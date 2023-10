Inglaterra vs. Italia: cuándo y dónde ver el partido por las Eliminatorias a la Eurocopa

La octava fecha de las Eliminatorias a la Eurocopa 2024 tendrá como el partido de la jornada el duelo entre las selecciones de Inglaterra e Italia, quienes se enfrentarán por el Grupo C de la competencia.

La Selección Inglesa aprovechó su fecha libre para enfrentarse a Australia, donde ganó por la cuenta mínima gracias al gol de Ollie Watkins. Los Three Lions ahora deberán volver a jugar por las Eliminatorias, ya que no juegan desde la Jornada 5, pues tuvieron dos partidos libres. A pesar de esto, aún se encuentran en la primera posición del Grupo C, muy seguido de Italia.

La Azzurra viene de ganar 4-0 a Malta y se transformó en el sublider del grupo, detrás de Inglaterra. La Selección Italiana ha sumado 7 de los 9 puntos disputados, lo que le ha permitido colocarse dentro de los puestos de clasificación a la Eurocopa 2024.

Este duelo será clave para la clasificación a la competencia continental, ya que en caso de ganar Inglaterra, estaría ad portas de la próxima edición de la Eurocopa, pero si gana la Azzurra, y Ucrania su partido contra Malta, las tres selecciones quedarían igualadas en puntaje, a falta de dos fechas del término de las Eliminatorias.

Cuándo y dónde ver Inglaterra vs. Italia. Reuters

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Inglaterra vs. Italia?

El partido por la octava fecha de las Eliminatorias a la Eurocopa 2024 entre Inglaterra e Italia, se jugará este martes 17 de octubre, a las 15:45 horas, en Wembley Stadium.

¿Dónde ver en vivo el partido de Inglaterra vs. Italia?

El partido entre Inglaterra e Italia se podrá ver a través de la transmisión de ESPN y por el servicio de streaming de Star+.

Las señales del canal deportivo son los siguientes: