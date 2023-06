Invasión Secreta: revisa cuándo y dónde ver la nueva serie de Marvel

Desde el estreno en agosto del año pasado de She-Hulk: Defensora de héroes, Disney+ no ha lanzado una nueva serie de Marvel. No obstante, esto está por cambiar, ya que Invasión Secreta (Secret Invasion) es el próximo show de la plataforma basado en los populares cómics y estará protagonizado por el nominado al Óscar, Samuel L. Jackson.

Además del artista, el show también contará con los actores Martin Freeman, Cobie Smulders, Ben Mendelsohn, Kingsley Ben-Adir, Samuel Adewunmi, Dermot Mulroney, Christopher McDonald, Katie Finneran y Don Cheadle.

Sin embargo, estos no serán los únicos actores que formarán parte de Invasión Secreta, ya que Emilia Clarke (Juego de Tronos) y Olivia Colman (The Crown) se unen por primera vez al universo de Marvel con importantes roles en esta nueva serie.

¿De qué tratará Invasión Secreta?

La serie relatará las aventuras de Nick Fury por evitar una inminente invasión de los alienígenas, conocidos como Skrull, en la Tierra.

Sin embargo, esta tarea no será fácil, ya que, como se observó en la película del 2019 de Capitana Marvel, estos extraterrestres cambian de forma.

Es por este motivo que Nick Fury deberá buscar y solicitar la ayuda de Everett Ross (Freeman), Maria Hill (Smulders) y el Skrull Talos (Mendelsohn), quien ahora vive en la Tierra, para salvar a la humanidad y al planeta.

No obstante, se debe recordar que, en una escena de la película Spider-Man: lejos de casa, se muestra que el Nick Fury que apareció a lo largo del largometraje no era el real, ya que, en realidad, estaba siendo interpretado por el Skrull Talos, mientras que el verdadero agente se encontraba en una nave con los alienígenas.

¿Cuándo y dónde ver Invasión Secreta?

El show estará disponible en el servicio de streaming de Disney+ y estrenará su primer capítulo este miércoles 21 de junio.

Posteriormente, Invasión Secreta lanzará un capítulo semanalmente por medio de la misma plataforma.