiales en la Torre Entel para el Año Nuevo 2024?

Una de las tradiciones más comunes que se suele realizar para celebrar Año Nuevo es el lanzamiento de fuegos artificiales.

A lo largo de los años, la Torre Entel se convirtió en uno de los lugares más emblemáticos para festejar y no solo a la pirotecnia, sino también a la fiesta que solían llevar a cabo en el lugar.

No obstante, actualmente, gran parte de las ciudades del país han decidido no seguir con esta tradición, por lo que no lanzarán más fuegos artificiales.

¿Habrá fuegos artificiales en la Torre Entel para el Año Nuevo 2024?

La empresa de telefonía confirmó que la Torre Entel no contará con fuegos artificiales para celebrar la llegada del Año Nuevo 2024.

No obstante, esta no es la primera vez que la entidad toma esta decisión, ya que este será su quinto año consecutivo sin realizar la actividad.

¿Por qué no se realizarán?

El motivo por el que no se realizarán fuegos artificiales en la Torre Entel para el Año Nuevo 2024 se debe a que la empresa está buscando dar otro enfoque a lo que significan estas fiestas.

Lo anterior, debido a que Entel está realizando una campaña para que las personas tengan un “detox digital” y así revaloricen las relaciones humanas en estas fechas.

Revisa en qué ciudades habrá fuegos artificiales para el Año Nuevo 2024.

Ciudades que tendrán fuegos artificiales

Hasta el momento, las ciudades que confirmaron que tendrán fuegos artificiales para celebrar la llegada del Año Nuevo 2024, son las siguientes:

Valparaíso

Como parte de su evento denominado La Mejor Fiesta de Chile, a las 00:00 horas del 1 de enero habrá un show de fuegos artificiales, los cuales serán esta vez piromusicales y tendrán una duración de 19 minutos en los que habrá más de 30 mil disparos al aire, de acuerdo a lo indicado por la municipalidad de Valparaíso.

Viña del Mar

La ciudad tendrá un espectáculo pirotécnico en los que los fuegos emitirán un sonido de 78 a 105 decibeles, el cual solía ser sobre 150, por lo que el evento tendrá un nivel sonoro controlado.

Valdivia

En Valdivia, de acuerdo con lo indicado por su municipalidad, habrá fuegos artificiales de bajo impacto para celebrar el Año Nuevo 2024.

Pucón

A las 00:00 horas, comenzará el espectáculo pirotécnico en el sector de Playa Grande en Pucón. Los fuegos artificiales, según la municipalidad, tendrán una duración aproximada de 15 minutos, con bombas de bajo impacto, por lo que disminuirán los decibeles que provocan alteraciones en personas con trastornos del espectro autista (TEA).

Limache

El alcalde de Limache, Daniel Morales, indicó que retomaron “esta actividad con acciones especiales. Se acortan los tiempos del espectáculo pirotécnico, se reduce a 14 minutos a cielo lleno, con un menor calibraje de los explosivos, pensando fundamentalmente en mascotas y niños TEA”.